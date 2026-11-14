Почему Путин помиловал Лерчек, несмотря на многомиллионный ущерб государству: в Кремле назвали причину

Теперь Чекалина не должна платить штраф Источник: Артем Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин помиловал блогера Валерию Чекалину (Лерчек), руководствуясь исключительно гуманными соображениями. При вынесении решения он учел ее тяжелую болезнь и наличие несовершеннолетних детей, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков также ответил на вопрос, повлияла ли на помилование известность блогера и общественный резонанс. По его словам, главную роль сыграла необходимость выезда женщины на лечение.

«При принятии решения и подписании соответствующего указа глава государства руководствовался исключительно соображениями гуманности», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента признал, что своими действиями блогер причинила серьезный экономический ущерб государству. Однако в учет приняли другие обстоятельства.

«Очевидно, что экономический ущерб для государства был очень большой. Но вместе с тем в учет было принято прежде всего то, что речь идет о женщине, которая больна терминальным заболеванием, а также что у нее есть несовершеннолетние дети, что и стало причиной для принятия такого решения», — пояснил Песков.

Ранее Гагаринский суд Москвы приговорил Лерчек к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 763,5 миллиона рублей по делу о незаконных валютных операциях. В феврале у блогера диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами.

Приговор мешал Чекалиной уехать на лечение за границу. Ее защита обращалась во ФСИН с просьбой разрешить выезд в Китай. Лерчек также попросила президента о помиловании, сообщил РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков. Указ о помиловании Владимир Путин подписал 14 ноября 2026 года.