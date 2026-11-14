«Мне было безумно больно». Красотка-спортсменка раскрыла изнанку скандального шоу и ответила хейтерам

Танцовщица из Екатеринбурга рассказала о своем участии в популярном проекте Источник: Ольга Бородина

Профессиональный хореограф и танцовщица Ольга Бородина раскрыла изнанку шоу «Большой куш». Она приняла участие в проекте вместе со своим супругом, олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Артуром Далалояном, и дошла до финала. Своими впечатлениями она поделилась в этом интервью с Е1.RU.

«Большой куш. Бангкок» — шоу на ТНТ, где за 10 миллионов рублей боролись звездные пары, связанные не только дружбой или любовью, но и родственными отношениями. Состав получился пестрым: от артистов и спортсменов до юристов, блогеров и тех, кто раньше предпочитал держаться подальше от мира реалити.

— Вы родом из Екатеринбурга, но уже лет 15 живете в Москве. Расскажите, как прошло ваше детство в родном городе.

— Я родилась и выросла в Екатеринбурге. Училась в 166-й гимназии, затем поступила в УрГУПС. С 4 лет занималась танцами, у нас есть клуб Let's Dance. Так и начиналась моя карьера.

Ольга начала заниматься танцами еще в Екатеринбурге Источник: olenkaborodina / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

— Часто ли бываете в родных краях?

— Пока родители жили в Екатеринбурге, я прилетала стабильно 2 раза в год. У меня до сих пор и подруги там живут, и родственники. Для меня это место силы, по сравнению с Москвой там так уютно, всё спокойно. Люди всегда очень отзывчивые. Ты можешь успеть тысячу дел сделать по сравнению с Москвой.

Я очень люблю ездить на Ганину Яму. На Плотинке гулять мне нравилось. Последнее время мои родители жили в Академическом, и там мне тоже очень нравилось гулять.

— Вы многодетная мама. Какое место в вашей жизни занимает спорт?

— Первое. Вот я с 7 утра уже нахожусь на спорте. У меня дочка сейчас профессионально занимается фигурным катанием. Мы приезжаем к 07:00, она идет на тренировки, а я — на свои танцевальные занятия.

Ольга — многодетная мама Источник: Ольга Бородина

— Раскройте секреты своей фигуры. Как многодетной маме удается выглядеть так замечательно?

— Конечно, всегда хочется выглядеть лучше, чем ты выглядишь. Это всегда работа над собой. Когда тебе хочется что-то съесть, ты должен понимать, нужно ли тебе это. Если ты будешь есть всё что хочешь и не заниматься, соответственно, результата не будет. Только самодисциплина, грамотный подход в плане занятий и питания. Не нужно жалеть себя. Конечно, можно всегда лежать на диванчике и пить ча ё чек с конфеткой — это намного легче, чем ходить в зал.

— А у вас откуда берутся силы?

— У меня нет сил и времени, но найти 30–40 минут в день может любой человек. Не обязательно даже покупать абонемент на фитнес. Для поддержания формы и здоровья ты можешь заниматься даже дома.

Ольге 38 лет, и она выглядит прекрасно! Источник: Ольга Бородина

— В этом году вы начали активно участвовать в различных шоу. Почему вас потянуло на телевидение?

— Полтора года назад я впервые решила пойти на шоу «Четыре свадьбы» на канале «Пятница». Когда ты уже плюс-минус находишься где-то рядом с этой средой, то думаешь: «А почему бы не попробовать, если есть предложения?» Хочется попробовать себя, в то же время любой выход из зоны комфорта — это твой рост.

— В этом году вы приняли участие в шоу «Большой куш» со своим супругом Артуром. Читали ли вы комментарии хейтеров и что бы вы хотели им ответить?

— Да, безусловно. Мне кажется, я прочитала каждое сообщение. Я очень вникала в это всё, а в какой-то момент мне было безумно больно, обидно, несправедливо. С какой-то стороны я понимала, что защищаю своего мужа, пытаюсь его спасти, а мне говорят, что я кого-то предала, хотя я никого не предавала. Я переживала из-за несправедливости.

В какой-то момент я даже общалась с психологом по этому поводу, и мне сказали такую фразу: «Если человек не вызывает никакого интереса — ни позитивного, ни негативного, — на него не будут тратить свое время». Ольга Бородина блогер и спортсменка

С другой стороны, я не 100 долларов, чтобы всем нравиться. Я абсолютно не претендую на это. Я всегда имею свою точку зрения, и она не обязательно должна всем нравиться. Для меня очень важно оставаться в правде с самой собой. Если я вижу несправедливость, то всегда говорю, что не люблю лицемерие.

Это было реалити для меня. Как я относилась к человеку вне камеры, значит, так же я относилась к нему и на камеру.

