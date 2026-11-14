Как хранить пароли от важных аккаунтов, чтоб вас точно никогда не взломали — IT-специалист дал неочевидный совет

Облачные хранилища позволяют восстановить данные при потере устройства Источник: Яхтина Алёна / NGS.RU

Кто-то хранит важные пароли на стикере, приклеенном к монитору компьютера, кто-то — в записной книжке на телефоне, а кто-то вообще выбирает один и тот же пароль для всех сервисов. Все эти способы объединяет одно: они одинаково неэффективны и небезопасны. О том, что нужно делать, чтобы сохранить личную и рабочую информацию, нашим коллегам из NGS.RU рассказал IT-специалист Антон Дурнецов.

По словам эксперта, в первую очередь нужно защитить самые важные аккаунты. К ним относятся банковские приложения, инвестиционные сервисы и «Госуслуги». Для таких ресурсов рекомендуется подключить двухфакторную аутентификацию. Она требует дополнительного подтверждения входа с помощью СМС или специального приложения.

Также специалист назвал необычный способ сохранения личных данных. Для этого потребуется кнопочный телефон.

«Вы точно знаете, что никакие звонки вам туда не будут приходить. Вы туда не будете ставить никакие приложения, которые могут скомпрометировать вас каким-то образом, украсть некие данные», — говорит Антон Дурнецов.

Для хранения паролей подойдут встроенные менеджеры браузеров. Также можно использовать специальные приложения с шифрованием. Они защищают данные с помощью мастер-пароля. Однако если пользователь забудет его, восстановить доступ к хранилищу может быть невозможно.

Антон Дурнецов считает, что пароли можно хранить на бумаге, но важно учитывать условия.

«Если вы там живете один-одинешенек и у вас дома никого не бывает, то на бумаге вы можете записать всё», — отметил эксперт.

Но важно помнить, что на работе такие записи могут попасть в руки посторонних.

Также стоит учитывать, что для максимальной эффективности пароли должны содержать не менее 16 символов и включать в себя буквы разного регистра.