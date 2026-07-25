Их мариновали два месяца, а потом заставили продать квартиру. История мамы и дочки, которых мошенники оставили без жилья и без денег

Всё началось со звонка с неизвестного номера Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Сообщения о жертвах мошенников мы видим едва ли не каждый день: преступники звонят по телефону, втираются в доверие, запугивают, угрожают тюрьмой. Схема простая: буквально атаковать своим незримым присутствием и заставить человека потерять способность анализировать происходящее.

И вроде давно известно, как эти схемы работают, что должно насторожить и кому нельзя верить. Но многие настолько уверены, что их такая беда никогда не коснется, что приходят в себя, только потеряв всё. VLADIVSTOK1.RU поговорил с двумя жертвами мошенников, которые лишились всех накоплений и даже продали квартиру, — корреспонденты попытались выяснить, почему раскусить обман настолько сложно.

Прежде чем начать эту историю, пара слов о героинях материала. Ольга — пенсионерка, приехала в Приморье больше 40 лет назад, вышла замуж и всю жизнь отработала на местном заводе. Там по распределению ей и выдали эту квартиру. Сначала жила подселением, позже квартира досталась в собственность. На пенсии, получает около 20 тысяч рублей в месяц. На эти деньги сейчас живет вместе с дочерью. Марина — дочь Ольги, работала швеей на дому. Несколько лет назад лишилась такой возможности из-за болезни, когда восстановилась, планировала снова работать. Но не успела. Замужем никогда не была. Мать с дочерью признались, что не любят шумные компании и вообще очень домашние, большим количеством друзей и широким кругом общения похвастаться не могут.

Роковой звонок от курьера

В сентябре 2025 года Ольге на простой кнопочный телефон позвонил неизвестный, представился курьером с маркетплейса. По случайности мама с дочкой действительно ждали посылку, но доставку не оформляли. Об этом уже взявшая у матери трубку Марина сообщила человеку на другом конце провода, но тот не отступал.

«Он сказал, чтобы разобраться, надо мне назвать номер заказа, который пришел в сообщении. Я сразу не поняла, что это тот самый код, который нельзя называть. Называю код. Прерывается разговор. Сразу высвечивается на экране номер телефона, а по громкой связи, как это технически, не знаю, сообщают, что с нами только что разговаривали мошенники. Нам надо позвонить по указанному номеру, это якобы горячая линия Роскомнадзора. И эта фраза бесконечно повторялась», — рассказала Марина.

И тут женщины растерялись. Они поняли, что звонили мошенники, но, что делать дальше, неясно. Может, и правда перезвонить?

«Мы набираем — там отвечают: „Здравствуйте, Роскомнадзор слушает. Что у вас случилось? Опишите ситуацию“. Девушка прямо вникала в проблему. Мы всё описываем — она: „Хорошо, секунду, я уточню“. Пауза. После вернулась с неутешительной новостью: „Да, видим, у вас взломаны ‚Госуслуги‘“, и якобы на имя мамы выписана генеральная доверенность на жителя Владивостока, сбежавшего на Украину. Якобы он бывший сотрудник ФСБ», — продолжила рассказ собеседница.

Как позже признается Марина, она поняла, почему засуетилась: обычно предупреждают — официальные службы не звонят вам сами и не предлагают помощь. А тут, получается, жертвы сами набрали нужный мошенникам номер.

После этого их связали с Росфинмониторингом (таким же фейковым), где на связи были два человека: один говорил с Мариной, второй — с Ольгой. По двум телефонам, пока обе были рядом друг с другом. Голоса уверяли: сейчас все имеющиеся деньги, 2 миллиона рублей, мошенники снимают с их счета. Чтобы это предотвратить, надо действовать по инструкции.

