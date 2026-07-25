Нолану такое и не снилось! Вспоминаем каноничную «Одиссею» и рассказываем, куда пропали ее звезды

Последнее время все только и говорят об «Одиссее» (18+) Кристофера Нолана. Еще до премьеры фильм успели раскритиковать, а теперь даже высокие оценки на киносайтах некоторые называют накрученными. Но задолго до голливудского ажиотажа свою версию великой истории снял Андрей Кончаловский, и его «Одиссея» (12+) 1997 года до сих пор считается одной из лучших экранизаций. Вспоминаем, кто сыграл легендарных героев, и показываем, как эти звезды изменились почти за 30 лет.
- Арманд Ассанте — Одиссей
- Ванесса Уильямс — Калипсо
- Грета Скакки — Пенелопа
- Эрик Робертс — Эвримах
- Изабелла Росселлини — Афина
Арманд Ассанте — Одиссей
Арманд Ассанте не горел желанием играть Одиссея. Актер с трудом представлял, как можно всего в несколько часов уместить столько персонажей и событий, и заранее ставил крест на проекте. Он поменял свое мнение и дал шанс фильму, только когда узнал, что режиссер — Андрей Кончаловский. По словам Арманда, он смотрел все его предыдущие фильмы.
На деле совместная работа Кончаловского и Ассанте заладилась не сразу. Первое время актер оставался в кадре жгучим итальянцем и напоминал скорее главу мафии, чем короля Итаки. Кончаловский не мог достучаться до Арманда и в какой-то момент остановил съемку, после чего чуть не произошла драка.
— Он врывается ко мне и говорит: «В следующий раз я тебе набью морду и выбью все зубы, если ты остановишь мои съемки, я клянусь тебе!» Я хохочу, — вспоминал Кончаловский.
Общий язык Ассанте и Кончаловский всё же нашли. Ради удачного дубля Арманд проводил на площадке целые дни, из-за чего сильно подорвал здоровье.
— Я болел во время съемок четыре раза, а кончилось всё тем, что, когда я вернулся домой, попал в больницу с воспалением легких, — позднее рассказывал Арманд.
С начала нулевых актер часто снимается в боевиках. Он появляется на экране в образах как бандитов, так и полицейских. Сотрудничать с российскими киноделами он также не прекратил. В 2005 году Арманд снялся в фильме «Зеркальные войны: отражение первое» (18+) вместе с Ксенией Алферовой, а в 2020-м прилетел в Москву, где дал мастер-класс начинающим актерам.
Арманд долгие годы остается холостяком, но не исключает тот факт, что его может свести с ума какая-нибудь русская красавица.
— Мне нравятся русские женщины! Они действительно очень красивы! — воодушевленно говорил актер.
Арманд уже многие годы заядлый фермер. На своем ранчо он старается проводить каждую свободную минуту после съемок.
— Я живу на ферме. У меня есть животные, и я много работаю физически. Я выращиваю лошадей, быков, собак, — поделился актер с изданием Tengrinews.
Ванесса Уильямс — Калипсо
Сколько бы не снимали истории об Одиссее, но самое сложное — переплюнуть по красоте образ Калипсо, который создал Кончаловский.
Первоначально планировалось, что в фильме будет несколько нимф невероятной красоты, воплощенных супермоделями 90-х. Однако режиссер не одобрил эту идею, и в итоге на экране осталась лишь Ванесса Уильямс — первая темнокожая «Мисс Америка».
Титул королевы красоты Уильямс получила в 1983 году, и он стал ее проклятьем. Ванесса регулярно получала угрозы и оскорбления.
— Люди говорили: «Она, должно быть, из гетто». Было столько осуждений… Но вместо того, чтобы плакать и сдаться, я сказала: «Я докажу вам, кто я такая», — вспоминала актриса.
Менее чем через год после триумфа ситуация ухудшилась. Фотограф, с которым она сотрудничала как визажистка, без ее ведома продал откровенные фотографии с ее участием. Девушку тут же лишили короны, и киностудии и рекламные компании разорвали с ней контракты.
Ванесса попыталась отстоять свою честь и подала в суд на фотографа, но дело не двигалось, и она отозвала заявление.
— Меня предали дважды: сначала фотограф, которому я доверяла, потом общество, для которого я стала отработанным материалом, — признавалась Уильямс.
Вариантов, что делать дальше, было немного: делать имя на съемке для взрослых, где ей еще предлагали работу, или совсем уходить из публичного поля. Ванесса нашла третий путь. В 1988 году она выпустила свой первый музыкальный альбом. У Уильямс оказался удивительный голос, который принес ей «Грэмми», а в 90-е — «Оскар» и «Золотой глобус» за саундтрек к мультфильму «Покахонтас» (0+).
Вслед за популярностью певицы пришла и слава актрисы. Кроме «Одиссеи» Ванесса снялась в сериале «Отчаянные домохозяйки» (18+).
Сейчас Ванесса Уильямс штурмует Вест-Энд в роли Миранды Пристли в мюзикле «Дьявол носит Prada», продолжает сниматься в кино, а также выступает на различных шоу. Актрисе 63 года, но она остается в прекрасной форме. По словам Ванессы, секрет в спорте и достижениях косметологии.
— Я люблю движение. Я люблю жизнь. Я до сих пор чувствую, что мне нужно еще столько всего сделать и завоевать, — говорит звезда.
Грета Скакки — Пенелопа
Продюсеры не сразу приняли Грету Скакки в образе жены Одиссея. В их представлении Пенелопа должна была выглядеть как топ-модель. Однако Кончаловский решил иначе и настоял, чтобы играла именно Грета, напоминающая ожившую древнегреческую статую.
