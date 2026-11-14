«Пассажиры — это самое трогательное»: как теперь живет и где работает лучшая бортпроводница России 2025 года

Эта небесная красотка покорила и Москву, и строгое жюри конкурса «Топ стюардесс» Источник: liilyyy_d / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Год назад бортпроводница «Уральских авиалиний» Лилия Дегтярева из Москвы обошла соперниц и получила корону победительницы конкурса «Топ стюардесс». С тех пор в ее жизни многое изменилось. MSK1.RU рассказывает, чем сейчас занимается эта красотка и что ей принесла громкая победа в конкурсе профессионального мастерства.

«Ставлю цели на новую высоту»

Жизнь 22-летней Лилии Дегтяревой вполне могла бы стать сюжетом фильма о покорении Москвы. Талантливая и амбициозная девушка приехала в Москву из маленького городка в Хакасии с небольшим чемоданом и огромной верой в свои силы. В 17 лет она решила стать бортпроводницей и не скрывала, что тогда ее привлекал романтичный ореол, который окутывает эту профессию.

«Меня привлекали форма, воздушная гавань и романтика — всё, как в песне Ёлки „Прованс“. Но когда мой выбор стал более осознанным, я поняла, что эта профессия — прежде всего про ответственность и безопасность людей», — признается Лилия.

Девушка влюблена в небо Источник: liilyyy_d / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

За пять лет девушка прошла путь от новичка до старшего бортпроводника авиакомпании «Уральские авиалинии», и на этой должности она работает уже два года. Так что миф о том, что у стюардесс нет возможности продвигаться по карьерной лестнице, Лилия опровергла собственным примером.

А год назад авторитетное жюри в Москве признало ее победительницей конкурса профессионального мастерства.

«Победа в конкурсе „Топ стюардесс“ стала для меня и моей семьи по-настоящему большим событием, — не скрывает эмоций Лилия. — Мои родные и мой регион Хакасия гордились мной, и это была какая-то всеобщая радость. Ведь девочка из Абакана стала первой. Конечно, гордость распирала, но в то же время я чувствовала огромную ответственность: победный год должен пройти очень достойно, чтобы не подвести ни свою семью, ни свой регион, ни коллег».

Стюардесса показывает, что стоит за безупречным имиджем Источник: liilyyy_d / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Харизматичная и обаятельная Лилия Дегтярева подчеркивает, что за улыбками бортпроводников всегда стоит железная дисциплина и забота о жизни пассажиров. И такое серьезное отношение к своей профессии дало свои результаты — после триумфа в «Топ стюардесс» перед девушкой открылись новые карьерные перспективы.

«Ответственность стала для меня мощным толчком вперед. В качестве главного подарка за победу мне дали обучение в школе бизнес-авиации Jet Service, — рассказала MSK1.RU Лилия. — Это, конечно, совершенно другой уровень работы, другие возможности — работа с VIP-пассажирами, иной взгляд на сервис. Я поняла, что бизнес-авиация — мое направление, и теперь ставлю цели на новую высоту!»

«Люди говорят: „Вы та самая победительница“»

Победа в конкурсе стала для Лилии стимулом двигаться дальше. Она совмещает учебу в Университете гражданской авиации на заочном отделении с перелетами. Девушка не скрывает, что титул лучшей стюардессы придал ей больше уверенности в собственных силах.

Интересно, экипаж заметил упряжку Санты? Источник: liilyyy_d / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Я с удовольствием делюсь опытом с новыми коллегами. Очень рада, что конкурс стал для меня такой точкой роста, и с удовольствием продолжаю развиваться в профессии», — подчеркивает Лилия Дегтярева.

Лучшая стюардесса 2025 года с гордостью представляет «Уральские авиалинии» на знаковых мероприятиях. Не так давно она вновь вышла на сцену с лентой победительницы.

«Одним из самых ярких моментов за последний год стало то, что мне выпала честь представлять нашу авиакомпанию на Народной премии Е1 в Екатеринбурге. Это был невероятно вдохновляющий опыт выступать от лица авиакомпании, которую ты любишь и которая ценит твой труд», — не скрывает эмоций Лилия.

Победительница «Топ стюардесс» вышла на сцену Народной премии E1, которую уже девять лет подряд проводит Shkulev Media Источник: liilyyy_d / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сейчас стюардесса-красавица получает множество комплиментов и теплых слов от пассажиров. Она не скрывает, что за последний год у нее накопилось немало письменных благодарностей.

«Что касается пассажиров — это, пожалуй, самое трогательное в моей работе. Конечно, не каждый узнает меня мгновенно, но я часто замечаю добрые улыбки и благодарные взгляды. Люди говорят: „Вы та самая победительница конкурса!“ — и это дает такой заряд энергии! Я чувствую себя своего рода лицом компании, ее амбассадором, даже если это не закреплено официально».

Так выглядит жизнь в авиации Источник: liilyyy_d / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)