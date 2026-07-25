Озорной пушистик и застенчивый малыш: любуемся кошечками из ярославского приюта

Взять котенка из приюта в Ярославле Источник: Благотворительная зоозащитная организация «Верность» / Vk.com

Почти 30 ярославских котят ждут своих новых владельцев. Они находятся в центре отлова и стерилизации «Верность». Для кого-то уже нашлись добрые руки, другие еще ждут своего часа.

«С ними ежедневно работают сотрудники и волонтеры центра, а зоопсихолог помогает животным адаптироваться, преодолевать страх и формировать положительный опыт общения с человеком. Все животные получают необходимую ветеринарную помощь. В зависимости от возраста и состояния здоровья подопечные проходят осмотр, вакцинацию, обработку от паразитов, лечение, стерилизацию и чипирование», — рассказали в «Верности».

Центр работает в рамках программы ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация и возврат животных в среду обитания. В соответствии с условиями программы срок пребывания животного в центре ограничен 25 днями.

Только полюбуйтесь на этих малышей! Кто знает, может, один из них станет вашим питомцем?

Нежная Абрикосинка Вторая

Только посмотрите на эту рыженькую малышку! Источник: Благотворительная зоозащитная организация «Верность» / Vk.com

Этого котика зовут Абрикосинка Вторая. Раньше у нее был дом — жила у пожилой женщины, которая заботилась о ней как могла. Но с возрастом обеспечивать кошечку стало невозможно. Так малышка оказалась в «Верности».

«Это очень нежная и трогательная кошечка с большими доверчивыми глазами. Она любит, когда с ней разговаривают, охотно сидит рядом с человеком и тихонько мурлычет. Это ее способ сказать: „Я тебе доверяю“», — рассказали в центре.

По словам сотрудников центра, кошечка еще совсем молодая и не откажется от игр.

Страничка Абрикосинки Второй на сайте опекунства.

Малыш Волкер

Какой умный взгляд Источник: Благотворительная зоозащитная организация «Верность» / Vk.com Скучать с ним точно не придется Источник: Благотворительная зоозащитная организация «Верность» / Vk.com

Волкер попал в центр по заявке муниципального района Ярославской области в рамках программы ОСВВ. Его должны были вернуть в прежнюю среду обитания после завершения необходимых процедур, но специалисты заметили, что кот тянется к людям, и решили дать ему шанс на домашнюю жизнь.

У котенка Волкера пока есть проблемы с доверием к новым людям. Он может пошипеть при первой встрече, но, как только почувствует себя в безопасности, сразу привыкает и успокаивается.

«При этом Волкер проявляет интерес к человеку. Мы уверены, что при терпеливом и заботливом подходе он сможет раскрыться и стать ласковым, преданным другом», — отметили в центре.

Страничка Волкера на сайте опекунства.

Ласковый Абрикосик Первый

Еще один малыш — Абрикосик Первый. Он веселый, ласковый и очень контактный кот. Сотрудники центра сравнивают его с «солнечным зайчиком», который сделает светлее даже пасмурный день.

«Обожает играть, бегать за мячиком, ловить бантики и устраивать маленькие домашние гонки. А после активных игр с удовольствием подставляет мордочку для ласки», — поделились в «Верности».

Страничка Абрикосика Первого на сайте опекунства.

Застенчивая Пуговка

Настоящая скромница Пуговка Источник: Благотворительная зоозащитная организация «Верность» / Vk.com

А это Пуговка — настоящая скромница. Нежная и очень деликатная кошечка. Как рассказали в «Верности», малышка немного застенчива, но не боится людей и постепенно учится доверять.

Пуговка мечтает о спокойном доме, где ей не придется никуда торопиться. Она станет прекрасной компаньонкой для тихих вечеров, будет лежать рядом, мурлыкать и благодарно заглядывать в глаза.

Страничка Пуговки на сайте опекунства.

Двухмесячная Чика

Маленькой Чике всего лишь два месяца Источник: Благотворительная зоозащитная организация «Верность» / Vk.com

Чика еще совсем малышка, ей всего лишь два месяца. Котенок только начинает знакомиться с миром, любит играть и исследовать всё, что попадается под лапы!

«При этом Чика очень ласковая. Она с удовольствием сидит на руках и мурлычет, когда человек уделяет ей внимание», — рассказали в «Верности».

Сейчас котенок проходит лечение и социализацию, поэтому будущим владельцам потребуется терпение и готовность помогать малышке привыкать к новому дому.

Страничка Чики на сайте опекунства.

Озорной котенок Митя

А вот так выглядит маленький Митя Источник: Благотворительная зоозащитная организация «Верность» / Vk.com

Митя — славный и озорной котенок. Это настоящий маленький исследователь: он с интересом изучает всё вокруг и обязательно проверяет каждую новую вещь своим любопытным носом.

Малыш пока еще только привыкает к людям, хотя уже активно проявляет интерес к общению. Чтобы его раскрыть, нужно лишь создать спокойную обстановку.

Страничка Мити на сайте опекунства.

Полосатый Мики

Какая прелесть! Источник: Благотворительная зоозащитная организация «Верность» / Vk.com

Полосатого котенка зовут Мики. Он обожает, когда его гладят, да и сам по себе ласковый и нежный котик.

«Сейчас Мики проходит период социализации. Ему важно дать время на адаптацию и не торопить события. В заботливой семье котенок обязательно сможет раскрыть свой характер», — предупредили в «Верности».

Страничка Мики на сайте опекунства.

Пушистая малышка Стевия

У Стевии очень пушистая шерстка Источник: Благотворительная зоозащитная организация «Верность» / Vk.com

Вот и еще одна малышка — Стевия. У этой кошечки пушистая и мягкая шерстка и такой же «пушистый» характер.

«Она любит исследовать новые места, играть с игрушками и сидеть на руках. Стевия громко мурлычет, трется о ладони и доверчиво смотрит на человека. Кажется, что она создана для уютной домашней жизни», — рассказали о кошечке в «Верности».

Сейчас Стевия проходит социализацию и ждет человека, который поможет ей привыкнуть к новому миру.

Страничка Стевии на сайте опекунства.

Задорная Кая

Ой, какой маленький носик! Источник: Благотворительная зоозащитная организация «Верность» / Vk.com

Кая совмещает в себе активность и нежность. С таким питомцем дома точно не будет скучно: она любит играть, исследовать новые территории и придумывать собственные маленькие приключения.

А после игр Кая с удовольствием устроится рядом с человеком и будет тихонько посапывать на диване.

«Она принесет в дом движение, уют и много радостных моментов», — поделились в центре.

Страничка Каи на сайте опекунства.

«Помочь кошкам можно несколькими способами: стать опекуном, привезти корм или необходимые вещи, приехать на знакомство и социализацию или сделать самый важный шаг — забрать питомца домой», — дополнили в «Верности».

Ранее мы делали обзор на щенков, которые также ждут своих новых хозяев в «Верности». Посмотреть на малышей или даже приглядеть себе одного из них можно здесь.

Приехать к малышам в центр отлова и стерилизации «Верность» по адресу: г. Ярославль, ул. Промышленная, зд. 9, стр. 1. График посещений: среда — пятница, 10:00–16:00 (по предварительной записи). Телефон для записи и консультаций: +7 800 707-49-77 (звонок бесплатный).