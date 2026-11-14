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Страна и мир Что происходит с Лерчек Лерчек не сможет улететь в Китай на лечение, несмотря на помилование президента: в чем причина

Лерчек не сможет улететь в Китай на лечение, несмотря на помилование президента: в чем причина

Адвокат назвал две проблемы, с которыми предстоит разобраться

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Прокуратура считала, что блогер может скрыться | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUПрокуратура считала, что блогер может скрыться | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Прокуратура считала, что блогер может скрыться

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Помилованная блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой диагностировали онкологию, пока не может улететь на лечение в Китай. О причинах MSK1.RU рассказал адвокат блогерши Константин Третьяков.

Как пояснил юрист, поездке мешают технические вопросы. В ходе расследования уголовного дела прокуратура настояла на изъятии загранпаспорта, указывая, что блогер может скрыться.

«Куда может скрыться человек с четвертой стадии онкологии с четырьмя малолетними детьми, одному из которых несколько месяцев? Паспорт у нее изъяли, пришел инспектор ФСИН, сказал: „Нужно сдать“. Мы от греха подальше сдали этот загранпаспорт, тем более что необходимости в нем не было. Сейчас нужно его вернуть либо сделать новый. Это два вопроса, которыми мы сейчас экстренно занимаемся», — объяснил MSK1.RU Константин Третьяков.

Вторая причина задержки связана с расписанием самой клиники. За это время прошли те даты, когда медицинское учреждение могло принять пациентку.

«К счастью, сейчас все препоны уже сняты — она может выехать из страны, но есть технические вопросы. Первый связан с тем, что „окна“, когда Валерию могла принять китайская клиника на лечение, прошли. Это большой клинический госпиталь в Китае, куда не зайдешь с улицы и не скажешь: „Здравствуйте, примите меня сегодня“. Сейчас в срочном порядке согласовываем новые даты, учитывая, что у нас появилась возможность выехать», — рассказал MSK1.RU Константин Третьяков.

О помиловании блогер узнала недавно и, по словам адвоката, находится в приятном шоке. Защита поблагодарила президента за принятое решение.

«Валерия отреагировала позитивно. Наверное, это первая хорошая новость за долгое время. Отдельная признательность Владимиру Владимировичу Путину, как бы это громко ни звучало. Последние пару дней мы находились в плотном взаимодействии с администрацией президента по этому вопросу. Это решение по закону, это решение президента. Мы очень благодарны за него», — поблагодарил Константин Третьяков.

Мать Валерии Эльвира Феопентова также эмоционально отреагировала на указ о помиловании. Теперь блогер может поехать на лечение за границу.

«Руки трясутся от счастья. Я счастлива, не передать словами», — сказала MSK1.RU Эльвира Феопентова.

Обновлено в 14:54 (мск): Лерчек получила загранпаспорт после помилования Путина. Получив документ, блогерша вместе с сыном прыгала от счастья. Лерчек поблагодарила ФСИН, УИИ и миграционную службу за содействие

«Ура, смотрите, что есть — загранпаспорт. А это значит, что совсем-совсем скоро можно будет лететь в Китай вот с этой, этой штукой», — сказала Лерчек.

В конце июля 2026 года Гагаринский суд Москвы признал Валерию Чекалину виновной в незаконных валютных операциях. Блогера приговорили к пяти годам лишения свободы условно, штрафу в 763,5 миллиона рублей и запрету администрировать сайты на три года.

В феврале того же года врачи диагностировали у нее рак желудка четвертой стадии с метастазами. Болезнь прогрессировала, из-за чего блогер проходила повторные курсы химиотерапии. Защита Лерчек обращалась во ФСИН с просьбой разрешить выезд в Китай на лечение.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что решение о помиловании было принято по соображениям гуманности. | Источник: kremlin.ruПресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что решение о помиловании было принято по соображениям гуманности. | Источник: kremlin.ru

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что решение о помиловании было принято по соображениям гуманности.

Источник:

kremlin.ru

14 ноября 2026 года президент Владимир Путин подписал указ о помиловании Чекалиной. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что при принятии решения учли терминальную стадию болезни блогера и наличие четверых несовершеннолетних детей.

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Комментарии
6
Гость
45 минут
Интересно, на какие барыши она собиралась лететь в Китай лечиться ? Это явно не один миллион стоит. И по чему не у нас? Дискриминация нашей медицины какая-то. Все же знают, что наша медицина лучшая в мире, а остальные страны нам завидуют
Гость
49 минут
А что и другим так можно?
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Гость
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