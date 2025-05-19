Многие страны готовы возобновить авиасообщение с Россией

Росавиация обсуждает с другими странами возможность возобновления авиасообщения. Об этом на форуме HeliRussia-2025 сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров.
«Совместная работа с МИД, Минтрансом, Минэкономразвития по развитию международного авиасообщения ведется постоянно. Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран. Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять», — сказал Ядров.
По его словам, сейчас требуются гарантии, что российские самолеты смогут получать обслуживание и не столкнутся с санкционными ограничениями.
В 2022 году 37 стран объявили о закрытии своего воздушного пространства для самолетов из России. Это все государства Евросоюза, включая Австрию, Бельгию, Италию, Латвию, Польшу и другие страны. Также в их числе Великобритания и США. Таким образом в Европе российские самолеты могут приземлиться лишь в Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Турции и Белоруссии.
Сейчас прямое авиасообщение существует с 38 странами. В 17 из них летают и отечественные, и иностранные перевозчики.
Россия готова расширить авиасообщение со странами БРИКС и открыть новые направления для полетов, сообщили в Минтрансе 14 мая. Сейчас в объединение входят 10 государств, включая Россию, Индонезию, Эфиопию, Индию, ОАЭ, Китай, Бразилию, ЮАР, Египет и Иран.
В феврале РФ предложила США возобновить прямое авиасообщение. В российском МИД отметили, что восстановление полетов — это шаг на пути к устранению недопониманий, «доставшихся в наследство от предыдущих американских администраций». Однако этому мешает Евросоюз. Открытие воздушного пространства должно стать следствием снятия американских санкций с «Аэрофлота».