В чем встречать Новый год — 2027. Советы астролога по выбору наряда

Главный праздник года не за горами. Самое время подумать о нарядах. Ярославский астролог Мария Орлова дала рекомендации, в каких цветах лучше встречать Новый год, чтобы добиться благосклонности его символа — Красной огненной козы.
«Покровительница 2027 года мягкая, творческая, артистичная, очень семейная. Но с огнем внутри. Это не та Коза, что тихо жует травку в уголке. Огонь делает ее смелее, придает страсть и желание делиться своей теплотой с другими», — рассказала Мария Орлова.
Астролог советует выбирать женщинам для праздничной ночи наряды следующих оттенков:
кремового;
слоновой кости;
персикового;
кораллового;
шалфейно-зеленого;
лавандового.
Ткани:
шелк;
кашемир;
лен.
Аксессуары:
золотые украшения;
жемчуг;
деревянные акценты.
Для мужчин подойдут:
теплый беж;
кэмел (теплый светло-коричневый);
оливковый;
мягкая терракота;
кремовый с золотой нитью.
Ткани:
натуральные.
Аксессуары (выбрать что-то одно):
платок;
запонки;
ремень из натуральной кожи.
Напомним, мы рассказывали, какие головные уборы в тренде зимой 2026/2027 года.
А вы прислушиваетесь к советам астрологов при выборе нарядов на Новый год?