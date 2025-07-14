Почему в ярославских автобусах не работают кондиционеры? Ответ перевозчика

Перевозчик объяснил, почему в ярославских автобусах не работают кондиционеры

Перевозчик «Стартранс» обратился к жителям Ярославской области. В компании рассказали, почему в автобусах не всегда работают кондиционеры.

«На автобусах марки НЕФАЗ, а это 21-й, 93-й маршрут есть заводской брак при установке. Площадка с ремнем кондиционера расположена на одном уровне. Из-за этого часто идёт обрыв ремня. Водители максимально стараются в перерыв вернуться в парк и произвести ремонт, не срывая рейсов, чтобы вы могли уехать», — рассказали в «Стартрансе».

Также пассажиров попросили закрывать форточки салона. В случае не работающей системы МАЗ, в первую очередь советуют обратиться к водителю.

«Проявите понимание, с высоким температурным режимом в офисах и домах кондиционеры работают на полную. В общественном транспорте двери открываются на каждой остановке. Идёт большая нагрузка, сгорают предохранители, греется двигатель мотора. Мы стараемся максимально обеспечить качественные пассажирские перевозки», — объяснил перевозчик.

С 2020 года «СтарТранс» выполняет многомиллиардные контракты от московского «Организатора Перевозок», «Мосавтодора». Известно, что скандально известная в Ярославле компания «Автомиг» арендовала автобусы у «СтарТранса».

В ближайшие семь лет «СтарТранс» будет работать в Ярославле на 25 маршрутах: № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184. И заработает на этом 17 миллиардов рублей.