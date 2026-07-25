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Развлечения Где они теперь Обзор Нолану такое и не снилось! Вспоминаем каноничную «Одиссею» и рассказываем, куда пропали ее звезды

Нолану такое и не снилось! Вспоминаем каноничную «Одиссею» и рассказываем, куда пропали ее звезды

С момента выхода фильма Кончаловского прошло практически 30 лет

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Если, глядя на этих героев, вы захотели пересмотреть, то мы не виноваты | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаЕсли, глядя на этих героев, вы захотели пересмотреть, то мы не виноваты | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Если, глядя на этих героев, вы захотели пересмотреть, то мы не виноваты

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Последнее время все только и говорят об «Одиссее» (18+) Кристофера Нолана. Еще до премьеры фильм успели раскритиковать, а теперь даже высокие оценки на киносайтах некоторые называют накрученными. Но задолго до голливудского ажиотажа свою версию великой истории снял Андрей Кончаловский, и его «Одиссея» (12+) 1997 года до сих пор считается одной из лучших экранизаций. Вспоминаем, кто сыграл легендарных героев, и показываем, как эти звезды изменились почти за 30 лет.

  1. Арманд Ассанте — Одиссей
  2. Ванесса Уильямс — Калипсо
  3. Грета Скакки — Пенелопа
  4. Эрик Робертс — Эвримах
  5. Изабелла Росселлини — Афина
1

Арманд Ассанте — Одиссей

Арманд Ассанте не горел желанием играть Одиссея. Актер с трудом представлял, как можно всего в несколько часов уместить столько персонажей и событий, и заранее ставил крест на проекте. Он поменял свое мнение и дал шанс фильму, только когда узнал, что режиссер — Андрей Кончаловский. По словам Арманда, он смотрел все его предыдущие фильмы.

На деле совместная работа Кончаловского и Ассанте заладилась не сразу. Первое время актер оставался в кадре жгучим итальянцем и напоминал скорее главу мафии, чем короля Итаки. Кончаловский не мог достучаться до Арманда и в какой-то момент остановил съемку, после чего чуть не произошла драка.

— Он врывается ко мне и говорит: «В следующий раз я тебе набью морду и выбью все зубы, если ты остановишь мои съемки, я клянусь тебе!» Я хохочу, — вспоминал Кончаловский.

Все, кто кричат о неканоничности современного фильма, помните: Одиссей тут американец с итальянскими корнями | Источник: кадр из сериала «Одиссей» (12+), реж. Андрей Кончаловский, студии Hallmark Entertainment и American Zoetrope, 1997 годВсе, кто кричат о неканоничности современного фильма, помните: Одиссей тут американец с итальянскими корнями | Источник: кадр из сериала «Одиссей» (12+), реж. Андрей Кончаловский, студии Hallmark Entertainment и American Zoetrope, 1997 год

Все, кто кричат о неканоничности современного фильма, помните: Одиссей тут американец с итальянскими корнями

Источник:

кадр из сериала «Одиссей» (12+), реж. Андрей Кончаловский, студии Hallmark Entertainment и American Zoetrope, 1997 год

Общий язык Ассанте и Кончаловский всё же нашли. Ради удачного дубля Арманд проводил на площадке целые дни, из-за чего сильно подорвал здоровье.

— Я болел во время съемок четыре раза, а кончилось всё тем, что, когда я вернулся домой, попал в больницу с воспалением легких, — позднее рассказывал Арманд.

С начала нулевых актер часто снимается в боевиках. Он появляется на экране в образах как бандитов, так и полицейских. Сотрудничать с российскими киноделами он также не прекратил. В 2005 году Арманд снялся в фильме «Зеркальные войны: отражение первое» (18+) вместе с Ксенией Алферовой, а в 2020-м прилетел в Москву, где дал мастер-класс начинающим актерам.

С возрастом актер сильно полюбил садоводство | Источник: armandassante.official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)С возрастом актер сильно полюбил садоводство | Источник: armandassante.official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

С возрастом актер сильно полюбил садоводство

Источник:

armandassante.official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Арманд долгие годы остается холостяком, но не исключает тот факт, что его может свести с ума какая-нибудь русская красавица.