Вместе с мужем Ольга приняла участие в новом сезоне шоу «Большой куш» Источник: ТНТ

— Были комментарии, которые задели сильнее всего?

— Больше всего задевали моменты, связанные с детьми. Я или мой муж, наши отношения или мои высказывания могут вам не нравиться, но когда это переходит на моих детей…

Это святое, что не нужно трогать. Я вообще не понимаю взрослых людей, которые могут позволять себе такие вещи.

— Часто ли эмоции берут верх над вами?

— Я достаточно эмоциональный человек. Чтобы вывести меня из себя, не нужно многого. Если мне что-то не нравится, я не буду терпеть. Я могу чуть подстраиваться, пытаться сгладить углы, но если мне неприемлема какая-то ситуация и меня она задевает, я не буду молчать.

Вместе пара дошла до финала Источник: Ольга Бородина

— Как после участия в шоу сложились отношения в семье?

— Мне кажется, наши отношения стали даже лучше. Раньше я думала, что надо тут промолчать, там подстроиться. А после шоу я четко поняла, что всегда нужно говорить, что тебя не устраивает, и никогда не терпеть. Может быть, просто не в таком эмоциональном контексте, потому что я поняла, что долгие годы я под всё подстраивалась, убирала себя на второй план, всегда пыталась угодить всем. Люди к этому привыкают, и ты уже думаешь: «Нет, так не должно быть, давайте по справедливости».

— На шоу вы говорили, что много лет ставили интересы мужа и семьи выше себя, то есть благодаря проекту вы пересмотрели этот момент?

— Эта мысль назревала достаточно давно. Артур официально закончил карьеру уже более 2 лет назад. После этого мы уже стали жить без сборов, то есть нормальной, обычной семейной жизнью. И в тот момент я уже начинала понимать, что должна быть какая-то перестройка в семье, распределение обязанностей.

На шоу все те же проблемы были гипертрофированы, потому что там ты находишься как под куполом.

Благодаря проекту отношения между супругами стали только крепче Источник: Ольга Бородина

— Смотрели ли ваши дети выпуски? Какая у них была реакция?

— Да, смотрели. Они очень гордились, особенно прохождением каких-то сложных физических испытаний. Они говорили: «Мама, ты как титан». Особенно когда я в болото прыгала, их это больше всего впечатлило.

Видеть по телевизору маму и папу для них — радостное кино.

— Было ли такое, что вы жалели об участии в шоу?

— Это самый крутой проект, самый классный, который подарил кучу эмоций и новых прекрасных знакомств, и я ни разу не пожалела, как бы ни было тяжело. Я сама трижды хотела покинуть проект добровольно, но ни разу не пожалела, что я осталась, несмотря на слезы, физическую и моральную усталость. Но нет. Я бы еще раз повторила с большим удовольствием.

Ольга призналась, что снова приняла бы участие в шоу Источник: Ольга Бородина

— Что вам давалось труднее всего?

— Это происходило месяц и один день. Сначала тебе кажется, что всё так классно, здорово, ты находишься в Бангкоке, у тебя нет домашних забот и хлопот, и ты полностью погружен в это всё. Но начинает накапливаться усталость даже от недосыпов, потому что иногда съемки были до 3–4 часов ночи, а в 7 ты уже должен вставать.

Ты каждый раз думаешь, переживаешь о том, как всё сложится, вылетишь — не вылетишь, это эмоциональные качели. И потом, когда в середине проекта нас разделили с Артуром, тоже было очень тяжело.

— А тот факт, что вы на месяц поставили свою жизнь на стоп, — было ли тяжело?

— Этому я была только рада, если честно. Не думала, что мы продержимся так долго. Единственный человек, на которого я могу положиться во всём, — это моя мама, которая сказала: «Я всё возьму на себя. Не переживай, езжай».

Источник: Ольга Бородина

— Не смущало ли то, что вы всё время находились под камерами?

— У нас не было такого, что мы 24/7 находимся под камерами. Наверное, в этом плане это облегчало жизнь, потому что иногда хочется просто побыть наедине, чтобы на тебя никто не смотрел.

— Вы бы согласились снова пойти на шоу? Может, попробовать другой формат?

— Я уже попробовала. Это затягивает: своего рода адреналин, принятие нового вызова.

— Для вас как для многодетной мамы это не только адреналин, но еще и отдых?

— Конечно. Поэтому, когда у меня спрашивают: «С легкостью ли ты согласилась?» — конечно, с легкостью. Потому что ты настолько устаешь в этой рутине именно больше. И тут у тебя есть возможность просто заниматься только собой. Иногда нужен глоток воздуха, свободы, чтобы ты мог дальше вкладываться, отдавать детям себя.