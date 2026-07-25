Нолану такое и не снилось! Вспоминаем каноничную «Одиссею» и рассказываем, куда пропали ее звезды

Арманд Ассанте не горел желанием играть Одиссея. Актер с трудом представлял, как можно всего в несколько часов уместить столько персонажей и событий, и заранее ставил крест на проекте. Он поменял свое мнение и дал шанс фильму, только когда узнал, что режиссер — Андрей Кончаловский. По словам Арманда, он смотрел все его предыдущие фильмы.

На деле совместная работа Кончаловского и Ассанте заладилась не сразу. Первое время актер оставался в кадре жгучим итальянцем и напоминал скорее главу мафии, чем короля Итаки. Кончаловский не мог достучаться до Арманда и в какой-то момент остановил съемку, после чего чуть не произошла драка.

— Он врывается ко мне и говорит: «В следующий раз я тебе набью морду и выбью все зубы, если ты остановишь мои съемки, я клянусь тебе!» Я хохочу, — вспоминал Кончаловский.