А она простая: снять всё с их счетов и перекинуть на «безопасный», который предоставят специалисты. Ту самую доверенность на неизвестного гражданина они выслали Марине в качестве доказательства в Telegram. Времени подумать не было, положить трубку оказалось страшно из-за слов, что их обвинят в спонсировании ВСУ. Перепуганные жертвы попали в эту ловушку.

Позже связь поделилась на три канала: один вел переписку, второй звонил через специальное приложение (их мы будем называть «кураторы»). Третий — «эфэсбэшник» — там же выходил на контакт с женщинами по видеосвязи, когда они сильно сомневались, пытались задать вопросы или отказывались выполнять приказы. После видеозвонка, как признаются жертвы, у них появлялась уверенность и силы, будто их ведут в нужном направлении.

Дальше пошли инструкции: кураторы сказали, что нужен новый телефон с меткой NFC, чтобы бесконтактно положить наличные через банкоматы на счет. В тот день почти без перерывов мать и дочь говорили с мошенниками около трех часов, выполнили все указания и даже познакомились со «следователем ФСБ». Последний держал связь с ними по видео, через приложение, ссылку на которое Марине тоже прислали в мессенджер.

«Он сидел за столом, был абсолютно реальный человек, за спиной флаг России, портрет президента, сам в форме. Его было видно довольно-таки хорошо. Я так жалею, что мне не хватило мозгов сделать скриншот. Всё это моментально произошло. Он сказал: „Я знаю всю информацию, вы обвиняетесь в передаче денег на Украину, в квартиру придут с обыском, будут искать еще деньги или что-то другое, что вы можете им передавать“. Потом добавил, чтобы мы не переживали, они уже всё выясняют», — рассказывает Марина.

Все инструкции Ольга с дочкой послушно выполнили: сняли деньги и переложили их на предоставленные счета. Тот самый «эфэсбэшник» пообещал, что им всё вернут через 3–4 дня прямо в управлении. И назвал адрес: Алеутская, 46.

Связь 24/7

Откуда именно звонили, неизвестно, но контакт мошенники практически не прерывали. Заняты были телефоны жертв и планшет, который и вовсе работал круглые сутки. Мошенники контролировали каждый шаг, просили не отключать видеозвонок даже ночью, а в мессенджер писали с самого утра и до вечера.

«Нас запугали, что если мы кому-то расскажем детали расследования, то станем соучастниками и обвиняемыми, а не потерпевшими. Но почему-то мы полностью доверились. Мы не знаем, как ведутся такие дела, никогда с этим не сталкивались и всю жизнь прожили честно. Даже не думали, что люди могут так врать», — с горечью говорит Марина.

Неизвестно зачем, обеих заставили сделать фотографии как на документы. Один из кураторов объяснил, что это нужно для временных документов, когда Ольга с Мариной пойдут возвращать свои деньги. После того как фото сделали, им сообщили: злоумышленники успели оформить кредит под залог квартиры. А следом выслали отчет от одного из банков, конечно, поддельный, но тогда это было непонятно.

«Сказал, якобы не переживайте, пока заявка не одобрена, и у нас есть время всё исправить, но для этого надо быстро сменить собственника. Он говорил очень участливым тоном, тогда это выглядело, как будто он переживает, сейчас понятно, что всё — игра. Мы, конечно, начали задавать вопросы, мол, мы так быстро не продадим, да и вообще это всё, что у нас есть, мы в одной квартире больше 40 лет, в общем, начали спорить, после этого на связь снова вышел „эфэсбэшник“», — вспомнила Марина.

Как-то мы спрашиваем его: «Мы же не останемся без квартиры?» Он такой: «Да еще не хватало, чтобы у наших граждан квартиры забирали». Марина жертва мошенников

Он убедил женщин, что это всё безопасно, у них есть список черных риелторов, с одним из них надо будет связаться, и он выкупит квартиру. Потом его арестуют, а собственницам вернут жилье обратно. Мол, убьют сразу двух зайцев.