Трудности с кино для Греты не были чем-то новым. Она начала сниматься в начале 80-х и постоянно сталкивалась с сексуализацией. Ее пытались заставить участвовать в откровенных постельных сценах, а после отказа давление не прекращалось.
Из-за принципов не показывать на экране наготу актриса отказалась от главной роли в «Основном инстинкте» (18+).
— Я всегда чувствовала, что меня приглашают играть мужскую фантазию. Приходилось буквально пробивать право на человеческую целостность внутри этого «мужского взгляда», — признаётся актриса.
В личной жизни также не обошлось без скандалов. Сначала Грета была замужем за актером Винсентом Д'Онофрио, а после развода нашла утешение в объятиях своего двоюродного брата Карло Мантегацца. Семья была в шоке, и часть родных навсегда порвали с ней отношения.
Несмотря на всеобщее порицание, пара до сих пор остается вместе и воспитывает сына Маттео. Последние годы они живут в деревушке в Сассексе и занимаются выращиванием овощей. Актриса продолжает сниматься в кино, но не гонится за популярностью и былой молодостью, предпочитая счастливое настоящее.
— Внутри мы остаемся теми же людьми, несмотря на внешние признаки старения. Мы так же чувствуем взлеты, падения, радость и глупость, — поделилась актриса.
Эрик Робертс — Эвримах
Эрик Робертс — родной брат Джулии Робертс, который последние годы находится в ее тени. Однако в 80-е ситуация была противоположной. Эрик первым подался в кино, а сестра уже пошла по его стопам.
— Много лет назад Джулию Робертс все знали как младшую сестру Эрика, потому что я привел ее в кинобизнес, — рассказывал актер. — После успеха «Красотки» (18+) на одной из пресс-конференций ее кто-то назвал «младшей сестрой Эрика Робертса». И она взорвалась: «Я больше не хочу слышать это гребаное имя!»
Хоть между братом и сестрой не было никакого конфликта, Джулия хотела быть независимой и чтобы ее узнавали только по ее работам, а не за счет других людей.
Если карьера Робертс шла в гору, то дела Эрика складывались не лучшим образом. В 1981 году он попал в страшную аварию. Врачи строили прогнозы, что актер может не выжить или до конца дней пробыть в коме. Эрик выкарабкался, но у него сильно пострадало лицо. Пришлось сделать несколько операций, но прежнюю подвижность восстановить так и не удалось.
Шрамы пугали режиссеров, и Эрике стали предлагать всё меньше контрактов. В 1985 году Кончаловский не побоялся предложить актеру роль в своем фильме «Поезд-беглец» (18+), за нее Робертс получил единственную номинацию на «Оскар» за всю жизнь.
Со временем Эрик смог вернуть себе расположение режиссеров, за свою карьеру он снялся больше чем в 300 фильмах. Как признавался Робертс, он может одновременно работать сразу над тремя картинами, однако зачастую это второстепенные или эпизодические роли.
Эрику 70 лет, он счастливый дедушка и отец. Своей главной опорой в жизни он называет жену Элайзу, которая работает его менеджером и ведет все его дела. Именно она приучила его к дисциплине и настояла, чтобы они вместе придерживались вегетарианства.
— Я боюсь потерять жену. И не хочу ее пережить. Я предпочел бы уйти из жизни первым, — с нежностью признавался актер.
Изабелла Росселлини — Афина
На роль богини Афины Изабеллу Росселини утвердили еще до прихода Кончаловского в кресло режиссера. К тому моменту она считалась одной из самых привлекательных актрис. За ее плечами было множество съемок в Vogue и десятки ролей, в том числе соблазнительной ведьмы в фильме «Смерть ей к лицу» (18+) и роковой певицы в драме Дэвида Линча «Синий бархат» (18+).
В том, чтобы посотрудничать с Кончаловским, у Росселлини был особый интерес: до этого она снималась у его брата, но в финальный монтаж не попала.
— Я работала с Никитой Михалковым. В Италии я играла у него небольшую роль, которую потом вырезали. Я рада, что хотя бы Андрей меня не вырезал, — с улыбкой признавалась Изабелла.
После съемок в фильме для Изабеллы наступил непростой период. Ей перевалило за 45, и несмотря на то, что она выглядела значительно моложе своих лет, предложений о работе значительно поубавилось. Также с ней прекратила сотрудничать компания Lancom, лицом которой Росселини была больше десяти лет. Представители фирмы объяснили завершение отношений истечением срока договора. Однако ходили слухи, что истинная причина — возраст актрисы.
Сама Изабелла не стала раньше времени ставить крест на своей жизни. Вместо этого в 55 лет она поступила в институт и начала изучать этологию — науку о поведении животных.
Со временем Росселини променяла городские пейзажи на уютную ферму, где начала разводить кур, коз и пчел. Изабелла признавалась, что готовит фриттату из яиц собственных кур и это приносит ей больше счастья, чем светские рауты.
В 2016 году в жизни актрисы снова объявился бренд Lancom и предложил сотрудничать. Изабелла согласилась стать их лицом с одним условием — никакой ретуши ее фотографий.
— История, которая у меня сложилась с Lancome, похожа на роман или новеллу. Это прекрасная новая глава, — делилась она с изданием The Cut.
Последние годы актриса проживает вторую волну популярности. В 72 года она получила свою первую номинацию на «Оскар» за работу в фильме «Конклав» (18+). На красной дорожке она показала, что за годы не растеряла чувство стиля ни на каплю. Актриса появилась в элегантном платье из синего бархата — дань уважения Дэвиду Линчу.
— Люди никогда не говорят о свободе и легкости, которые приходят со старением… В старости ты больше ничего не доказываешь. Ты — это ты. И жизнь становится веселее, — рассказала о философии своей жизни актриса изданию The Guardian.