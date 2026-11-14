Автомобили разрешили конфисковать у родственников нарушителей: кого это коснется

Раньше автомобили, оформленные на родственников, оставляли Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Верховный суд разрешил забирать автомобили у владельцев, даже если они сами не находились за рулем в момент нарушения. Теперь конфискация грозит и тем, кто оформил машину на других людей, чтобы не лишиться транспорта.

Поводом для такого решения стал случай в Якутске. Женщину, которую уже лишили прав за отказ от медосвидетельствования, снова задержали пьяной за рулем. Ей назначили 200 часов обязательных работ, однако машину оставили в семье, так как по документам она принадлежала ее матери-пенсионерке.

Генеральная прокуратура потребовала пересмотреть приговор. Выяснилось, что женщина с 2020 по 2024 год шесть раз нарушала правила именно на этом автомобиле. Ее мать никогда не получала водительское удостоверение и не оформляла страховку, а сама призналась на допросе, что является лишь формальным владельцем.

Верховный суд отменил решение и направил дело на новое рассмотрение. Он отметил, что при вынесении приговора нужно было выяснить, кто на самом деле пользовался машиной, а не просто проверять, на кого она записана.

Решение суда поддержал автоюрист Сергей Смирнов. Он указал, что судам нужно тщательнее изучать все обстоятельства, а не только документы на машину.

«Исследование доказательств должно быть полным и всесторонним. В данном случае очевидно, что номинальный собственник машины не мог ею пользоваться. И фактически ее на постоянной основе эксплуатировала сама осужденная», — отметил Смирнов.

Иного взгляда на ситуацию придерживается адвокат Сергей Радько. По его мнению, суд в этом деле пошел на поводу у целесообразности, а не строгих норм закона.

«Очевидно, что в данном случае мать осужденной является номинальным собственником машины. Но в законодательстве четко указано, что конфискации подлежит только транспортное средство, принадлежащее самому обвиняемому», — подчеркнул Радько.

При этом он указал на возможные проблемы с исполнением такого решения. За время разбирательств машину могли продать, так как арест на нее не накладывали.

«Поскольку изначально на данное транспортное средство не был наложен арест, за прошедшее время оно вполне могло поменять собственника», — указал адвокат.

Свою оценку высказал в беседе с «Известиями» и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. По его мнению, конфискация должна быть безусловной, если пьяный сел за руль.