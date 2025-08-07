«Шесть тысяч мест»: ярославские власти сообщили о создании новых платных парковок

В Ярославской области создадут новые платные парковки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев проанонсировал создание в регионе единого парковочного пространства с одинаковым подходом, правилами и качеством услуг. В регионе планируют создать около шести тысяч новых платных парковочных мест.

«Цель — создание комфортной среды, безопасной как для водителей, так и для пешеходов, и удобной в первую очередь для жителей региона. У нас уже 12 миллионов туристов, а будет значительно больше. И если мы не наведем порядок сейчас, то в будущем нас ждут хаос и транспортный коллапс. Организованные места позволят исключить хаотичную парковку по принципу „стою где хочу“, повысить пропускную способность улично-дорожной сети и снизить задержки общественного транспорта», — прокомментировал глава региона в своем телеграм-канале.

В первую очередь их будут создавать в городах, где больше всего туристов, — в Ярославле, Угличе, Рыбинске, Ростове Великом, Переславле-Залесском. Парковки выделят разметкой, на них установят дорожные знаки, оборудуют видеонаблюдение. Появятся портал и мобильное приложение, где можно будет узнать всю необходимую информацию и оплатить парковку онлайн. Рассматривается возможность оплаты через СМС.

Управление парковками будет осуществляться специалистами Центра организации дорожного движения через единую систему.

«Оплату необходимо внести в течение 10 минут после постановки транспортного средства на парковку, — сообщил директор ГКУ ЯО „Центр организации дорожного движения“ Кирилл Крюков. — Однако если по каким-то причинам сделать это не удалось, возможность оплатить парковку сохраняется до конца календарных суток. Необходимо запомнить время нахождения транспортного средства на парковке и номер парковочной зоны и воспользоваться одним из способов оплаты».

Всем жителям Ярославской области будет предоставлена 50%-я скидка по оплате парковок. Дополнительные льготы обещают отдельным социальным категориям, а также владельцам машин, которые живут или работают рядом с парковочными зонами.

"Уже разработана и утверждена проектная документация, предусмотрены нанесение разметки и установка дорожных знаков. В ближайшее время будут объявлены торги на закупку необходимого оборудования», — пояснил Михаил Евраев.

Напомним, на сайте Госзакупок уже размещено объявление по поиску подрядчика для нанесения разметки и установки дорожных знаков на новых парковках в Ярославле и Угличе. Впоследствии такая процедура состоится по Рыбинску, Ростову Великому и Переславлю-Залесскому.

Также в ближайшее время будут объявлены торги на закупку программно-аппаратного комплекса для управления платным парковочным пространством, а также на поставку стационарных и мобильных комплексов фиксации времени нахождения транспортных средств на парковке.

Мы публиковали полный список улиц в Ярославле, где хотят ввести платную парковку.

Сейчас платные муниципальные парковки в Ярославле действуют на Красной и Богоявленской площадях, а также у вокзала Ярославль-Главный