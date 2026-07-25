Весил больше центнера: тренер сбросил 32 кило за 5 месяцев и рассказал, что помогло ему похудеть. Спойлер: дело не в еде

Владислав весил 111 килограммов Источник: Владислав Чертков / Личный архив

12 лет назад Владислав Чертков из Перми весил 111 килограммов: он изрядно набрал, несмотря на то что занимался спортом. А добавки, которые он принимал, чтобы развить мышцы, подкосили его здоровье. Только тогда пришло решение кардинально изменить свою жизнь. За пять месяцев Владислав похудел на 32 килограмма, пережил расстройство пищевого поведения и открыл свой фитнес-клуб. Он поделился с 59.RU своей историей и рассказал, что помогло ему сбросить вес.

Набрал 111 кило на правильной еде

Сейчас Владиславу 30 лет, а спортом он увлекся в 16: занимался во дворе на турниках и довольно быстро развил мышечную массу.

«Был самоучкой, все упражнения освоил самостоятельно, — рассказал он 59.RU. — Ребята подходили и спрашивали, как сделать тот или этот элемент. Я подсказывал, учил. Был как тренер-самоучка. Потом начали раскрываться тренерские способности в фитнесе. В итоге помог другу подготовиться к соревнованиям. Понял, что это интересно, и стал развиваться в этом направлении. Помню первый зал, в котором я начал тренировать: там очень серьезный подход к делу и профессиональные спортсмены».

Еще будучи студентом, в 2014 году, Владислав решил как можно быстрее нарастить мышечную массу. Тогда ему было всего 19 лет. Бодибилдер признается, что его ошибкой стало безмерное потребление еды . Причем он не питался фастфудом, а ел обычные блюда — особенно любил рис с курицей.

Полезная еда привела к лишнему весу Источник: Владислав Чертков / Личный архив

«Более 111 килограммов я набрал из-за большого количества калорий, еда была правильной, но с избытком, — объясняет Владислав. — Это и подтверждает ключевой момент, что важна мера, а то, что ты ешь, — это второстепенно. Можно набрать на рисе и курице, а похудеть на фастфуде ».

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Про свой опыт и ошибки Владислав много писал в соцсетях: делился, что ел 10 раз в день и даже вставал на перекус ночью. А еще ради рельефных мышц он принимал разные спортивные добавки и использовал фармакологию.

«В ход шло всё. Главное было — стать больше, сильнее. Видимо, нужно было получить такой опыт, — писал Владислав у себя на страничке в соцсетях. — Это довело мой организм до разрушения, показатели печени зашкаливали, появлялись абсцессы от уколов — сыпалось всё . Вывозил я [это всё] из-за возраста».

Мышцы надежно спрятались под слоем жира Источник: Владислав Чертков / Личный архив

«Через это нужно пройти»

А потом в голове что-то стало меняться. Владислав твердо решил избавиться от лишнего веса — и у него получилось. За пять месяцев он скинул 32 килограмма. Сам тренер говорит, что подход был комплексным: он добавил физнагрузки и урезал питание, но постоянный результат дало только изменение мышления.

«Дело даже не в питании: сколько ни питайся, если мышление не настроено, то результат будет один — набираешь вес обратно, — считает атлет. — Важно поменять само мышление. Мне помогли книги, уроки, упражнения, разговоры с опытными людьми. Это не объяснить, через это нужно пройти. Это была не моя масса, неестественная, поэтому и уходила легко, большая часть была вода. Мышцы, кстати, тоже ушли. По этому опыту сейчас знаю, что нет смысла набирать столько массы, надо оттачивать мышцы и сжигать жир».

Во время похудения Владислав начал готовиться к соревнованиям по пауэрлифтингу. Пытаясь наладить питание, спортсмен столкнулся с расстройством пищевого поведения.

«Я тогда испытывал то голод, то переедания, — признается Владислав. — Эти качели привели к психологическим проблемам, но я им благодарен, потому что научился с ними работать. Теперь я помогаю в этом своим подопечным. Сейчас у меня здоровое отношение к еде . Ем то, что нравится, нет строгого графика. Когда голодный, тогда могу поесть. При этом вес оптимальный, легко справляюсь с ним на турнике».

Сейчас Владислав весит 79 килограммов.

«Важно сменить фокус внимания с погони за количеством мышц сначала на рельеф, а потом — на спокойствие и внутреннюю энергию», — делает вывод наш собеседник.

Владислав женат, вместе с супругой Дианой воспитывает двоих детей Источник: Владислав Чертков / Личный архив

Открыл свой фитнес-клуб и трижды покорил Эльбрус

После преображения Владислав решил открыть собственный фитнес-клуб. Изначально это была комната всего в 30 квадратных метров, где он тренировал подопечных индивидуально. Позже площадь зала солидно расширил — до 200 квадратных метров.

Параллельно развивался в профессиональном плане: проходил тренерские курсы, курсы повышения квалификации, занятия с коучами.

«Главное вдохновение — видеть результаты своей работы, — говорит Владислав. — Мне очень нравится работать с возрастными клиентами, кто осознанно подошел к делу, они начинают стабильно ходить на тренировки. Нравится замечать прогресс: сначала руки трясутся, тело слабое, но спустя несколько месяцев всё крепчает, появляется уверенность, тряска пропадает. Начинаются серьезные изменения по всем фронтам, здоровье улучшается, приходит ясность, появляется сила. Они благодарны мне, а я — им . Это бесценно — осознавать, что всё временно, легче относишься к переменам в жизни и в теле. Ты взрослеешь».

Занятиями в спортзале активность тренера не ограничивается — он прыгает с парашютом и много путешествует по горам.

«Готовлюсь к восхождениям, был три раза на Эльбрусе с северной и южной стороны, поднялся на вершину и попрыгал там на скакалке, — рассказал Владислав. — Сейчас готовлюсь к восхождению на гору Манаслоу в Гималаях высотой больше восьми тысяч метров. Для акклиматизации там надо месяц жить в горной местности. Моя глобальная цель — покорить Эверест до 35 лет».