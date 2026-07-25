Они вас омолодят: топ женских стрижек для тех, кому за 40

Эти стрижки помогут освежить образ в любом возрасте Источник: Полина Авдошина / 76.RU

В погоне за молодостью многие женщины после 40 лет прибегают к помощи медицины и модных инъекций от косметологов. Индустрия красоты активно продвигает дорогостоящие средства и мысль о том, что лишь они волшебным образом помогут избавиться от возрастных изменений или хотя бы скрыть их.

На самом деле начать можно с простой смены стрижки. Вы удивитесь, как сильно парикмахерские хитрости могут повлиять на внешность.

Стилист по волосам и визажист из Ярославской области Ирина Боцман рассказала, какие стрижки и приемы в укладке помогут освежить образ.

Какие стрижки лучше выбирать после 40 лет

Важным элементом в стрижках, которые могут визуально омолодить, является многослойность. Стилист советует обратить внимание на такие приемы, как рваные концы, объем у корней и плавные переходы в слоях стрижки.

«Стрижки, которые были бы актуальны в данной ситуации: лонг-боб, то есть удлиненный боб, мягкий каскад, шегги. Конечно же, каре, но с боковым пробором. Он добавляет больше объема у корней и визуально вытягивает овал лица», — объяснила Ирина Боцман.

Пример стрижки лонг-боб Источник: Полина Авдошина / 76.RU

А так выглядит шегги Источник: Полина Авдошина / 76.RU

Стилист объяснила, что вся задача, по сути, заключается в том, чтобы с помощью многослойности и прикорневого объема придать лицу форму овала.

«То есть с помощью волос мы можем достроить архитектуру там, где нам не хватает. И получается, что объемом у корней мы визуально вытягиваем овал лица и создается эффект подтянутости», — рассказала Ирина Боцман.

Мягкий каскад поможет освежить образ Источник: Полина Авдошина / 76.RU

Миф о длинных волосах

Существует мнение о том, что длинные волосы омолаживают их обладательницу. Однако на самом деле этот принцип работает не всегда. Порой предпочтение стоит отдать стрижке покороче. Например, нездоровые концы могут испортить весь образ. Ухоженный боб или каре смотрятся дороже длинной, но безжизненной копны.

«В стрижках важна текстура и игривость. А в окрашивании это должны быть приемы, которые будут менять цвет лица. Например, добавлять легкие блики», — объяснила Ирина Боцман.

Боковой пробор поможет добавить объема Источник: Полина Авдошина / 76.RU

Челка — ваш друг

Носить челку или нет, каждая женщина решает сама для себя. Однако такой элемент в прическе тоже может сыграть роль при задаче освежить образ.

«Челка может прикрыть мимику лба, то есть возрастные изменения. Из своей практики я знаю, что многие прячут морщины не уколами, а челкой. Но она не должна быть густой. Челка должна быть легкая, градуированная. Даже если в ней присутствует небольшая густота, она всё равно должна быть слоистой и легкой», — объяснила стилист по волосам.

Облегченная челка поможет скрыть несовершенства Источник: Полина Авдошина / 76.RU

Не стоит забывать и про окрашивание. Например, светлые пряди у лица помогут подсветить кожу и отвлечь внимание от существующих несовершенств.

«Если использовать контуринг, это поможет значительно освежить образ. Или такие техники, как балаяж и мелирование. Таким образом мы можем подсветить кожу. Конечно, с помощью этих приемов мы также прячем седину, появляющуюся в зоне висков и лба», — рассказала Ирина Боцман.

Забудьте про идеальную укладку

Многие привыкли укладывать волосы так, чтобы на голове не было ни единого торчащего волоска. Но стилист советует попробовать использовать легкую небрежность. Пряди не должны прилегать друг к другу.

«В укладках стоит использовать, так сказать, ребячество. Немного взъерошить волосы. Кто-то любит более строгие укладки, чтобы волос лежал к волосу. Это право человека. Но, в целом, легкая небрежность в образе всегда омолаживает», — рассказала Ирина Боцман.