— Мне нравятся русские женщины! Они действительно очень красивы! — воодушевленно говорил актер.

Арманд уже многие годы заядлый фермер. На своем ранчо он старается проводить каждую свободную минуту после съемок.

— Я живу на ферме. У меня есть животные, и я много работаю физически. Я выращиваю лошадей, быков, собак, — поделился актер с изданием Tengrinews.

2

Ванесса Уильямс — Калипсо

Сколько бы не снимали истории об Одиссее, но самое сложное — переплюнуть по красоте образ Калипсо, который создал Кончаловский.

Первоначально планировалось, что в фильме будет несколько нимф невероятной красоты, воплощенных супермоделями 90-х. Однако режиссер не одобрил эту идею, и в итоге на экране осталась лишь Ванесса Уильямс — первая темнокожая «Мисс Америка».

При виде такой Калипсо к Одиссею, который с трудом уплыл с острова, было минимум вопросов | Источник: кадр из сериала «Одиссей» (12+), реж. Андрей Кончаловский, студии Hallmark Entertainment и American Zoetrope, 1997 годПри виде такой Калипсо к Одиссею, который с трудом уплыл с острова, было минимум вопросов | Источник: кадр из сериала «Одиссей» (12+), реж. Андрей Кончаловский, студии Hallmark Entertainment и American Zoetrope, 1997 год

При виде такой Калипсо к Одиссею, который с трудом уплыл с острова, было минимум вопросов

Источник:

кадр из сериала «Одиссей» (12+), реж. Андрей Кончаловский, студии Hallmark Entertainment и American Zoetrope, 1997 год

Титул королевы красоты Уильямс получила в 1983 году, и он стал ее проклятьем. Ванесса регулярно получала угрозы и оскорбления.

— Люди говорили: «Она, должно быть, из гетто». Было столько осуждений… Но вместо того, чтобы плакать и сдаться, я сказала: «Я докажу вам, кто я такая», — вспоминала актриса.

Менее чем через год после триумфа ситуация ухудшилась. Фотограф, с которым она сотрудничала как визажистка, без ее ведома продал откровенные фотографии с ее участием. Девушку тут же лишили короны, и киностудии и рекламные компании разорвали с ней контракты.

Ванесса попыталась отстоять свою честь и подала в суд на фотографа, но дело не двигалось, и она отозвала заявление.

— Меня предали дважды: сначала фотограф, которому я доверяла, потом общество, для которого я стала отработанным материалом, — признавалась Уильямс.

Вариантов, что делать дальше, было немного: делать имя на съемке для взрослых, где ей еще предлагали работу, или совсем уходить из публичного поля. Ванесса нашла третий путь. В 1988 году она выпустила свой первый музыкальный альбом. У Уильямс оказался удивительный голос, который принес ей «Грэмми», а в 90-е — «Оскар» и «Золотой глобус» за саундтрек к мультфильму «Покахонтас» (0+).

Ради роли в сериале Ванесса научилась выглядеть не только мило, но и стервозно | Источник: кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки» (18+), реж. Тони Плана, Мэттью Даймонд, Touchstone Television, 2005 годРади роли в сериале Ванесса научилась выглядеть не только мило, но и стервозно | Источник: кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки» (18+), реж. Тони Плана, Мэттью Даймонд, Touchstone Television, 2005 год

Ради роли в сериале Ванесса научилась выглядеть не только мило, но и стервозно

Источник:

кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки» (18+), реж. Тони Плана, Мэттью Даймонд, Touchstone Television, 2005 год

Вслед за популярностью певицы пришла и слава актрисы. Кроме «Одиссеи» Ванесса снялась в сериале «Отчаянные домохозяйки» (18+).

Сейчас Ванесса Уильямс штурмует Вест-Энд в роли Миранды Пристли в мюзикле «Дьявол носит Prada», продолжает сниматься в кино, а также выступает на различных шоу. Актрисе 63 года, но она остается в прекрасной форме. По словам Ванессы, секрет в спорте и достижениях косметологии.

