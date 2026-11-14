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Страна и мир Крушение Ан-22 в Ивановской области Подробности Похоронили спустя 11 месяцев. Как простились с командиром, ценой жизни спасшим людей в авиакатастрофе

Похоронили спустя 11 месяцев. Как простились с командиром, ценой жизни спасшим людей в авиакатастрофе

Экипажа Ан-22 разбился в Ивановской области в декабре 2025 года

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Похороны прошли с воинскими почестями | Источник: Правительство Тверской областиПохороны прошли с воинскими почестями | Источник: Правительство Тверской области

Похороны прошли с воинскими почестями

Источник:

Правительство Тверской области

В Твери 13 ноября простились с выпускником екатеринбургского суворовского училища Сергеем Шмаковым — командиром экипажа Ан-22, потерпевшего крушение 9 декабря 2025 года в Ивановской области.

По данным наших коллег из E1.RU, в день авиакатастрофы Ан-22 совершал тестовый полет после плановых ремонтных работ. По предварительным данным, самолет начал разрушаться еще в воздухе.

Ценой своей жизни летчики отвели падающий самолет от жилых домов, не допустив гибели людей на земле. В тот роковой день погибли восемь человек — все, кто находился на борту.

Сергей Шмаков родом из Тюменской области | Источник: Елена ВасянинаСергей Шмаков родом из Тюменской области | Источник: Елена Васянина

Сергей Шмаков родом из Тюменской области

Источник:

Елена Васянина

Командиру экипажа было 52 года | Источник: Елена ВасянинаКомандиру экипажа было 52 года | Источник: Елена Васянина

Командиру экипажа было 52 года

Источник:

Елена Васянина

С даты трагедии до дня похорон прошло 11 месяцев. Как рассказала E1.RU сестра погибшего, такая задержка была связана с поисковой операцией — самолет рухнул в Уводьское водохранилище на глубину около пяти метров.

«Были сложности с извлечением тел со дна озера и самого самолета. Поисковая операция закончилась только в сентябре. Потом мы ждали результаты экспертизы», — рассказала E1.RU сестра погибшего Елена Васянина.

Губернатор Тверской области Виталий Королев выразил соболезнования родным и близким погибших | Источник: Правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Виталий Королев выразил соболезнования родным и близким погибших | Источник: Правительство Тверской области

Губернатор Тверской области Виталий Королев выразил соболезнования родным и близким погибших

Источник:

Правительство Тверской области

Сергей Шмаков с детства мечтал стать военным. После суворовского поступил в Балашовское высшее летное училище. Служил в Твери. У командира экипажа остались жена и трое детей.

«Они были теми, кто брал на себя огромную ответственность, были профессионалами, — сказала на похоронах супруга Сергея Елена Шмакова. — Их экипаж — это доверие, выстроенное годами, это понимание без слов, это собранный, надежный и сильный коллектив. Каждый из них знал свое дело. Они годами оттачивали свой профессионализм и дисциплину».

Сослуживцы и простые горожане — проститься с героем пришли многие | Источник: Правительство Тверской областиСослуживцы и простые горожане — проститься с героем пришли многие | Источник: Правительство Тверской области

Сослуживцы и простые горожане — проститься с героем пришли многие

Источник:

Правительство Тверской области

После трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил подготовки к полетам» | Источник: Правительство Тверской областиПосле трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил подготовки к полетам» | Источник: Правительство Тверской области

После трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил подготовки к полетам»

Источник:

Правительство Тверской области

Команда, которой руководил майор Сергей Шмаков, считалась одной из лучших в военно-транспортной авиации России. В неё входили капитаны Дмитрий Яценко, Кирилл Вакуленко, Игорь Беляков, Роман Коротков и Алексей Тыкшеев, старший лейтенант Алексей Дорофеев, старший прапорщик Игорь Ишханов. За плечами у каждого — сотни часов полета.

В последний путь военнослужащих проводили их товарищи по службе.

«Это люди, которые неразрывно связали свою жизнь с небом, отдали многие годы служению Отечеству и любимому делу — авиации, — подчеркнул командующий Военно-транспортной авиацией генерал-майор Дмитрий Сухоручкин. — Экипаж — это не просто коллектив, это особая форма товарищества, где жизнь каждого зависит от надежности другого, где доверие проверяется не словами, а делом. Для командования нет более горькой ответственности, чем провожать подчиненных, за которых мы отвечаем лично. Мы здесь для того, чтобы напомнить всем, что эта память останется в наших сердцах. И это самое ценное».

Самолет Ан-22 рухнул в Ивановской области в 2025 году

Источник:

Городские медиа

Похороны прошли с военными почестями. Много людей пришли проститься с легендарным экипажем: сослуживцы, наставники, ветераны, друзья, представители администрации города, Минобороны и жители города.

На церемонии присутствовал и губернатор Тверской области Виталий Королев.

В августе 2024 года Сергей Шмаков посадил под Екатеринбургом легендарный Ан-22, который вывели из эксплуатации и передали в уральский музей военной техники.

Ранее мы публиковали рассказы жителей деревни в Ивановской области о крушении самолета.

Редакция 76.RU выражает соболезнования родным и близким погибших.

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Елена Аносова
Редактор раздела «Образование»
Ан-22 Похороны Прощание Тверь Ивановская область Авиакатастрофа
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Комментарии
3
Гость
9 минут
Они героями были бы, если вовсе не садились в этот авиахлам, который простоял под открытым небом в Иваново. Выработал давно свой ресурс и не проходил проверок.
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Гость
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