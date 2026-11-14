«Мне было безумно больно». Красотка-спортсменка раскрыла изнанку скандального шоу и ответила хейтерам

Профессиональный хореограф и танцовщица Ольга Бородина раскрыла изнанку шоу «Большой куш». Она приняла участие в проекте вместе со своим супругом, олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Артуром Далалояном, и дошла до финала. Своими впечатлениями она поделилась в этом интервью с Е1.RU.
«Большой куш. Бангкок» — шоу на ТНТ, где за 10 миллионов рублей боролись звездные пары, связанные не только дружбой или любовью, но и родственными отношениями. Состав получился пестрым: от артистов и спортсменов до юристов, блогеров и тех, кто раньше предпочитал держаться подальше от мира реалити.
— Вы родом из Екатеринбурга, но уже лет 15 живете в Москве. Расскажите, как прошло ваше детство в родном городе.
— Я родилась и выросла в Екатеринбурге. Училась в 166-й гимназии, затем поступила в УрГУПС. С 4 лет занималась танцами, у нас есть клуб Let's Dance. Так и начиналась моя карьера.
— Часто ли бываете в родных краях?
— Пока родители жили в Екатеринбурге, я прилетала стабильно 2 раза в год. У меня до сих пор и подруги там живут, и родственники. Для меня это место силы, по сравнению с Москвой там так уютно, всё спокойно. Люди всегда очень отзывчивые. Ты можешь успеть тысячу дел сделать по сравнению с Москвой.
Я очень люблю ездить на Ганину Яму. На Плотинке гулять мне нравилось. Последнее время мои родители жили в Академическом, и там мне тоже очень нравилось гулять.
— Вы многодетная мама. Какое место в вашей жизни занимает спорт?
— Первое. Вот я с 7 утра уже нахожусь на спорте. У меня дочка сейчас профессионально занимается фигурным катанием. Мы приезжаем к 07:00, она идет на тренировки, а я — на свои танцевальные занятия.
— Раскройте секреты своей фигуры. Как многодетной маме удается выглядеть так замечательно?
— Конечно, всегда хочется выглядеть лучше, чем ты выглядишь. Это всегда работа над собой. Когда тебе хочется что-то съесть, ты должен понимать, нужно ли тебе это. Если ты будешь есть всё что хочешь и не заниматься, соответственно, результата не будет. Только самодисциплина, грамотный подход в плане занятий и питания. Не нужно жалеть себя. Конечно, можно всегда лежать на диванчике и пить ча
— А у вас откуда берутся силы?
— У меня нет сил и времени, но найти 30–40 минут в день может любой человек. Не обязательно даже покупать абонемент на фитнес. Для поддержания формы и здоровья ты можешь заниматься даже дома.
— В этом году вы начали активно участвовать в различных шоу. Почему вас потянуло на телевидение?
— Полтора года назад я впервые решила пойти на шоу «Четыре свадьбы» на канале «Пятница». Когда ты уже плюс-минус находишься где-то рядом с этой средой, то думаешь: «А почему бы не попробовать, если есть предложения?» Хочется попробовать себя, в то же время любой выход из зоны комфорта — это твой рост.
— В этом году вы приняли участие в шоу «Большой куш» со своим супругом Артуром. Читали ли вы комментарии хейтеров и что бы вы хотели им ответить?
— Да, безусловно. Мне кажется, я прочитала каждое сообщение. Я очень вникала в это всё, а в какой-то момент мне было безумно больно, обидно, несправедливо. С какой-то стороны я понимала, что защищаю своего мужа, пытаюсь его спасти, а мне говорят, что я кого-то предала, хотя я никого не предавала. Я переживала из-за несправедливости.
В какой-то момент я даже общалась с психологом по этому поводу, и мне сказали такую фразу: «Если человек не вызывает никакого интереса — ни позитивного, ни негативного, — на него не будут тратить свое время».
С другой стороны, я не 100 долларов, чтобы всем нравиться. Я абсолютно не претендую на это. Я всегда имею свою точку зрения, и она не обязательно должна всем нравиться. Для меня очень важно оставаться в правде с самой собой. Если я вижу несправедливость, то всегда говорю, что не люблю лицемерие.
Это было реалити для меня. Как я относилась к человеку вне камеры, значит, так же я относилась к нему и на камеру.
— Были комментарии, которые задели сильнее всего?
