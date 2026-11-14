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Страна и мир Что происходит с Лерчек Почему Путин помиловал Лерчек, несмотря на многомиллионный ущерб государству: в Кремле назвали причину

Почему Путин помиловал Лерчек, несмотря на многомиллионный ущерб государству: в Кремле назвали причину

Дмитрий Песков, объяснил, отразилась ли на решении известность блогера

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Теперь Чекалина не должна платить штраф | Источник: Артем Рамазани-Зубов / MSK1.RU Теперь Чекалина не должна платить штраф | Источник: Артем Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Теперь Чекалина не должна платить штраф

Источник:

Артем Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин помиловал блогера Валерию Чекалину (Лерчек), руководствуясь исключительно гуманными соображениями. При вынесении решения он учел ее тяжелую болезнь и наличие несовершеннолетних детей, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков также ответил на вопрос, повлияла ли на помилование известность блогера и общественный резонанс. По его словам, главную роль сыграла необходимость выезда женщины на лечение.

«При принятии решения и подписании соответствующего указа глава государства руководствовался исключительно соображениями гуманности», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента признал, что своими действиями блогер причинила серьезный экономический ущерб государству. Однако в учет приняли другие обстоятельства.

«Очевидно, что экономический ущерб для государства был очень большой. Но вместе с тем в учет было принято прежде всего то, что речь идет о женщине, которая больна терминальным заболеванием, а также что у нее есть несовершеннолетние дети, что и стало причиной для принятия такого решения», — пояснил Песков.

Ранее Гагаринский суд Москвы приговорил Лерчек к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 763,5 миллиона рублей по делу о незаконных валютных операциях. В феврале у блогера диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами.

Приговор мешал Чекалиной уехать на лечение за границу. Ее защита обращалась во ФСИН с просьбой разрешить выезд в Китай. Лерчек также попросила президента о помиловании, сообщил РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков. Указ о помиловании Владимир Путин подписал 14 ноября 2026 года.

Блогер теперь не должна платить назначенный судом штраф, отметил в беседе с ТАСС один из ее адвокатов. По его словам, Лерчек также теперь имеет право свободно пользоваться интернетом.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Лерчек Помилование Владимир Путин Дмитрий Песков
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Комментарии
17
Гость
31 минута
Позор !!!!
Гость
35 минут
Урлашов тоже просил, но он ничего не украл. Хотя вы не понимаете, это же другое
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Гость
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