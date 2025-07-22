Перевозчиков массово оштрафовали за неработающие кондиционеры в ярославских автобусах

Перевозчиков оштрафовали за нерабочие кондиционеры Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области перевозчиков массово оштрафовали за неработающие кондиционеры. Общая сумма штрафов — 1,7 миллиона рублей.

«Все новые „Яавтобусы“, которые мы закупили для нашего региона, оборудованы кондиционерами. Но некоторые водители принципиально их не включают. Иногда это их собственное решение, иногда — указание руководства компании-перевозчика», — сообщил Михаил Евраев.

По нормативам температура в салоне должна быть от 12 до 25 градусов тепла. Проверки фиксировали, что у работающих кондиционеров превышение максимально допустимого показателя составляло 1-3 градуса.

За прошлую неделю Центр управления регионом зафиксировал около ста жалоб на температуру в общественном транспорте. Больше всего обращений было от жителей Ярославля и Рыбинска.

Города в которых проводились рейды после жалоб:

Ярославль;

Рыбинск;

Углич;

Данилов;

Переславль-Залесский;

Ростов Великий.

По данным Министерства дорожного хозяйства и транспорта, нарушения по температуре в салоне были зафиксированы у каждого перевозчика. Подробнее о компаниях, которые работают в Ярославле, можно узнать в этом материале.