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Стиль и красота Новый год — 2027 В чем встречать Новый год — 2027. Советы астролога по выбору наряда

В чем встречать Новый год — 2027. Советы астролога по выбору наряда

Какие цвета принесут удачу

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Астролог рассказала, в чем лучше встречать Новый год | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаАстролог рассказала, в чем лучше встречать Новый год | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Астролог рассказала, в чем лучше встречать Новый год

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Главный праздник года не за горами. Самое время подумать о нарядах. Ярославский астролог Мария Орлова дала рекомендации, в каких цветах лучше встречать Новый год, чтобы добиться благосклонности его символа — Красной огненной козы.

«Покровительница 2027 года мягкая, творческая, артистичная, очень семейная. Но с огнем внутри. Это не та Коза, что тихо жует травку в уголке. Огонь делает ее смелее, придает страсть и желание делиться своей теплотой с другими», — рассказала Мария Орлова.

Астролог советует выбирать женщинам для праздничной ночи наряды следующих оттенков:

  • кремового;

  • слоновой кости;

  • персикового;

  • кораллового;

  • шалфейно-зеленого;

  • лавандового.

Ткани:

  • шелк;

  • кашемир;

  • лен.

Аксессуары:

  • золотые украшения;

  • жемчуг;

  • деревянные акценты.

Для мужчин подойдут:

  • теплый беж;

  • кэмел (теплый светло-коричневый);

  • оливковый;

  • мягкая терракота;

  • кремовый с золотой нитью.

Ткани:

  • натуральные.

Аксессуары (выбрать что-то одно):

  • платок;

  • запонки;

  • ремень из натуральной кожи.

Напомним, мы рассказывали, какие головные уборы в тренде зимой 2026/2027 года.

А вы прислушиваетесь к советам астрологов при выборе нарядов на Новый год?

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Комментарии
1
Гость
1 час
# Интересно, как астрологические рекомендации сочетаются с модными тенденциями.
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