Если раньше все ей отказывали, то теперь десятки брендов мечтают, чтобы Ванесса снялась в их рекламе | Источник: vanessawilliamsofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Если раньше все ей отказывали, то теперь десятки брендов мечтают, чтобы Ванесса снялась в их рекламе | Источник: vanessawilliamsofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Если раньше все ей отказывали, то теперь десятки брендов мечтают, чтобы Ванесса снялась в их рекламе

Источник:

vanessawilliamsofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Я люблю движение. Я люблю жизнь. Я до сих пор чувствую, что мне нужно еще столько всего сделать и завоевать, — говорит звезда.

3

Грета Скакки — Пенелопа

Продюсеры не сразу приняли Грету Скакки в образе жены Одиссея. В их представлении Пенелопа должна была выглядеть как топ-модель. Однако Кончаловский решил иначе и настоял, чтобы играла именно Грета, напоминающая ожившую древнегреческую статую.

Грета сыграла любящую Пенелопу, которая одна долгие годы воспитывает сына, управляет страной | Источник: кадр из сериала «Одиссей» (12+), реж. Андрей Кончаловский, студии Hallmark Entertainment и American Zoetrope, 1997 годГрета сыграла любящую Пенелопу, которая одна долгие годы воспитывает сына, управляет страной | Источник: кадр из сериала «Одиссей» (12+), реж. Андрей Кончаловский, студии Hallmark Entertainment и American Zoetrope, 1997 год

Грета сыграла любящую Пенелопу, которая одна долгие годы воспитывает сына, управляет страной

Источник:

кадр из сериала «Одиссей» (12+), реж. Андрей Кончаловский, студии Hallmark Entertainment и American Zoetrope, 1997 год

Трудности с кино для Греты не были чем-то новым. Она начала сниматься в начале 80-х и постоянно сталкивалась с сексуализацией. Ее пытались заставить участвовать в откровенных постельных сценах, а после отказа давление не прекращалось.

Из-за принципов не показывать на экране наготу актриса отказалась от главной роли в «Основном инстинкте» (18+).

Задолго до «Одиссея» Грета уже работала на одной съемочной площадке с Эриком Робертсом | Источник: кадр из фильма «Кокакольщик» (12+), реж. Душан Макавеев, студии Smart Egg Pictures, Cinema Enterprises и The Australian Film Commission, 1985 годЗадолго до «Одиссея» Грета уже работала на одной съемочной площадке с Эриком Робертсом | Источник: кадр из фильма «Кокакольщик» (12+), реж. Душан Макавеев, студии Smart Egg Pictures, Cinema Enterprises и The Australian Film Commission, 1985 год

Задолго до «Одиссея» Грета уже работала на одной съемочной площадке с Эриком Робертсом

Источник:

кадр из фильма «Кокакольщик» (12+), реж. Душан Макавеев, студии Smart Egg Pictures, Cinema Enterprises и The Australian Film Commission, 1985 год

— Я всегда чувствовала, что меня приглашают играть мужскую фантазию. Приходилось буквально пробивать право на человеческую целостность внутри этого «мужского взгляда», — признаётся актриса.

В личной жизни также не обошлось без скандалов. Сначала Грета была замужем за актером Винсентом Д'Онофрио, а после развода нашла утешение в объятиях своего двоюродного брата Карло Мантегацца. Семья была в шоке, и часть родных навсегда порвали с ней отношения.

Актриса в одинаковой степени уделяет время работе и семье | Источник: EPA ALEXANDRA WEY TASSАктриса в одинаковой степени уделяет время работе и семье | Источник: EPA ALEXANDRA WEY TASS

Актриса в одинаковой степени уделяет время работе и семье

Источник:

EPA ALEXANDRA WEY TASS

Несмотря на всеобщее порицание, пара до сих пор остается вместе и воспитывает сына Маттео. Последние годы они живут в деревушке в Сассексе и занимаются выращиванием овощей. Актриса продолжает сниматься в кино, но не гонится за популярностью и былой молодостью, предпочитая счастливое настоящее.

— Внутри мы остаемся теми же людьми, несмотря на внешние признаки старения. Мы так же чувствуем взлеты, падения, радость и глупость, — поделилась актриса.

4

Эрик Робертс — Эвримах

Эрик Робертс — родной брат Джулии Робертс, который последние годы находится в ее тени. Однако в 80-е ситуация была противоположной. Эрик первым подался в кино, а сестра уже пошла по его стопам.

