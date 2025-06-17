Из Ярославля хотят запустить перелеты в два города-миллионника — какие

Из Ярославля в ближайшее время может открыться два новых авианаправления.
«Прорабатывается вопрос об открытии перелетов в Пермь. Осенью 2025 года авиасообщение из Ярославля пополнится рейсами в Казань», — сообщили порталу 76.RU в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.
Точная дата запуска и расписание новых рейсов пока не известны.
Сейчас из ярославского аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне можно улететь в четыре города — Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Самару.
Авиасообщение с Казанью существовало до 1 мая 2025 года. После этого времени рейсы были приостановлены. Причиной называлась необходимость технического обслуживания авиапарка компании-перевозчика.
Также в 2023 году из Ярославля совершались вылеты в Пермь. Перевозчиком выступала компания «ЮВТ-аэро». Вылеты выполнялись три раза в неделю. Билеты стоили 5455 рублей. Но в августе 2024 года рейсы отменили.
В феврале 2025 года появилась информация, что перелеты в Пермь могут возобновиться. Власти Пермского края предусмотрели в своем бюджете средства на субсидирование воздушных перевозок на условиях софинансирования с Ярославской областью.
Ярославские власти в марте добавили, что рассматривается возможность запуска между Ярославлем и Пермью двух рейсов в неделю.