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Дороги и транспорт Перевозчиков массово оштрафовали за неработающие кондиционеры в ярославских автобусах

Перевозчиков массово оштрафовали за неработающие кондиционеры в ярославских автобусах

Проверки транспорта прошли в нескольких городах региона

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Перевозчиков оштрафовали за нерабочие кондиционеры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Перевозчиков оштрафовали за нерабочие кондиционеры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Перевозчиков оштрафовали за нерабочие кондиционеры

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области перевозчиков массово оштрафовали за неработающие кондиционеры. Общая сумма штрафов — 1,7 миллиона рублей.

«Все новые „Яавтобусы“, которые мы закупили для нашего региона, оборудованы кондиционерами. Но некоторые водители принципиально их не включают. Иногда это их собственное решение, иногда — указание руководства компании-перевозчика», — сообщил Михаил Евраев.

По нормативам температура в салоне должна быть от 12 до 25 градусов тепла. Проверки фиксировали, что у работающих кондиционеров превышение максимально допустимого показателя составляло 1-3 градуса.

За прошлую неделю Центр управления регионом зафиксировал около ста жалоб на температуру в общественном транспорте. Больше всего обращений было от жителей Ярославля и Рыбинска.

Города в которых проводились рейды после жалоб:

  • Ярославль;

  • Рыбинск;

  • Углич;

  • Данилов;

  • Переславль-Залесский;

  • Ростов Великий.

По данным Министерства дорожного хозяйства и транспорта, нарушения по температуре в салоне были зафиксированы у каждого перевозчика. Подробнее о компаниях, которые работают в Ярославле, можно узнать в этом материале.

Ранее перевозчик «Стартранс» обратился к жителям Ярославской области. В компании рассказали, почему в автобусах не всегда работают кондиционеры. Оказалось, что дело в заводском браке.

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корреспондент
Автобус Штраф Перевозчик
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