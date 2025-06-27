Осторожно, штормит! Мы провели в ярославском трамвае стакан-тест — результат на видео

В Ярославле с 2023 года идет масштабная модернизация трамвайного хозяйства. В городе должны заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, пустить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо.



Работы проводит компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство региона заключило соответствующее концессионное соглашение в 2022 году. По договору, компания должна модернизировать трамвайное хозяйство, а затем в течение 20 лет сможет его эксплуатировать и получать прибыль.

Пока, как и раньше, трамвайные маршруты обслуживает «Яргорэлектротранс». Правда, из-за ремонтов маршруты № 5, 6, 7 сократили. Единиц подвижного состава на них стало меньше.

11 июня генеральный директор компании «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин сообщил, что инвестиционную фазу проекта (то есть сами работы) продлили до середины 2027 года. Это прописано в дополнительном соглашении, которое заключили власти и компания. При этом срок всей концессии, включающей этап эксплуатации обновленного трамвайного хозяйства компанией «Мовиста Регионы Ярославль», не изменится.