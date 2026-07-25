Выставят на аукцион: стало известно, за сколько в Ярославле продадут часть Вознесенских казарм

В собственности города находилось 16 832 акции. Их начальная стоимость, предложенная на аукционе, составит 120 миллионов 143 тысячи 000 рублей.

«Постановление вступает в силу со дня его подписания», — отмечено в документе.

Вознесенские казармы расположены в Ярославле на пересечении улиц Свободы и Победы, рядом с площадью Труда. Они являются объектом культурного наследия федерального значения. Корпуса были построены в середине XVIII века купцом Гурьевым Изначально они были двухэтажными, использовались фабрикой шелковых тканей. В 1830-х годах, после закрытия фабрики, здания использовались для размещения казарм. Название Вознесенские они получили благодаря Вознесенской церкви, которая располагалась неподалеку.

В советское время была проведена реконструкция — надстроен третий этаж, на пересечении улиц возведена башня. C 1992 года здания казарм — собственность Ярославля. Здесь расположены торгово-выставочные и офисные помещения. В башне действует смотровая площадка.