Сделка и встреча с реальностью

По словам пострадавших, на тот момент прошел месяц плотного общения, постоянных переговоров и бессонных ночей, они уже были почти без сил. Несколько раз к Ольге приезжала скорая. Но в то же время мошенники казались заботливыми и охотно делились деталями своей жизни, как выяснилось, выдуманными.

На вопрос, а что, если риелтор откажется выкупать их квартиру, она хоть и почти в центре, но достаточно скромная, «эфэсбэшник» заверил: отказаться не в интересах этого человека. Что означала эта фраза, Марина так и не смогла объяснить. В итоге они связались с мужчиной по имени Александр З., он оказался директором местного агентства «Амира».

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Группа компаний „Амира“» зарегистрировано 23 июня 2015 года во Владивостоке и работает 11 лет. Основной вид деятельности — посредничество в сделках с недвижимостью. С 2026 года генеральным директором значится Бакирова Афелия Ализаде Кызы. Учредители: Зимерев Александр Андреевич (51%) и сама Бакирова (49%). В 2025 году в компании работал один сотрудник. Активы на конец 2025 года составили 5,87 миллиона рублей. Лицензий, товарных знаков и деклараций не зарегистрировано. Филиалов и представительств нет. Финансовые показатели компании из года в год почти одинаковые, а выручка растет более чем на 60%.

Мужчина вел себя сначала непримечательно. Спросил причину продажи — мать с дочкой рассказали легенду, что уезжают в Санкт-Петербург. Потом Александр предложил цену сильно ниже рынка — 6 миллионов рублей. По словам Марины, она не знала актуальную стоимость квартиры, хотелось поскорее всё закончить. Поэтому как им предложили, так и согласились.

Каждый свой шаг мы отправляли вот этим кураторам, веря, что делаем всё правильно. Марина жертва мошенников

«Александр маму лично возил за справками о том, что она здорова, причем в несколько мест. Всё это время мы были в каком-то тумане, без сил и на постоянных нервах», — продолжает Марина.

Процедура продажи квартиры хоть и не была долгой, но подписать пришлось много документов. Например, о том, что собственницы на тот момент не были под влиянием третьих лиц. Они получили две такие справки в двух разных местах, это было сделано по требованию риелтора. Голос по телефону убеждал: «Подписывайте всё, бумаги не будут иметь никакой силы после сделки».

По словам Марины, Александр давил на них с переездом, поторапливая, мол, с женой у них отпуск и хотелось бы после возвращения уже начать делать ремонт. Жена оказалась учредителем агентства «Амира», в котором работает ее супруг. Изначально жилье планировал выкупить сам мужчина, но прямо перед сделкой передумал. Марина вспомнила, что такое решение риелтор объяснил тем, что на него уже куплено много квартир, и он не хочет проблем с налоговой.

Поговорить с Александром З. у корреспондента VLADIVOSTOK1.RU не получилось, так как сейчас он находится в СИЗО по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое завели после обращения Ольги в полицию. В постановлении о задержании говорится, что всего было четыре эпизода за несколько лет, включая историю наших героинь. Копия документа есть в распоряжении нашей редакции. На момент публикации материала дозвониться женщине, которую называют женой задержанного, не удалось. Но из ее показаний следует, что квартиру она приобрела под сдачу в аренду, а о «делах» директора агентства ничего не знала и к ним непричастна.

«А я этим, которые нас вели, говорю: „Он оформляет на жену. Это как-то может помешать, сделает нам хуже?“ Они снова заверили, что квартира вернется, потому что он всё равно будет арестован. Когда подписывали договор, меня даже близко не пустили к сделке и в кабинет нотариуса, мол, я не собственник. Мама осталась там одна, я ждала на улице», — рассказывает Марина.

Я говорю: «Мам, ты выдержишь?» Она говорит: «Не знаю». Мы в ужасном состоянии туда ехали. Сил не было, ноги не шли. Марина жертва мошенников

«После сделки риелтор говорит про перечисленные деньги: „Может быть, только часть снимете, а часть оставьте“. Вот это вот непонятно до сих пор, зачем он это нам говорил», — добавляет Марина.

