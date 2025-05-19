Многие страны готовы возобновить авиасообщение с Россией

Россия имеет прямое авиасообщение с 38 странами Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Росавиация обсуждает с другими странами возможность возобновления авиасообщения. Об этом на форуме HeliRussia-2025 сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров.

«Совместная работа с МИД, Минтрансом, Минэкономразвития по развитию международного авиасообщения ведется постоянно. Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран. Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять», — сказал Ядров.

По его словам, сейчас требуются гарантии, что российские самолеты смогут получать обслуживание и не столкнутся с санкционными ограничениями.

В 2022 году 37 стран объявили о закрытии своего воздушного пространства для самолетов из России. Это все государства Евросоюза, включая Австрию, Бельгию, Италию, Латвию, Польшу и другие страны. Также в их числе Великобритания и США. Таким образом в Европе российские самолеты могут приземлиться лишь в Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Турции и Белоруссии.

Сейчас прямое авиасообщение существует с 38 странами. В 17 из них летают и отечественные, и иностранные перевозчики.

Россия готова расширить авиасообщение со странами БРИКС и открыть новые направления для полетов, сообщили в Минтрансе 14 мая. Сейчас в объединение входят 10 государств, включая Россию, Индонезию, Эфиопию, Индию, ОАЭ, Китай, Бразилию, ЮАР, Египет и Иран.