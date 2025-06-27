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Дороги и транспорт Трамвайная концессия Проблема Осторожно, штормит! Мы провели в ярославском трамвае стакан-тест — результат на видео

Осторожно, штормит! Мы провели в ярославском трамвае стакан-тест — результат на видео

Публикуем результаты эксперимента

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16 комментариев
Мы проверили, насколько сильно трясет в ярославском трамвае | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМы проверили, насколько сильно трясет в ярославском трамвае | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мы проверили, насколько сильно трясет в ярославском трамвае

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А вы давно ездили на ярославских трамваях? Журналист 76.RU накануне проехался по маршруту № 1 впервые за пять лет. И вышел, не выдержав качки. Так и родилась идея: провести в одном из вагонов стакан-тест.

К конечной на Победе мы приехали в середине дня. Остановка была почти пуста, заветный трамвай пришлось ждать около 15 минут. После оплаты проезда остановились на задней площадке. Трамвай тронулся, и сразу затрясся, как маленькая собака под дождем.

Смотрим стакан-тест трамвая

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На соседней площадке обосновалась кондуктор. Наталья отдала ярославскому электротранспорту 15 лет жизни. Каждая смена — 12 часов. С появлением в трамваях валидаторов большую часть этого времени пожилая женщина просто сидит. Ну и, конечно, трясется.

В середине дня первый маршрут явно пользуется популярностью у горожан | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ середине дня первый маршрут явно пользуется популярностью у горожан | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В середине дня первый маршрут явно пользуется популярностью у горожан

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Это — дело привычки», — объяснила Наталья. И добавила: «Я на работе отключаюсь, уже не замечаю этого».

Уровню ее внутренней гармонии остается только позавидовать. Попытавшись отключиться, как Наталья, мы отправились обратно в конец вагона, чтобы перелить воду в заранее подготовленный стакан из-под кофе.

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Сделать это оказалось проблематично: устоять сложно, поэтому вода пролилась. С наполненным стаканом мы проехали две остановки. Вода сильно колыхалась, но всё же не расплескалась. Параллельно на пол трамвая мы поставили стопку с водой, чтобы на нее не влияло наше собственное покачивание.

Удержать воду в стакане было проблематично | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУдержать воду в стакане было проблематично | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Рюмка стояла более устойчиво | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРюмка стояла более устойчиво | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Напоследок решили просто пройтись по вагону во время движения. Трамвай качало сильно: он то резко тормозил, то внезапно разгонялся. Модельная походка здесь точно не сработает.

<p>Наталья</p><p>Наталья</p>

Если кого-то начинает укачивать, предлагаю думать о чём-то другом, а не об этой качке.

Наталья

Кондуктор трамвая №1

Будем считать, что сегодня трамвай прошел стакан-тест, хотя о комфортной поездке со стаканчиком кофе можно и не мечтать, по крайней мере, до осени. Старые рельсы на этом участке по концессии начнут демонтировать и менять с октября 2025 года. Полностью запустить трамвайное движение по новым рельсам во всём городе планируют до конца 2026 года.

Подробнее о модернизации трамвайного хозяйства

В Ярославле с 2023 года идет масштабная модернизация трамвайного хозяйства. В городе должны заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, пустить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо.

Работы проводит компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство региона заключило соответствующее концессионное соглашение в 2022 году. По договору, компания должна модернизировать трамвайное хозяйство, а затем в течение 20 лет сможет его эксплуатировать и получать прибыль.

Пока, как и раньше, трамвайные маршруты обслуживает «Яргорэлектротранс». Правда, из-за ремонтов маршруты № 5, 6, 7 сократили. Единиц подвижного состава на них стало меньше.

11 июня генеральный директор компании «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин сообщил, что инвестиционную фазу проекта (то есть сами работы) продлили до середины 2027 года. Это прописано в дополнительном соглашении, которое заключили власти и компания. При этом срок всей концессии, включающей этап эксплуатации обновленного трамвайного хозяйства компанией «Мовиста Регионы Ярославль», не изменится.

Часто ездите на трамвае?

Постоянно! Жду запуска новых вагонов!
Нет, в мой район на трамвае не добраться
Очень редко
Свое мнение напишу в комментариях
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Лия НикифороваЛия Никифорова
Лия Никифорова
практикант
Трамвай Трамвайная концессия Общественный транспорт Тест-драйв
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Комментарии
16
Гость
1 час
Дожили!!! Рюмку от стопки не отличают!!! 😀
Гость
1 час
Кондуктор просто убьет свой позвоночник при такой постоянной вибрации. И не только позвоночник.
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