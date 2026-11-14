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«Еду не в офис, а кататься по полям»: девушка колесит по Северу на «Ниве». Какую красоту она видит — видео

Блогер снимает ролики о своих приключениях

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Источник:

Антон Данилов / 29.RU

Северянка Юля в одиночку покоряет Архангельскую область на «Ниве». За лето она проехала больше 10 000 километров, побывала в красивейших местах Поморья и не раз попадала в приключения. О своем путешествии девушка рассказывает в личном блоге, за которым следят даже знаменитости.

Юле 28 лет, она фрилансер и живет в Москве. Этим летом девушка решилась отправиться в большое путешествие по Архангельской области, где родилась и выросла.

«Я всегда знала, что хочу путешествовать, хочу машину, но всё время откладывала, было страшно. И вот я поняла, что откладывать больше нельзя, либо сейчас, либо никогда. В конце февраля купила „Ниву“, готовила ее и ждала лета, чтобы поехать на Север».

В пути Юля провела всё лето. Проехала Няндомский, Онежский, Пинежский и Холмогорский районы. Дороги в глубинке Архангельской области часто превращались в испытание на прочность.

«Это всегда грунтовка… почти всегда разбитая. Большую часть времени едешь как по стиральной доске. 200 километров могут легко растянуться на весь день. Но в этом есть шарм, дух приключений. Ты преодолеваешь трудности и понимаешь, что не все так могут, и это добавляет ценности».

После покупки машины северянка начала активно вести свой Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ). Блог «Юля на Ниве» за полгода набрал 40 тысяч подписчиков.

На Юлю подписан известный видеоблогер Ян Топлес.

Путешественница надеется, что блог станет ее основной работой. В планах снимать большие тревел-видео на YouTube.

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Антон ДаниловАнтон Данилов
Антон Данилов
Корреспондент
Путешествие Архангельская область Автомобиль Нива Блогер Видео Тревел-блогер Север Природа
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