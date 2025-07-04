Из Ярославля планируют открыть новые авиарейсы в четыре города–миллионника

Из Ярославля собираются открыть новые авиарейсы в другие города Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Из Ярославля планируют открыть новые авиарейсы в города–миллионники. Об этом 4 июля во время прямого эфира в Центре управления регионом сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

«Губернатор ставит задачу по расширению линейки полетов. Работаем с коллегами из Екатеринбурга, Казани, Уфы, Челябинска. Мы готовы расширять линейку перелетов по всей стране. В проекте Минеральные воды — работаем и в этом направлении», — рассказал министр.

Также он добавил, что в 2027 году аэропорт «Золотое кольцо» в Туношне сможет принимать и отправлять международные рейсы.

«У нас есть инвестиционная программа по строительству пассажирского терминала на 800 тысяч человек в год. Реализация должна пройти в 2027 году. Также губернатор поставил задачу по открытию в 2027 году международного терминала, который будет обслуживать международные рейсы. Проектирование данного терминала уже ведется. В 2028 году планируем строительство нового грузового терминала на 50 тысяч тонн груза в год», — сообщил Роман Душко.

Сейчас пассажирский терминал нашего аэропорта рассчитан на 250 тысяч пассажиров. Этот терминал останется. Новый построят в дополнение к существующему.

Напомним, сейчас самолеты летают из Ярославля в Сочи, Самару, Москву, Санкт-Петербург. Последнее направление, по словам министра, самое популярное. С 18 июля будет возобновлено авиасообщение с Пермью. Осенью планируют запустить рейсы в Казань.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев говорил, что из Ярославля планируются перелеты в Турцию, Египет, Узбекистан, Беларусь и другие страны.