Под удар попали турбазы, погибли люди: главное об атаке беспилотников — кадры

После себя дроны оставили выжженную землю Источник: Следком / MAX

Украина атаковала несколько регионов России с помощью беспилотников и ракет. Под удар попали не только приграничные территории, но и более отдаленные районы. К сожалению, есть и погибшие, подробнее о главных последствиях налетов за сегодняшний день рассказываем в нашем материале.

Запорожская область

Беспилотники ударили по Запорожской области. Атака пришлась по туристической базе. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Источник: Следком / MAX

«На данный момент известно о 14 пострадавших, из них трое детей. Есть погибшие — восемь человек, из них двое детей», — написал Балицкий.

На кадрах видно, что автомобили полностью выгорели. Многие здания и конструкции превратились в месиво из металла.

Источник: Следком / MAX

По его словам, противник целенаправленно бил по мирным жителям. На месте работают оперативные службы, спасательные работы продолжаются. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Ростовская область

Массированная атака дронов и ракет пришлась на Ростовскую область. Силы ПВО работали во всех районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Пять человек получили ранения. Четверо мужчин пострадали в Ростове-на-Дону, еще один — в Красносулинском районе. Двоих госпитализировали, остальным оказали помощь на месте.

Осколки повредили два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотки, склады и коммерческие объекты в Советском и Железнодорожном районах Ростова. Все возгорания потушили.

В Красносулинском районе осколки задели инфраструктуру и административное здание пункта пропуска «Новошахтинск». Движение транспорта ограничили. В Азовском и Мясниковском районах также повредили коммерческие объекты и частные дома.

Тюменская область

Беспилотник упал на территорию Тюменского нефтеперерабатывающего завода в разгар празднования Дня города. После этого началось возгорание, написал губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

На месте работают специалисты экстренных служб. Губернатор держит ситуацию на личном контроле и пообещал следить за дальнейшими оповещениями. Подробнее о ситуации в городе рассказываем в отдельном материале.

Свердловская область

Одну из попыток атаки беспилотников отразили в Свердловской области. В результате падения обломков загорелась стоянка площадью 300 квадратных метров в Чкаловском районе Екатеринбурга, сообщил губернатор Денис Паслер в MAX.

Людей эвакуировали, пострадавших нет. Пожар локализовали, угрозы распространения нет. Объекты экономики и инфраструктуры не пострадали. Жителей призвали быть бдительными и следить за официальными сообщениями.

Белгородская область

Белгородская область тоже подверглась атаке. Пострадали два мирных жителя, сообщили в оперштабе региона.

В городе Шебекино беспилотник ударил по коммерческому объекту. Бойцы самообороны доставили одного из раненых — мужчину с касательными ранениями головы и руки — в Шебекинскую ЦРБ. Второй пострадавший, у которого диагностировали слепое осколочное ранение живота, самостоятельно обратился в больницу. Медики оказали обоим необходимую помощь, теперь они будут лечиться амбулаторно.

В результате взрыва пострадали навес здания, микроавтобус и три автомобиля. При детонации еще нескольких FPV-дронов в городе повреждения получили автобус, выбило стекла в двух частных домах, а также пострадала еще одна машина.