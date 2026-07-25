Водонаева хотела выбросить ребенка за борт катера, а SHAMAN сжег свои штаны: звездные новости недели

Блогерше не понравилось, что детский плач мешает ее отдыху Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

За последнюю неделю в мире шоу-бизнеса произошло несколько громких событий. Певица МакSим попала в больницу после смерти отца, а заслуженный артист РФ SHAMAN радикально сжег свои кожаные штаны в русской печи. Блогерша Алена Водонаева предложила выбросить орущего ребенка за борт катера, а артист Михаил Галустян тайно женился. Подробности этих и других событий из жизни звезд — в нашем дайджесте.

Певица МакSим попала в больницу после смерти отца

МакSим (Марина Абросимова) потеряла отца. На фоне стресса состояние певицы ухудшилось, и врачи госпитализировали ее.

Певица Максим прилетела на похороны отца сразу после концерта в Москве Источник: maksimartist / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сергей Абросимов умер в возрасте 66 лет. Долгое время он боролся с раком четвертой стадии — врачи давали ему не больше года, но он прожил еще 14 лет.

«Теперь у меня и моего брата больше нет папы. Когда у папы обнаружили рак 4 стадии, врачи говорили, что ему осталось жить не больше года. Но он доказал, что прогноз — это не всегда приговор. Он прожил еще 14 счастливых лет. К сожалению, болезнь всё же взяла свое. Покойся с миром. Ты навсегда останешься в моем сердце. Люблю тебя и буду помнить всегда», — написала артистка.

Певица Максим похоронила отца в Казани Источник: maksimartist / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сейчас певица находится в больнице под наблюдением врачей. Все ближайшие выступления пришлось отменить.

«На фоне сильнейшего стресса мое состояние здоровья резко ухудшилось, мне потребовалась госпитализация, и в настоящее время я прохожу лечение. К сожалению, врачи запретили мне перелеты и любые выступления до полной стабилизации состояния», — рассказала МакSим.

Певец Анатолий Цой обвенчался с возлюбленной

Бывший участник группы MBAND, певец Анатолий Цой сообщил о важном событии в личной жизни. Артист обвенчался с избранницей и поделился кадрами с торжества, но имя девушки пока не раскрывает.

Источник: Starhit.ru / Telegram

На опубликованных снимках Цой показал моменты церемонии. Под фотографиями певец оставил короткую, но многозначительную подпись.

«И я надел ей кольцо на пальчик…», — написал Анатолий строчку из хита коллектива.

В распоряжении Starhit.ru оказались эксклюзивные кадры таинства. Имя избранницы он пока не раскрывает.

Источник: Starhit.ru

Свадьба певца Анатолия Цоя прошла в стиле «Великий Гетсби». На празднике выступала Анита Цой.

Масленников устроил сюрприз на девичнике Клавы Коки

Подруги певицы Клавы Коки увезли ее в день рождения на море. Там звезда провела свой девичник, но неожиданно на вечеринку приехал жених — блогер Дима Масленников.

Источник: КЛАВА КОКА / Telegram

Мнения подписчиков по этому поводу разделились. Одни считают поступок милым, другие не понимают, зачем жених приехал на девичник с подругами.

«А Дима знает, как работает девичник?» — пишут подписчицы.

SHAMAN сжег кожаные штаны в русской печи

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) радикально избавился от яркой детали сценического образа. Певец бросил штаны в русскую печь и сжег.

В своем Telegram-канале артист опубликовал видеообращение. Он заявил, что пришло время перемен, требующее радикального подхода.

Источник: SHAMAN / Telegram

«Настало время перемен, требующее радикального подхода, — и сегодня я навсегда попрощаюсь с тем, что многие годы рождало зависть, споры, слухи и сомнения. Настало время перемен — отныне вы на мне их не увидите. Вас ждет новый SHAMAN», — сказал артист.

Орнелла Мути готовится получить российский паспорт

Итальянская певица Найке Ривелли, дочь Орнеллы Мути, рассказала, что они с матерью намерены получить российское гражданство. Артистки хотят чувствовать себя по-настоящему дома и не отрекаться от своих русских корней.

«Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома. <…> У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей», — сказала певица РИА Новости.

Они не сталкивались с критикой из-за частых поездок в Россию и планов получить российские паспорта. Ривелли отметила, что многие итальянцы любят Россию и ее культуру.

«Многие итальянцы любят Россию, людей, которые там живут, и культуру этой страны. Итальянцы, которые знают историю, не забывают о ее событиях. <…> Даже во время пандемии коронавируса нас всегда поддерживали россияне», — добавила она.

Певица также рассказала, что они с матерью задумываются о покупке дома в Москве или Санкт-Петербурге. Они планируют привезти в Россию и других членов семьи.

Михаил Галустян тайно женился на новой возлюбленной

Артист Михаил Галустян официально расписался со своей новой возлюбленной визажисткой Лилией Киосе в конце июня. Пара счастлива и уже планирует общих детей.

