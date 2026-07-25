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Политика Спецоперация на Украине Токаев предложил Путину заморозить конфликт на Украине: что пообещал президент России

Токаев предложил Путину заморозить конфликт на Украине: что пообещал президент России

Лидеры стран встретились в Омске

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Токаев получает сигналы из Европы о конфликте на Украине | Источник: Kremlin.ru Токаев получает сигналы из Европы о конфликте на Украине | Источник: Kremlin.ru

Токаев получает сигналы из Европы о конфликте на Украине

Источник:

Kremlin.ru

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил заморозить конфликт на Украине. Такую мысль он озвучил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Омске перед форумом межрегионального сотрудничества двух стран.

«Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию. И дальше двигаться в сторону долгожданного мира», — сказал Токаев.

Президент Казахстана заявил, что получает «много сигналов» из Европы и США, касающихся украинского конфликта. Путин пообещал в деталях проинформировать лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева о ситуации на украинском направлении.

«Что касается украинского направления, то я Вас в ходе нашей беседы сегодняшней обязательно проинформирую в деталях», — отметил президент России в ходе встречи.

Путин и Токаев в субботу проводят переговоры на полях Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Там они обсудили взаимовыгодное сотрудничество.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Казахстан Владимир Путин Омск Касым-Жомарт Токаев
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Комментарии
34
Гость
19 минут
Нужно стремиться лишить Украину электроэнергии, тепла, воды, топлива. Чтобы заставить население Украины бежать в Канаду.
Гость
46 минут
Тот самый случай, когда не хочется никакой победы, которую нам обещает опостылившая власть...
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