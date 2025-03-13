«На Турцию и Египет»: из Ярославля собираются запустить международные рейсы. Когда

В 2026 году планируется открытие международных рейсов Источник: Елена Вахрушева / 76.RU











13 марта губернатор Ярославской области Михаил Евраев анонсировал запуск международных рейсов из ярославского аэропорта в Туношне.

«Мы не можем открыть международные рейсы, по одной причине, хотя у нас есть международный статус, — из-за отсутствия пункта пропуска. Потому что две кабинки — это мало», — заверил Михаил Евраев.

Когда запустят рейсы на курорты

Стоимость строительства пункта пропуска, по словам губернатора, составляет около 700 миллионов рублей.

«Когда мы это [ввод контрольно-пропускного пункта] завершим, мы сможем в 2026 году запустить международные и чартерные рейсы. Предполагаются [полеты] на Турцию, Египет, Узбекистан, Минск и так далее. Мы сможем получить хорошую географию. У нас были готовы к открытию некоторые международные рейсы, но именно пункт пропуска эту работу остановил», — добавил губернатор.

В январе 2024 года власти анонсировали полеты из Ярославля в столицу Армении Ереван. Первый международный рейс должен был состояться 1 апреля 2024 года, однако его отменили. Тогда причиной называли согласование допуска рейсов на международную воздушную линию.

Что известно о реконструкции Туношны

На встрече с журналистами Михаил Евраев также вновь поднял вопрос о многомиллиардной реконструкции аэропорта, о которой говорят с 2018 года. Он отметил, что воздушная гавань уже перешла под контроль компании-инвестора «Аэрофьюэлз» и теперь носит название «Золотое кольцо».

Напомним, в Туношне собираются построить два новых терминала за 4 миллиарда рублей — пассажирский и грузовой. По оценкам властей, после реконструкции ярославский аэропорт станет «миллионником».

Эскизы проекта рисовали несколько архитекторов. Для определения лучшего власти даже объявляли конкурс. Грант за первое место — 800 тысяч рублей, за второе место — 600 тысяч, за третье место — 400 тысяч. Больше всего властям понравилась идея создать в Туношне аэровокзал в виде светящегося золотого кольца.

В планах у областной администрации также проведение реконструкции взлетно-посадочной полосы. По словам губернатора, работы запланированы на 2027–2029 год.

«Мы начинаем новую жизнь с точки зрения авиации. В федеральном бюджете заложено порядка 4 миллиардов на реконструкцию, расширение полосы. <…> Мы предполагаем, что появится и причал. В 9 км — железная дорога, но это уже про будущее, про экспресс. Когда аэропорт начнет работать, мы подумаем про экспресс», — добавил глава региона.