— Много лет назад Джулию Робертс все знали как младшую сестру Эрика, потому что я привел ее в кинобизнес, — рассказывал актер. — После успеха «Красотки» (18+) на одной из пресс-конференций ее кто-то назвал «младшей сестрой Эрика Робертса». И она взорвалась: «Я больше не хочу слышать это гребаное имя!»

В кино Эрику часто достаются роли злодеев | Источник: кадр из фильма «Король цыган» (16+), реж. Фрэнк Пирсон, Dino De Laurentiis Productions и Paramount Pictures., 1978 годВ кино Эрику часто достаются роли злодеев | Источник: кадр из фильма «Король цыган» (16+), реж. Фрэнк Пирсон, Dino De Laurentiis Productions и Paramount Pictures., 1978 год

В кино Эрику часто достаются роли злодеев

Источник:

кадр из фильма «Король цыган» (16+), реж. Фрэнк Пирсон, Dino De Laurentiis Productions и Paramount Pictures., 1978 год

Хоть между братом и сестрой не было никакого конфликта, Джулия хотела быть независимой и чтобы ее узнавали только по ее работам, а не за счет других людей.

Если карьера Робертс шла в гору, то дела Эрика складывались не лучшим образом. В 1981 году он попал в страшную аварию. Врачи строили прогнозы, что актер может не выжить или до конца дней пробыть в коме. Эрик выкарабкался, но у него сильно пострадало лицо. Пришлось сделать несколько операций, но прежнюю подвижность восстановить так и не удалось.

В фильме Кончаловского актер сыграл одного из женихов Пенелопы | Источник: кадр из сериала «Одиссей» (12+), реж. Андрей Кончаловский, студии Hallmark Entertainment и American Zoetrope, 1997 годВ фильме Кончаловского актер сыграл одного из женихов Пенелопы | Источник: кадр из сериала «Одиссей» (12+), реж. Андрей Кончаловский, студии Hallmark Entertainment и American Zoetrope, 1997 год

В фильме Кончаловского актер сыграл одного из женихов Пенелопы

Источник:

кадр из сериала «Одиссей» (12+), реж. Андрей Кончаловский, студии Hallmark Entertainment и American Zoetrope, 1997 год

Шрамы пугали режиссеров, и Эрике стали предлагать всё меньше контрактов. В 1985 году Кончаловский не побоялся предложить актеру роль в своем фильме «Поезд-беглец» (18+), за нее Робертс получил единственную номинацию на «Оскар» за всю жизнь.

Со временем Эрик смог вернуть себе расположение режиссеров, за свою карьеру он снялся больше чем в 300 фильмах. Как признавался Робертс, он может одновременно работать сразу над тремя картинами, однако зачастую это второстепенные или эпизодические роли.

Эрик Робертс принимает свой возраст и не пытается молодиться | Источник: ericrobertsactor / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Эрик Робертс принимает свой возраст и не пытается молодиться | Источник: ericrobertsactor / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Эрик Робертс принимает свой возраст и не пытается молодиться

Источник:

ericrobertsactor / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Эрику 70 лет, он счастливый дедушка и отец. Своей главной опорой в жизни он называет жену Элайзу, которая работает его менеджером и ведет все его дела. Именно она приучила его к дисциплине и настояла, чтобы они вместе придерживались вегетарианства.

Робертс души не чает в своей супруге | Источник: ericrobertsactor / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Робертс души не чает в своей супруге | Источник: ericrobertsactor / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Робертс души не чает в своей супруге

Источник:

ericrobertsactor / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Я боюсь потерять жену. И не хочу ее пережить. Я предпочел бы уйти из жизни первым, — с нежностью признавался актер.

5

Изабелла Росселлини — Афина

На роль богини Афины Изабеллу Росселини утвердили еще до прихода Кончаловского в кресло режиссера. К тому моменту она считалась одной из самых привлекательных актрис. За ее плечами было множество съемок в Vogue и десятки ролей, в том числе соблазнительной ведьмы в фильме «Смерть ей к лицу» (18+) и роковой певицы в драме Дэвида Линча «Синий бархат» (18+).

