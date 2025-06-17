Из Ярославля хотят запустить перелеты в два города-миллионника — какие

Из Ярославля можно будет улететь в Казань и Пермь Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Из Ярославля в ближайшее время может открыться два новых авианаправления.

«Прорабатывается вопрос об открытии перелетов в Пермь. Осенью 2025 года авиасообщение из Ярославля пополнится рейсами в Казань», — сообщили порталу 76.RU в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Точная дата запуска и расписание новых рейсов пока не известны.

Сейчас из ярославского аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне можно улететь в четыре города — Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Самару.

Авиасообщение с Казанью существовало до 1 мая 2025 года. После этого времени рейсы были приостановлены . Причиной называлась необходимость технического обслуживания авиапарка компании-перевозчика.

Также в 2023 году из Ярославля совершались вылеты в Пермь. Перевозчиком выступала компания «ЮВТ-аэро». Вылеты выполнялись три раза в неделю. Билеты стоили 5455 рублей. Но в августе 2024 года рейсы отменили.

В феврале 2025 года появилась информация, что перелеты в Пермь могут возобновиться. Власти Пермского края предусмотрели в своем бюджете средства на субсидирование воздушных перевозок на условиях софинансирования с Ярославской областью.