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Почему не работают кондиционеры
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Дороги и транспорт Почему в ярославских автобусах не работают кондиционеры? Ответ перевозчика

Почему в ярославских автобусах не работают кондиционеры? Ответ перевозчика

Что делать, если температура воздуха в салоне не комфортная

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8 комментариев
Перевозчик объяснил, почему в ярославских автобусах не работают кондиционеры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПеревозчик объяснил, почему в ярославских автобусах не работают кондиционеры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Перевозчик объяснил, почему в ярославских автобусах не работают кондиционеры

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Перевозчик «Стартранс» обратился к жителям Ярославской области. В компании рассказали, почему в автобусах не всегда работают кондиционеры.

«На автобусах марки НЕФАЗ, а это 21-й, 93-й маршрут есть заводской брак при установке. Площадка с ремнем кондиционера расположена на одном уровне. Из-за этого часто идёт обрыв ремня. Водители максимально стараются в перерыв вернуться в парк и произвести ремонт, не срывая рейсов, чтобы вы могли уехать», — рассказали в «Стартрансе».

Также пассажиров попросили закрывать форточки салона. В случае не работающей системы МАЗ, в первую очередь советуют обратиться к водителю.

«Проявите понимание, с высоким температурным режимом в офисах и домах кондиционеры работают на полную. В общественном транспорте двери открываются на каждой остановке. Идёт большая нагрузка, сгорают предохранители, греется двигатель мотора. Мы стараемся максимально обеспечить качественные пассажирские перевозки», — объяснил перевозчик.

С 2020 года «СтарТранс» выполняет многомиллиардные контракты от московского «Организатора Перевозок», «Мосавтодора». Известно, что скандально известная в Ярославле компания «Автомиг» арендовала автобусы у «СтарТранса».

В ближайшие семь лет «СтарТранс» будет работать в Ярославле на 25 маршрутах: № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184. И заработает на этом 17 миллиардов рублей.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Автобус Кондиционер Перевозчик
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Комментарии
8
Гость
17 минут
потому что пассажиры как скот для водителей
Гость
14 минут
Когда заводской брак, то идет отзывная компания по исправлению. Эти автобусы ведь только сегодня появились, теперь каждый год про этот брак рассказывать будут?
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