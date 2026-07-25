Озорной пушистик и застенчивый малыш: любуемся кошечками из ярославского приюта

Почти 30 ярославских котят ждут своих новых владельцев. Они находятся в центре отлова и стерилизации «Верность». Для кого-то уже нашлись добрые руки, другие еще ждут своего часа.
«С ними ежедневно работают сотрудники и волонтеры центра, а зоопсихолог помогает животным адаптироваться, преодолевать страх и формировать положительный опыт общения с человеком. Все животные получают необходимую ветеринарную помощь. В зависимости от возраста и состояния здоровья подопечные проходят осмотр, вакцинацию, обработку от паразитов, лечение, стерилизацию и чипирование», — рассказали в «Верности».
Центр работает в рамках программы ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация и возврат животных в среду обитания. В соответствии с условиями программы срок пребывания животного в центре ограничен 25 днями.
Только полюбуйтесь на этих малышей! Кто знает, может, один из них станет вашим питомцем?
Нежная Абрикосинка Вторая
Этого котика зовут Абрикосинка Вторая. Раньше у нее был дом — жила у пожилой женщины, которая заботилась о ней как могла. Но с возрастом обеспечивать кошечку стало невозможно. Так малышка оказалась в «Верности».
«Это очень нежная и трогательная кошечка с большими доверчивыми глазами. Она любит, когда с ней разговаривают, охотно сидит рядом с человеком и тихонько мурлычет. Это ее способ сказать: „Я тебе доверяю“», — рассказали в центре.
По словам сотрудников центра, кошечка еще совсем молодая и не откажется от игр.
Страничка Абрикосинки Второй на сайте опекунства.
Малыш Волкер
Волкер попал в центр по заявке муниципального района Ярославской области в рамках программы ОСВВ. Его должны были вернуть в прежнюю среду обитания после завершения необходимых процедур, но специалисты заметили, что кот тянется к людям, и решили дать ему шанс на домашнюю жизнь.
У котенка Волкера пока есть проблемы с доверием к новым людям. Он может пошипеть при первой встрече, но, как только почувствует себя в безопасности, сразу привыкает и успокаивается.
«При этом Волкер проявляет интерес к человеку. Мы уверены, что при терпеливом и заботливом подходе он сможет раскрыться и стать ласковым, преданным другом», — отметили в центре.
Страничка Волкера на сайте опекунства.
Ласковый Абрикосик Первый
Еще один малыш — Абрикосик Первый. Он веселый, ласковый и очень контактный кот. Сотрудники центра сравнивают его с «солнечным зайчиком», который сделает светлее даже пасмурный день.
«Обожает играть, бегать за мячиком, ловить бантики и устраивать маленькие домашние гонки. А после активных игр с удовольствием подставляет мордочку для ласки», — поделились в «Верности».
Страничка Абрикосика Первого на сайте опекунства.
Застенчивая Пуговка
А это Пуговка — настоящая скромница. Нежная и очень деликатная кошечка. Как рассказали в «Верности», малышка немного застенчива, но не боится людей и постепенно учится доверять.
Пуговка мечтает о спокойном доме, где ей не придется никуда торопиться. Она станет прекрасной компаньонкой для тихих вечеров, будет лежать рядом, мурлыкать и благодарно заглядывать в глаза.
Страничка Пуговки на сайте опекунства.
Двухмесячная Чика
Чика еще совсем малышка, ей всего лишь два месяца. Котенок только начинает знакомиться с миром, любит играть и исследовать всё, что попадается под лапы!
«При этом Чика очень ласковая. Она с удовольствием сидит на руках и мурлычет, когда человек уделяет ей внимание», — рассказали в «Верности».
Сейчас котенок проходит лечение и социализацию, поэтому будущим владельцам потребуется терпение и готовность помогать малышке привыкать к новому дому.
Страничка Чики на сайте опекунства.
Озорной котенок Митя
Митя — славный и озорной котенок. Это настоящий маленький исследователь: он с интересом изучает всё вокруг и обязательно проверяет каждую новую вещь своим любопытным носом.
Малыш пока еще только привыкает к людям, хотя уже активно проявляет интерес к общению. Чтобы его раскрыть, нужно лишь создать спокойную обстановку.
Страничка Мити на сайте опекунства.
Полосатый Мики
Полосатого котенка зовут Мики. Он обожает, когда его гладят, да и сам по себе ласковый и нежный котик.
«Сейчас Мики проходит период социализации. Ему важно дать время на адаптацию и не торопить события. В заботливой семье котенок обязательно сможет раскрыть свой характер», — предупредили в «Верности».
Страничка Мики на сайте опекунства.
Пушистая малышка Стевия
Вот и еще одна малышка — Стевия. У этой кошечки пушистая и мягкая шерстка и такой же «пушистый» характер.
«Она любит исследовать новые места, играть с игрушками и сидеть на руках. Стевия громко мурлычет, трется о ладони и доверчиво смотрит на человека. Кажется, что она создана для уютной домашней жизни», — рассказали о кошечке в «Верности».
Сейчас Стевия проходит социализацию и ждет человека, который поможет ей привыкнуть к новому миру.
Страничка Стевии на сайте опекунства.
Задорная Кая
Кая совмещает в себе активность и нежность. С таким питомцем дома точно не будет скучно: она любит играть, исследовать новые территории и придумывать собственные маленькие приключения.
А после игр Кая с удовольствием устроится рядом с человеком и будет тихонько посапывать на диване.
«Она принесет в дом движение, уют и много радостных моментов», — поделились в центре.
Страничка Каи на сайте опекунства.
«Помочь кошкам можно несколькими способами: стать опекуном, привезти корм или необходимые вещи, приехать на знакомство и социализацию или сделать самый важный шаг — забрать питомца домой», — дополнили в «Верности».
Ранее мы делали обзор на щенков, которые также ждут своих новых хозяев в «Верности». Посмотреть на малышей или даже приглядеть себе одного из них можно здесь.
Приехать к малышам в центр отлова и стерилизации «Верность» по адресу: г. Ярославль, ул. Промышленная, зд. 9, стр. 1.
График посещений: среда — пятница, 10:00–16:00 (по предварительной записи). Телефон для записи и консультаций: +7 800 707-49-77 (звонок бесплатный).
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