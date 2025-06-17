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Дороги и транспорт Из Ярославля хотят запустить перелеты в два города-миллионника — какие

Из Ярославля хотят запустить перелеты в два города-миллионника — какие

Об этом рассказали в правительстве региона

2 576
14 комментариев
Из Ярославля можно будет улететь в Казань и Пермь | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUИз Ярославля можно будет улететь в Казань и Пермь | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Из Ярославля можно будет улететь в Казань и Пермь

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Из Ярославля в ближайшее время может открыться два новых авианаправления.

«Прорабатывается вопрос об открытии перелетов в Пермь. Осенью 2025 года авиасообщение из Ярославля пополнится рейсами в Казань», — сообщили порталу 76.RU в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Точная дата запуска и расписание новых рейсов пока не известны.

Сейчас из ярославского аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне можно улететь в четыре города — Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Самару.

Авиасообщение с Казанью существовало до 1 мая 2025 года. После этого времени рейсы были приостановлены. Причиной называлась необходимость технического обслуживания авиапарка компании-перевозчика.

Также в 2023 году из Ярославля совершались вылеты в Пермь. Перевозчиком выступала компания «ЮВТ-аэро». Вылеты выполнялись три раза в неделю. Билеты стоили 5455 рублей. Но в августе 2024 года рейсы отменили.

В феврале 2025 года появилась информация, что перелеты в Пермь могут возобновиться. Власти Пермского края предусмотрели в своем бюджете средства на субсидирование воздушных перевозок на условиях софинансирования с Ярославской областью.

Ярославские власти в марте добавили, что рассматривается возможность запуска между Ярославлем и Пермью двух рейсов в неделю.

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Комментарии
14
Гость
3 часа
Открыли - отменили.. Снова с помпой откроют и тихо закроют. Потому что рейсы пустые , особенно в Пермь.
Гость
2 часа
Имитирование бурной деятельности бестолкового правительства. Мы знаем цену вашим обещаниям и хотелкам,губернатор Евраев
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