«Поспали, пообедали за чужой счет — красота!» 5 анекдотических историй из аэропорта про задержки рейсов

Многочасовые задержки переворачивают все планы с ног на голову Источник: читатель UFA1.RU

Массовые задержки рейсов — казалось бы, чего смешного тут может быть. Люди опаздывают на пересадки, пропускают встречи, теряют дни отдыха — тут не до смеха. Особенно когда приходится буквально жить в аэропорту по несколько дней, тем более с детьми. Но всё-таки иногда получается посмотреть на проблему с юмором: UFA1.RU собрал несколько историй от тех, кто не пал духом и умудрился превратить неприятную ситуацию в приключение, которое запомнится на всю жизнь. Итак, погнали.

Фидан, 31 год: «Успел в последний вагон»

«Я на работу должен был полететь, специально взял билеты на 23:00, чтобы успеть и дела сделать, и выспаться, и на работу успеть. В итоге перенесли рейс на 5 утра. Вместо отдыха — нервяк на кресле, весь день потом как в тумане проходил, „тупил“, толком ничего не понимал. Но, слава богу, улетел хотя бы, а то в эти дни совсем туго было с полетами в Москву — переносили на 1, 2, 3 дня, я успел в последний вагон. Мог вообще не успеть».

Азалия, 43 года: «Летите в свою Уфу обратно»

«Полетели в Москву с начальником и двумя подчиненными на переговоры по нашим строительным делам. Из Уфы вылетели нормально, но на подлете к Москве нас внезапно… Мы с коллегами шутили, что типа „развернули, летите в свой Мухосранск обратно“, но нет, отправили в Питер. Там мы пять часов сидели прямо в самолете, в креслах. Ладно наш начальник в бизнесе. А мы были в экономклассе. Представляете, какие удобства.

Потом снова подняли в небо — и на подлете к Москве опять развернули и опять отправили в Питер, где и оставили. Погуляли по ночному городу, посмотрели разводные мосты, отель — всё как положено. Потом просто сели в самолет и улетели обратно в Уфу. В Москву так и не попали — переговоры уже прошли без нас».

Катерина, 28 лет: «Налили вино в самолете»

«Задержали наш рейс из Турции: вместо 10:30 вылетели в 15:30. Причем это уже на обратном пути было. И надо сказать, нам несказанно повезло. Всё было только к лучшему: хоть выспались, позавтракали нормально, поехали и еще в кафе бесплатно пообедали. А в самолете нам вообще вино налили, видимо, в качестве компенсации за моральный ущерб. Так что вместо положенных нескольких часов мы получили в подарок целое утро и день: поспали больше положенного, позавтракали по-человечески, пообедали за чужой счет — красота! Кто бы мог подумать, что задержка рейса обернется таким неожиданным бонусом».

Арина, 52 года: «В интересные времена живем»

«Мы 30 октября не могли улететь в Уфу из Москвы: прилетали на консультацию в больницу, поэтому обратный билет сразу не покупали. А когда сунулись — охренели от цен. Из прямых был только „Аэрофлот“ за 136 тысяч на двоих. Остальные — с пересадками через Казань, по 36 часов и больше. В итоге купили до Казани, а оттуда на автобусе семь часов. В интересные времена живем. Поезд сейчас — самый надежный транспорт. Ложиться в больницу 13 ноября — купили на поезд, не рискуем».

Флюза, 51 год: «Поезд стал быстрее самолета»

«Прекрасно уехала в Москву на автобусе: 17 часов в пути вместо заявленных 19. И в 2,5 раза дешевле самолета — 3300 рублей. Сравнила с поездом. Поезд идет 24 часа, билеты на него редкие. Но на новогодние каникулы я всё же купила билет сыну на поезд, кстати, они разлетелись очень быстро. Долго думала, ведь на самолет выгодно было брать заранее — можно за копейки билет купить. Но непонятно, как потом улетишь. А на Новый год, семейный праздник, надо приехать обязательно, поэтому не стали рисковать, взяли сыну поезд. Так вышло, что поезд стал быстрее, а автобус дешевле самолета».