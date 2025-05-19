НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +10

4 м/c,

вос.

 745мм 94%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,77
EUR 90,71
Кубковая история «Локомотива»
Детей не записывают в школу
Легендарная барахолка
Опасные змеи
Большая афиша
Финал плей-офф
Запустят скоростные теплоходы
Продают «Лабаз»
График отключения горячей воды
Дороги и транспорт Многие страны готовы возобновить авиасообщение с Россией

Многие страны готовы возобновить авиасообщение с Россией

Сейчас требуются гарантии по обслуживанию самолетов

169
Написать комментарий
Россия имеет прямое авиасообщение с 38 странами | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUРоссия имеет прямое авиасообщение с 38 странами | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Россия имеет прямое авиасообщение с 38 странами

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Росавиация обсуждает с другими странами  возможность возобновления авиасообщения. Об этом на форуме HeliRussia-2025 сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров.

«Совместная работа с МИД, Минтрансом, Минэкономразвития по развитию международного авиасообщения ведется постоянно. Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран. Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять», — сказал Ядров.

По его словам, сейчас требуются гарантии, что российские самолеты смогут получать обслуживание и не столкнутся с санкционными ограничениями.

В 2022 году 37 стран объявили о закрытии своего воздушного пространства для самолетов из России. Это все государства Евросоюза, включая Австрию, Бельгию, Италию, Латвию, Польшу и другие страны. Также в их числе Великобритания и США. Таким образом в Европе российские самолеты могут приземлиться лишь в Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Турции и Белоруссии. 

Сейчас прямое авиасообщение существует с 38 странами. В 17 из них летают и отечественные, и иностранные перевозчики.

Россия готова расширить авиасообщение со странами БРИКС и открыть новые направления для полетов, сообщили в Минтрансе 14 мая. Сейчас в объединение входят 10 государств, включая Россию, Индонезию, Эфиопию, Индию, ОАЭ, Китай, Бразилию, ЮАР, Египет и Иран.

В феврале РФ предложила США возобновить прямое авиасообщение. В российском МИД  отметили, что восстановление полетов — это шаг на пути к устранению недопониманий, «доставшихся в наследство от предыдущих американских администраций». Однако этому мешает Евросоюз. Открытие воздушного пространства должно стать следствием снятия американских санкций с «Аэрофлота». 

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Авиасообщение Росавиация Санкции
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Льготы у нас только на бумаге»: силовик — о переработках и мизерной зарплате
Анонимный Автор
Мнение
За сдачу квартиры в аренду можно сесть? Адвокат объясняет, как устроен закон
Денис Ружников
Юрист
Мнение
За скорую помощь — автомобиль или вертолет — вы заплатите от 5 до 10 евро: россиянин откровенно рассказал о немецкой медицине
Степан
Мнение
«Ноги колесом, бешеные цены и тысяча падений». Инструктор развеяла мифы о конном спорте
Лина Гордеева
Мнение
Банкир отправилась в далекий Непал — как прошло путешествие в страну, где есть праздник смерти
Екатерина Бурко
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление