Отдых в Белокурихе зимой-2026/2027: чем можно заняться на алтайском курорте и сколько это стоит

Эксперты рассказали о зимнем отдыхе в Белокурихе в сезоне-2026/2027 Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Санатории Белокурихи работают круглый год — здесь царит атмосфера вечного отпуска. Вопрос только, не скучно ли там зимой? Ведь одних оздоровительных процедур явно недостаточно для насыщенного отдыха. NGS22.RU расспросил экспертов об особенностях курорта, специфике зимнего отдыха в санаториях и реальной стоимости путевок — рассказываем обо всём по порядку.

«Есть стремление к экономии»

Для начала не самая приятная новость. По словам экспертов, зимний сезон 2026/2027 года готовит туристам финансовый сюрприз: общая стоимость поездки на Алтай растет.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин объясняет это двумя факторами: ростом цен на авиабилеты (плюс 10%) и политикой премиальных отелей. Однако зимний отдых в санаториях всё-таки выгоднее, чем летний.

— Белокуриха загружена весь год, у нее одна из самых высоких загрузок по санаториям в стране, абсолютный лидер. Курорт относительно небольшой, но спрос всегда превышает предложение, здесь стопроцентная загрузка в целом зимний сезон. Этот период традиционно считается более бюджетным для санаторного лечения, чем летний, — отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России АТОР Сергей Ромашкин.

И добавил, что по турпотоку на Алтае ожидается прошлогодний результат, несмотря на рост цен:

— То есть, с одной стороны, да, спрос неплохой, и продажи уже достаточно хорошо идут. С другой стороны, всё-таки мы видим некоторую осторожность туристов по тратам. Есть некоторое такое стремление к экономии. Я думаю, что горнолыжка всё равно заполнится. Вопрос: что будет с обычными отелями — наверное, за счет местной публики и за счет близлежащих регионов тоже заполнится.

Отдых в Белокурихе дорожает Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Чем заняться в Белокурихе

Если вы думаете, что отдыхать на курорты едут только люди средних лет и старше, то ошибаетесь. Все 40 санаториев края отмечают тенденцию к «омоложению» своей аудитории. Алтайские здравницы адаптируются к новым запросам, предлагая короткие оздоровительные программы, спа-процедуры, детокс-курсы, косметологию и превентивную медицину. Наряду с традиционным лечением популярность набирают программы по улучшению ментального здоровья и очищению организма.

Но вернемся к развлечениям. Зимой и осенью курорт особенно привлекателен для любителей терренкуров — троп здоровья, проложенных в самых живописных местах. Среди самых популярных оздоровительных маршрутов — восхождение на горы Церковку и Круглую, терренкур «Сибирский тракт» с его панорамными видами, спуск к реке у достопримечательности «Старая мельница» и смотровые площадки на серпантине, ведущем к Белокурихе горной.

А еще можно отправиться на экскурсию в Лебединый заказник на озере Светлом, места силы в Белокурихе, историко-архитектурный комплекс «Андреевская слобода» или в зоопитомник и на смотровые площадки в горной части Белокурихи. Любителей активного отдыха с распростертыми объятиями примут горнолыжные курорты «Благодать» и «Мишина гора».

Кстати, старт зимнему отдыху в Белокурихе дает праздник «Алтайская зимовка» — масштабный фестиваль, на котором точно стоит побывать. Как сообщали, в этом году мероприятие планируется провести 12 декабря.

Стоимость лечебной путевки до и после новогодних праздников начинается от 7700 рублей с человека Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

«Забронировано уже около 30–40% новогодних дат»

На новогодние праздники в Белокурихе всегда многолюдно. Как рассказала турагент Анна Серохвостова, в этом году гостиницы уже заполнены на треть, а то и наполовину:

— В небольших объектах размещения забронировано уже около 30–40% новогодних дат. В больших санаториях еще есть из чего выбирать, но затягивать с бронированием не рекомендую.

По ее мнению, отдыхать в Белокурихе удобней, чем в Горном Алтае.

— Во-первых, сюда легко добраться на общественном транспорте из Барнаула, что избавляет от необходимости вести машину. Во-вторых, вся инфраструктура курорта — от горнолыжных склонов до ресторанов и спа-салонов — находится в шаговой доступности. В-третьих, в отличие от пакетных туров на море, здесь можно выбрать любые удобные даты, — перечисляет эксперт.

В период новогодних каникул курорт оживлен, но в другие, не праздничные дни отдых в санаториях Белокурихи становится еще привлекательнее.

— Цены снижаются, гостей меньше, а запись на процедуры становится более гибкой. При этом целебный воздух, насыщенный фитонцидами и отрицательными ионами, остается таким же, как летом, а зима здесь, к слову, мягче, чем в Барнауле. Особой популярностью пользуются санатории с крытыми бассейнами, которыми сейчас оснащены практически все здравницы, — говорит Анна Серохвостова.

Новогодние праздники в Белокурихе пользуются большим спросом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

А что по ценам?

Стоимость лечебной путевки до и после новогодних праздников начинается от 7700 рублей с человека в сутки, а в сами новогодние даты — от 9000 рублей. Февраль и весна обещают более выгодные цены и возможные акции.

Стандартная оздоровительная путевка включает трехразовое питание, разнообразные процедуры (физиотерапия, массаж, ЛФК, обертывания, ванны — по назначению врача), развлекательные программы, прием минеральной воды, а также доступ к бассейну и тренажерному залу. Для детей предусмотрена игровая комната с воспитателем. Лечебные путевки, помимо этого, включают радоновые ванны и грязелечение, которые эффективны при курсе от 10–12 дней.