«Уже превратилось в обдиралово»: в соцсетях разгорелся спор о чаевых — нужно ли их платить

А вы оставляете чаевые в кофейнях? Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Оставить чаевые» — кнопка, которую всё чаще и чаще можно встретить в кофейне перед тем, как оплатить сам заказ. Терминал предлагает выбрать процент «добровольного» пожертвования «на мечту», бариста стоит напротив, а посетитель порой оказывается в неловком положении. Поэтому споры о том, должны ли покупатели давать чаевые сотрудникам кофеен, в последнее время становятся всё громче. Разбираемся с юристом, как работает этикет чаевых в 2026 году.

«Нажмите кнопку „Без чаевых"»

Нужно ли оставлять чаевые бариста в кофейне, если ты просто взял кофе с собой? Этот вопрос регулярно раскалывает соцсети на два непримиримых лагеря: одни считают донаты по QR-коду базовой вежливостью и поддержкой сферы услуг, другие называют это навязанным побором при и без того космических ценах.

«Я работаю преподавателем, и мне почему-то никто не оставляет чаевые, хотя моя работа несоизмеримо сложнее. Никто не оставляет чаевые и врачу в поликлинике или нянечке в детском садике, хотя во многих случаях у них зарплата даже ниже, чем у тех же официантов или таксистов, а ответственности несоизмеримо больше», — считает Ангелина.

«Давите? Не оставлю никому! При этом меня абсолютно не раздражали банки для чаевых в неожиданных местах, но нынешняя ситуация — перебор», — возмущена Ольга.

Не все россияне готовы давать чаевые бариста Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU

«Я как-то живу без этих философских суждений о бренности бытия и чаевых для несчастных голодающих официантов. Я просто оплачиваю счет и ухожу. Всё. Не нравится, что не дают на чай, — закрывай заведение», — высказывается Danato81.

«Я не против отблагодарить людей за их внимание и заботу, но это уже превратилось в обдиралово. Если я буду каждого человека благодарить чаевыми, то разорюсь. Когда на меня вешают ответственность за достаток персонала, вызывают чувство вины за то, что я недостаточно им благодарна, то я не хочу в такие места ходить», — пишет Ивонна.

«Я всегда оставляю чаевые в ресторанах, когда официант вовлечен в сервис и создает атмосферу для гостей, знает меню и состав блюд. Но почему я должна оставлять чаевые, если я просто хочу заказать себе один кофе навынос, а владелец кофейни экономит на зарплатах своих же сотрудников и перекладывает свои же обязанности на посетителей?» — недоумевает Saint.no.saint.

«У нас в кофейне это тоже стало выскакивать на терминалах оплаты. Мы просили, чтоб это убрали, но никто этого так и не сделал. Теперь к каждому заказу, помимо кучи вопросов, приходится еще говорить: „Нажмите кнопку ‚Без чаевых‘ — и выйдет оплата“», — грустит Лиза.

«Обязательных ставок чаевых нет»

В России чаевые платить не обязательно, это личное дело каждого. Причем это касается и кафе, и ресторанов, и кофеен. По правилам оказания услуг общественного питания, утвержденным Правительством РФ, исполнитель не имеет права включать позицию «чаевые» в счет или договор обслуживания.

«Чаевые по сути — это дарение средств между физлицами. Дарение не может быть обязательным по своей природе, — подчеркивает управляющий партнер агентства „ВМТ Консалт“ Екатерина Косарева. — Если заведение включает в счет чаевые, дарение превращается в навязанную услугу. Той же позиции придерживается и Роспотребнадзор: готовый напиток посетителю кофейни должны принести сотрудники без взимания дополнительной оплаты».

Иногда пункт о чаевых пытаются спрятать за формулировкой «сервисный сбор», который достигает 10–15% от чека. Это незаконное требование было запрещено в 2025 году, и клиент имеет право потребовать убрать эту строку из счета. Все дополнительные услуги и оплата за них теперь должны включаться только с письменного согласия посетителя. Эта норма прописана в законе о защите прав потребителей. Екатерина Косарева

Юрист подчеркивает: всё, что вы платите сверх счета, остается на ваше усмотрение. Обязательных ставок чаевых нет, но обычно за хорошее обслуживание оставляют 8–15% от суммы заказа.

Если кофейня без предупреждения добавила в счет плату за некие «сервисные услуги», это можно расценивать как неосновательное обогащение. В таком случае посетитель вправе потребовать вернуть переплату. Заведение должно рассмотреть претензию и вернуть деньги в течение трех дней. Если этого не произойдет, можно пожаловаться в Роспотребнадзор, а затем обратиться в суд.