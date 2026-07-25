Выставят на аукцион: стало известно, за сколько в Ярославле продадут часть Вознесенских казарм

В Ярославле на торги выставят 100% акций муниципального АО «Вознесенский-1». Такое постановление мэр города Артем Молчанов подписал 24 июля.
В собственности города находилось 16 832 акции. Их начальная стоимость, предложенная на аукционе, составит 120 миллионов 143 тысячи 000 рублей.
«Постановление вступает в силу со дня его подписания», — отмечено в документе.
Вознесенские казармы расположены в Ярославле на пересечении улиц Свободы и Победы, рядом с площадью Труда. Они являются объектом культурного наследия федерального значения. Корпуса были построены в середине XVIII века купцом Гурьевым Изначально они были двухэтажными, использовались фабрикой шелковых тканей. В 1830-х годах, после закрытия фабрики, здания использовались для размещения казарм. Название Вознесенские они получили благодаря Вознесенской церкви, которая располагалась неподалеку.
В советское время была проведена реконструкция — надстроен третий этаж, на пересечении улиц возведена башня. C 1992 года здания казарм — собственность Ярославля. Здесь расположены торгово-выставочные и офисные помещения. В башне действует смотровая площадка.
Предложение мэрии о включении этого общества в план приватизации на 2026–2028 год еще 10 июня поддержала комиссия муниципалитета по экономике и развитию города.
Как ранее пояснил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Денис Пуговишников, это акционерное общество было образовано при реорганизации АО «Вознесенский» и владеет помещениями первого этажа Вознесенских казарм со стороны улицы Победы. Площадь помещения — 1100 квадратных метров.
Напомним, летом 2025 года стены казарм перекрасили.