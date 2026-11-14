Куда полез! Только взгляните, что вытворяют малыши-леопарды из Ярославского зоопарка, — видео

У семейства леопардов в Ярославском зоопарке случилось пополнение Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославском зоопарке показали милые кадры непоседливых леопардов. Пятнистые котятки лазают повсюду, куда только могут добраться, будь то мамина шея или неустойчивый куст. Смотрите сами в видео ниже!

«Наши малыши-леопарды обожают проводить время на улице: играть, исследовать всё вокруг и забираться повыше — ведь чем выше, тем интереснее! Ни одна веточка не остается без их внимания», — рассказали в зоопарке.

О пополнении у пары леопардов Амура и Баунти стало известно в июле 2026 года. В зоопарке на свет появились сразу четыре малыша: два мальчика и две девочки.

Малыши-леопарды резвятся на траве — милое видео Источник: Ярославский зоопарк / Vk.ru

Сперва они росли подальше от посторонних глаз. А через несколько месяцев многодетную пушистую семью переселили в большой вольер — теперь леопарды соседствуют с зеброй. На улицу их выпустили лишь в октябре. Хвостатые тут же начали исследовать территорию.

В Ярославском зоопарке леопарды соседствуют с зеброй Источник: Ярославский зоопарк / Vk.ru

Как рассказали работники зоопарка, их самое любимое занятие — игры с мамой.