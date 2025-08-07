НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

облачно, дождь

ощущается как +16

3 м/c,

с-з.

 752мм 88%
Подробнее
5 Пробки
USD 79,38
EUR 92,66
Реконструкция мусорного полигона
Новая застройка в Брагине
Лавка в виде тысячерублевки
Афиша на выходные
Сбили мотоциклиста
Еще один ресторан-дебаркадер
Набор в новую школу
Тур Кубка Гагарина
Коммунальщиков засудили за смерть собаки
Горы мусора у жилых домов
Дороги и транспорт «Шесть тысяч мест»: ярославские власти сообщили о создании новых платных парковок

«Шесть тысяч мест»: ярославские власти сообщили о создании новых платных парковок

Подробности инициативы

628
11 комментариев
В Ярославской области создадут новые платные парковки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области создадут новые платные парковки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области создадут новые платные парковки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев проанонсировал создание в регионе единого парковочного пространства с одинаковым подходом, правилами и качеством услуг. В регионе планируют создать около шести тысяч новых платных парковочных мест.

«Цель — создание комфортной среды, безопасной как для водителей, так и для пешеходов, и удобной в первую очередь для жителей региона. У нас уже 12 миллионов туристов, а будет значительно больше. И если мы не наведем порядок сейчас, то в будущем нас ждут хаос и транспортный коллапс. Организованные места позволят исключить хаотичную парковку по принципу „стою где хочу“, повысить пропускную способность улично-дорожной сети и снизить задержки общественного транспорта», — прокомментировал глава региона в своем телеграм-канале.

В первую очередь их будут создавать в городах, где больше всего туристов, — в Ярославле, Угличе, Рыбинске, Ростове Великом, Переславле-Залесском. Парковки выделят разметкой, на них установят дорожные знаки, оборудуют видеонаблюдение. Появятся портал и мобильное приложение, где можно будет узнать всю необходимую информацию и оплатить парковку онлайн. Рассматривается возможность оплаты через СМС.

Управление парковками будет осуществляться специалистами Центра организации дорожного движения через единую систему.

«Оплату необходимо внести в течение 10 минут после постановки транспортного средства на парковку, — сообщил директор ГКУ ЯО „Центр организации дорожного движения“ Кирилл Крюков. — Однако если по каким-то причинам сделать это не удалось, возможность оплатить парковку сохраняется до конца календарных суток. Необходимо запомнить время нахождения транспортного средства на парковке и номер парковочной зоны и воспользоваться одним из способов оплаты».

Всем жителям Ярославской области будет предоставлена 50%-я скидка по оплате парковок. Дополнительные льготы обещают отдельным социальным категориям, а также владельцам машин, которые живут или работают рядом с парковочными зонами.

"Уже разработана и утверждена проектная документация, предусмотрены нанесение разметки и установка дорожных знаков. В ближайшее время будут объявлены торги на закупку необходимого оборудования», — пояснил Михаил Евраев.

Напомним, на сайте Госзакупок уже размещено объявление по поиску подрядчика для нанесения разметки и установки дорожных знаков на новых парковках в Ярославле и Угличе. Впоследствии такая процедура состоится по Рыбинску, Ростову Великому и Переславлю-Залесскому.

Также в ближайшее время будут объявлены торги на закупку программно-аппаратного комплекса для управления платным парковочным пространством, а также на поставку стационарных и мобильных комплексов фиксации времени нахождения транспортных средств на парковке.

Мы публиковали полный список улиц в Ярославле, где хотят ввести платную парковку.

Сейчас платные муниципальные парковки в Ярославле действуют на Красной и Богоявленской площадях, а также у вокзала Ярославль-Главный

Как вам идея?

Поддерживаю
Я против
Согласен/согласна, но не со всем
Затрудняюсь ответить
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Платные парковки
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Гость
1 час
Вечно пустых?
Гость
54 минуты
Парковки нужно строить подземные
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Выглядит оплеухой от АВТОВАЗа». Обсуждаем цену новой Lada Iskra и риски провала проекта
Артем Краснов
Мнение
Однажды убирала квартиру с мертвыми голубями. Учитель музыки открыла клининговое агентство и преуспела
Яна Станкова
Мнение
12 часов стояли на жаре с тысячами фанатов. Россиянка отправилась в Грузию на концерт Тимберлейка, отдав 200 тысяч за детскую мечту
Анна Дьячкова
Мнение
«Меньше 100 000 не получал». Фельдшер скорой помощи честно рассказал о своей работе
Анонимный автор
Мнение
Фанаты старого Marvel, крепитесь… Почему фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» — это сплошное разочарование
Мария Зиновьева
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление