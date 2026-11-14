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Криминал Больше миллиарда закопали в лесу и спрятали на складах: в Венгрии нашли тайные деньги экс-министра

Больше миллиарда закопали в лесу и спрятали на складах: в Венгрии нашли тайные деньги экс-министра

Его обвиняют во взятках

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Деньги перечислили в казну | Источник: Péter Magyar / Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Деньги перечислили в казну | Источник: Péter Magyar / Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Деньги перечислили в казну

Источник:

Péter Magyar / Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В Венгрии обнаружили тайники бывшего министра национального развития Миклоша Шестака. В них хранилась валюта на сумму больше миллиарда рублей.

Наличные были закопаны прямо в лесах. Крупные суммы также обнаружили в тайниках в сельскохозяйственных и складских помещениях, в жилых домах, а часть денег лежала в скрытом сейфе.

Операцию по изъятию провело Национальное управление по возвращению и защите активов (NVVH). В ходе обысков следователи сделали рекордную находку, а все изъятые средства уже перечислили в Венгерскую государственную казну.

«Общая сумма наличных, найденных в ходе двухдневной поисковой работы, составила 5 071 632 000 форинтов (около 1,3 миллиарда рублей), 2 658 350 евро (примерно 243 миллиона рублей) и 1 257 100 долларов США (около 104 миллионов рублей)», — говорится в официальном заявлении NVVH.

Миклош Шестак возглавлял министерство национального развития Венгрии в 2014–2018 годах. Сейчас он проходит обвиняемым по делу о взятках при распределении госзаказов. По версии следствия, Шестак и другие фигуранты получали незаконные выплаты от предпринимателей за выгодные контракты. Бывшего министра задержали в сентябре 2026 года. Свою вину он не признает.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Венгрия Коррупция Тайник
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Комментарии
1
Гость
2 часа
у наших покопайтесь минстров
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