— Больше всего задевали моменты, связанные с детьми. Я или мой муж, наши отношения или мои высказывания могут вам не нравиться, но когда это переходит на моих детей…
Это святое, что не нужно трогать. Я вообще не понимаю взрослых людей, которые могут позволять себе такие вещи.
— Часто ли эмоции берут верх над вами?
— Я достаточно эмоциональный человек. Чтобы вывести меня из себя, не нужно многого. Если мне что-то не нравится, я не буду терпеть. Я могу чуть подстраиваться, пытаться сгладить углы, но если мне неприемлема какая-то ситуация и меня она задевает, я не буду молчать.
— Как после участия в шоу сложились отношения в семье?
— Мне кажется, наши отношения стали даже лучше. Раньше я думала, что надо тут промолчать, там подстроиться. А после шоу я четко поняла, что всегда нужно говорить, что тебя не устраивает, и никогда не терпеть. Может быть, просто не в таком эмоциональном контексте, потому что я поняла, что долгие годы я под всё подстраивалась, убирала себя на второй план, всегда пыталась угодить всем. Люди к этому привыкают, и ты уже думаешь: «Нет, так не должно быть, давайте по справедливости».
— На шоу вы говорили, что много лет ставили интересы мужа и семьи выше себя, то есть благодаря проекту вы пересмотрели этот момент?
— Эта мысль назревала достаточно давно. Артур официально закончил карьеру уже более 2 лет назад. После этого мы уже стали жить без сборов, то есть нормальной, обычной семейной жизнью. И в тот момент я уже начинала понимать, что должна быть какая-то перестройка в семье, распределение обязанностей.
На шоу все те же проблемы были гипертрофированы, потому что там ты находишься как под куполом.
— Смотрели ли ваши дети выпуски? Какая у них была реакция?
— Да, смотрели. Они очень гордились, особенно прохождением каких-то сложных физических испытаний. Они говорили: «Мама, ты как титан». Особенно когда я в болото прыгала, их это больше всего впечатлило.
Видеть по телевизору маму и папу для них — радостное кино.
— Было ли такое, что вы жалели об участии в шоу?
— Это самый крутой проект, самый классный, который подарил кучу эмоций и новых прекрасных знакомств, и я ни разу не пожалела, как бы ни было тяжело. Я сама трижды хотела покинуть проект добровольно, но ни разу не пожалела, что я осталась, несмотря на слезы, физическую и моральную усталость. Но нет. Я бы еще раз повторила с большим удовольствием.
— Что вам давалось труднее всего?
— Это происходило месяц и один день. Сначала тебе кажется, что всё так классно, здорово, ты находишься в Бангкоке, у тебя нет домашних забот и хлопот, и ты полностью погружен в это всё. Но начинает накапливаться усталость даже от недосыпов, потому что иногда съемки были до 3–4 часов ночи, а в 7 ты уже должен вставать.
Ты каждый раз думаешь, переживаешь о том, как всё сложится, вылетишь — не вылетишь, это эмоциональные качели. И потом, когда в середине проекта нас разделили с Артуром, тоже было очень тяжело.
— А тот факт, что вы на месяц поставили свою жизнь на стоп, — было ли тяжело?
— Этому я была только рада, если честно. Не думала, что мы продержимся так долго. Единственный человек, на которого я могу положиться во всём, — это моя мама, которая сказала: «Я всё возьму на себя. Не переживай, езжай».
— Не смущало ли то, что вы всё время находились под камерами?
— У нас не было такого, что мы 24/7 находимся под камерами. Наверное, в этом плане это облегчало жизнь, потому что иногда хочется просто побыть наедине, чтобы на тебя никто не смотрел.
— Вы бы согласились снова пойти на шоу? Может, попробовать другой формат?
— Я уже попробовала. Это затягивает: своего рода адреналин, принятие нового вызова.
— Для вас как для многодетной мамы это не только адреналин, но еще и отдых?
— Конечно. Поэтому, когда у меня спрашивают: «С легкостью ли ты согласилась?» — конечно, с легкостью. Потому что ты настолько устаешь в этой рутине именно больше. И тут у тебя есть возможность просто заниматься только собой. Иногда нужен глоток воздуха, свободы, чтобы ты мог дальше вкладываться, отдавать детям себя.
Если вы не планируете смотреть шоу «Большой куш», то узнать, кто стал его победителем, можно в этом материале.