«Миша официально расписался с Лилией в конце июня. Они очень счастливы и планируют общих детей», — рассказали «КП» друзья актера.

Лилия уже успела засветить помолвочное кольцо. На премьеру фильма «Королек моей любви» она пришла в украшении из белого золота 750-й пробы с бриллиантом огранки багет — по оценке эксперта, оно может стоить от 3 до 5 миллионов рублей.

Недавно визажист сменила название своего ИП. Теперь оно значится как ИП Лилия Галустян.

Ираклий Пирцхалава второй раз расстался с бывшей женой

Певец Ираклий Пирцхалава объявил о разрыве с супругой после участия в шоу «Ставка на любовь». Артист признался, что у них с женой оказались разные взгляды на семью и будущее.

Дома пара все обсудила и поняла, что не совпадают в главном. Пирцхалава хочет традиционную семью и детей, а супруга сейчас сосредоточена на карьере. Они приняли решение расстаться еще в начале апреля, но скрывали это до окончания проекта, чтобы не подводить программу.

«Я очень уважаю Лену, очень люблю, но после окончания проекта, вернувшись домой и сев за стол, мы проговорили, как видим наше будущее. И я понял, что у нас разные взгляды на то, какой должна быть семья», — объяснил Иракли в интервью Starhit.ru.

Он также добавил, что для него семья — это более традиционная форма, он хочет детей, а Лена сейчас хочет заниматься карьерой. Их видения не совпали, поэтому они решили остаться командой вокруг детей, сохранить дружеские и партнерские отношения и дать друг другу возможность идти по жизни самостоятельно.

Безруков оплатил обучение всем своим студентам

Народный артист Сергей Безруков уже четыре года берет на себя расходы за обучение платников на своем курсе во ВГИКе. Об этом рассказал актер Анатолий Коц в программе «Между дублями».

Дочь Коца Алиса не прошла на бюджет, но платить не пришлось — за нее и других студентов заплатил сам преподаватель. Чтобы покрывать расходы (а это 600 тысяч в год на каждого), артист специально снимается в рекламе: эти деньги идут и на фестивали для студентов.

Актер признался, что делает это ради здоровой конкуренции, а не из жалости. Он сам в свое время учился бесплатно и считает неправильным делить студентов на бюджетников и платников.

«У меня ребята, которые платники, я все годы за них платил. У меня весь курс бесплатный. Потому что я считал, что здесь должна быть здоровая конкуренция, а не некая ущербность. Типа кто-то на бюджете, а я плачу. Это же немалые суммы, 600 тысяч в год. Ну я считаю, что это неправильно», — признавался актер в интервью «Кино-Театр.Ру».

К студентам Безруков относится по-отечески. Он хочет, чтобы они развивались не только в вузе, но и за его пределами.

«Конечно, это всё бюджеты, которые ты берешь на себя. Поэтому чуть-чуть схожесть с папой есть, когда ты, как папа, помогаешь, проплачиваешь. А дальше — сами», — пояснял Сергей.

Лерчек хотят посадить под замок

Гагаринский районный суд Москвы возобновил производство по уголовному делу блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек). 30 июля примут решение об изменении меры пресечения за нарушения наложенных ограничений.

Сейчас у Чекалиной действует запрет определенных действий. Гособвинитель считает, что она нарушила условия содержания, и настаивает на ужесточении.

«Принято решение о возобновлении производства по уголовному делу в отношении обвиняемой Чекалиной. Вопрос о дальнейшем рассмотрении материалов в отношении нее будет решен 30 июля», — заявил собеседник ТАСС.

Алена Водонаева предложила выбросить орущего ребенка за борт катера

Телеведущая и блогерша Алена Водонаева в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) возмутилась кричащим мальчиком в индейской резервации Миккосуки во Флориде. Она в шутку предложила подруге выбросить ребенка за борт, поскольку его родители даже не попытались успокоить сына.

Блогерша заявила, что люди, которые таскают капризных детей в публичные места, поступают безответственно. По ее словам, она никогда не брала маленького сына Богдана в места отдыха, чтобы не мешать другим. Если он плакал, блогер разговаривала с ним и ребенок успокаивался.

«Я глубоко убеждена в том, что родители, которые таскают с собой в публичные места капризных детей (этому было лет семь-восемь) или маленьких детей, которые могут доставлять дискомфорт окружающим, — не блещут умом», — заявила звезда.

Два участка у поместья Аллы Пугачевой выставили на аукцион

Федеральное агентство водных ресурсов выставило на торги прибрежную территорию у поместья певицы Аллы Пугачевой в Солнечногорске. Об этом следует из документов, находящихся в распоряжении РЕН ТВ.

«Федеральное агентство водных ресурсов объявило начальные цены на право заключения договора: 11 669 рублей 43 копейки и 2460 рублей 16 копеек», — говорится в документе.