Ожерелье, усыпанное кристаллами, на героине Лиз фон Руман навсегда стало культовым | Источник: кадр из фильма «Смерть ей к лицу» (18+), реж. Роберт Земекис, Universal Pictures, 1992 годОжерелье, усыпанное кристаллами, на героине Лиз фон Руман навсегда стало культовым | Источник: кадр из фильма «Смерть ей к лицу» (18+), реж. Роберт Земекис, Universal Pictures, 1992 год

Ожерелье, усыпанное кристаллами, на героине Лиз фон Руман навсегда стало культовым

Источник:

кадр из фильма «Смерть ей к лицу» (18+), реж. Роберт Земекис, Universal Pictures, 1992 год

В том, чтобы посотрудничать с Кончаловским, у Росселлини был особый интерес: до этого она снималась у его брата, но в финальный монтаж не попала.

— Я работала с Никитой Михалковым. В Италии я играла у него небольшую роль, которую потом вырезали. Я рада, что хотя бы Андрей меня не вырезал, — с улыбкой признавалась Изабелла.

Специально для роли актриса носила серые линзы | Источник: кадр из сериала «Одиссей» (12+), реж. Андрей Кончаловский, студии Hallmark Entertainment и American Zoetrope, 1997 годСпециально для роли актриса носила серые линзы | Источник: кадр из сериала «Одиссей» (12+), реж. Андрей Кончаловский, студии Hallmark Entertainment и American Zoetrope, 1997 год

Специально для роли актриса носила серые линзы

Источник:

кадр из сериала «Одиссей» (12+), реж. Андрей Кончаловский, студии Hallmark Entertainment и American Zoetrope, 1997 год

После съемок в фильме для Изабеллы наступил непростой период. Ей перевалило за 45, и несмотря на то, что она выглядела значительно моложе своих лет, предложений о работе значительно поубавилось. Также с ней прекратила сотрудничать компания Lancom, лицом которой Росселини была больше десяти лет. Представители фирмы объяснили завершение отношений истечением срока договора. Однако ходили слухи, что истинная причина — возраст актрисы.

Сама Изабелла не стала раньше времени ставить крест на своей жизни. Вместо этого в 55 лет она поступила в институт и начала изучать этологию — науку о поведении животных.

Главная любовь актрисы&nbsp;— животные | Источник: isabellarossellini / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Главная любовь актрисы&nbsp;— животные | Источник: isabellarossellini / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Главная любовь актрисы — животные

Источник:

isabellarossellini / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Со временем Росселини променяла городские пейзажи на уютную ферму, где начала разводить кур, коз и пчел. Изабелла признавалась, что готовит фриттату из яиц собственных кур и это приносит ей больше счастья, чем светские рауты.

В 2016 году в жизни актрисы снова объявился бренд Lancom и предложил сотрудничать. Изабелла согласилась стать их лицом с одним условием — никакой ретуши ее фотографий.

— История, которая у меня сложилась с Lancome, похожа на роман или новеллу. Это прекрасная новая глава, — делилась она с изданием The Cut.

Последние годы актриса проживает вторую волну популярности. В 72 года она получила свою первую номинацию на «Оскар» за работу в фильме «Конклав» (18+). На красной дорожке она показала, что за годы не растеряла чувство стиля ни на каплю. Актриса появилась в элегантном платье из синего бархата — дань уважения Дэвиду Линчу.

Актриса дополнила свой образ фамильными украшениями, которые ей достались до мамы | Источник: isabellarossellini / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Актриса дополнила свой образ фамильными украшениями, которые ей достались до мамы | Источник: isabellarossellini / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актриса дополнила свой образ фамильными украшениями, которые ей достались до мамы

Источник:

isabellarossellini / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Люди никогда не говорят о свободе и легкости, которые приходят со старением… В старости ты больше ничего не доказываешь. Ты — это ты. И жизнь становится веселее, — рассказала о философии своей жизни актриса изданию The Guardian.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Фильм Кончаловский Жизнь Древняя Греция
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Комментарии
3
Гость
5 часов
Понятно, почему сначала что-то пошло не так, характеры у творческих людей непростые.
Гость
5 часов
Надо же, даже великие режиссёры не всегда находят общий язык с актёрами.
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