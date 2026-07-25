Токаев предложил Путину заморозить конфликт на Украине: что пообещал президент России

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил заморозить конфликт на Украине. Такую мысль он озвучил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Омске перед форумом межрегионального сотрудничества двух стран.
«Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию. И дальше двигаться в сторону долгожданного мира», — сказал Токаев.
Президент Казахстана заявил, что получает «много сигналов» из Европы и США, касающихся украинского конфликта. Путин пообещал в деталях проинформировать лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева о ситуации на украинском направлении.
«Что касается украинского направления, то я Вас в ходе нашей беседы сегодняшней обязательно проинформирую в деталях», — отметил президент России в ходе встречи.
Путин и Токаев в субботу проводят переговоры на полях Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Там они обсудили взаимовыгодное сотрудничество.