Деньги, которые поступили после продажи квартиры, кураторы велели снять и по частям положить на определенные счета в тот же день. Но к этому моменту, по словам Ольги и Марины, они уже окончательно лишились сил. Когда сказали об этом куратору, он сразу соединил их с «эфэсбэшником».

«Говорит: сегодня же их и отвезем в банкомат. Я отвечаю: „У нас нет сил, мы сегодня никуда не поедем“. Он такой: „Ну хорошо. Ладно, отдыхайте. Сейчас только единственное со следователем свяжу. Расскажете ему, что и как“. Выходит он на связь. Говорит с нами. Опять обнадеживает, что осталось чуть-чуть: вот его задержим, он последний раз отдыхает. И у нас крылья вырастают. У нас силы появляются», — описывает их общение Марина.

В итоге мать и дочь по наставлению куратора отправились к банкомату в местном ТЦ, там по 300–500 тысяч переводили деньги на разные номера карт.

«Я говорю: „Как мы их будем вообще класть? До утра там будем стоять?“ Он ответил, мол, будем по 500 тысяч рублей закладывать. Я говорю: „Ну первый раз он не брал, банкомат, когда спасали деньги“. Он говорит: „Будет брать“», — продолжает пострадавшая.

После того как жертвы выполнили задание, им пообещали, что подготовят пропуска и сразу после череды выходных, 5 ноября, «эфэсбэшник» их будет ждать на прием. Якобы куратор выйдет с ними на связь. Но этого не случилось. Тогда мать с дочкой пошли в назначенное время и место — в Управление ФСБ по Приморскому краю, — где, по их мнению, и находился один из собеседников. Но спустя час выяснилось, что человека с такой фамилией, именем и должностью просто нет.

«Нам говорят: „Это были мошенники“. И я просто падаю почти в обморок, стекаю по стенке, шум в голове — всё. Меня тут же одернули, сказали, как действовать, дали наставления, и мы пошли написали заявление в МВД районное», — закончила рассказ Марина.

Там взяли показания, приняли все доказательства, переписки с «куратором». Оказалось, «Госуслуги» и правда взломали, но квартиру под залог никто не оформлял.

Александра в итоге арестовали в аэропорту, но уже настоящие полицейские. Завели уголовное дело. В отделении выяснилось, что похожие истории уже были и все сходились в итоге к одной точке — Александру. К слову, в постановлении суда сказано, что риелтора уже привлекали к уголовной ответственности.

Конец пути оказался началом

После того как заявление приняли, дело завели, проданную квартиру арестовали, сделку «заморозили» до конца расследования. Но в январе, после праздников, Ольга и Марина узнали, что покупательница жилья подала иск с требованием выселить их, и подали встречный, сейчас дело рассматривает Фрунзенский районный суд.

Мать и дочь боятся, что окажутся на улице, ведь они остались без денег, работы и единственного жилья. Технику и мебель им вывезти тоже некуда. На вопрос, почему сразу не пошли в полицию, признались: были очень напуганы, боялись за свою свободу, потому что им угрожали уголовным делом, но главное — они даже предположить не могли, что кто-то может так искусно и беспощадно врать.

Также очень подкупал тон и игра в «плохого и хорошего полицейского», когда один был более грубым и требовательным, а второй окутывал «заботой». Говорил о коррупции и уверял, что сейчас везде небезопасно и вообще не знаешь, кому верить.

«Убеждал: „Ой, вы знаете, сейчас такое творится в стране“. Описывал, мол, сейчас такие люди продажные. Нельзя никому ничего говорить! Почему? Потому что во всех структурах сидят буквально оборотни в погонах. Ну и говорил о секретности, конечно», — объясняет Марина.