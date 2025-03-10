Проект одобрили, а что дальше? Власти раскрыли подробности строительства третьего моста в Ярославле

Когда начнут строить новый мост в Ярославле Источник: Михаил Евраев / Telegram











Стали известны дальнейшие этапы строительства третьего моста через Волгу в Ярославле. Напомним, проект моста получил положительное заключение Главгосэкспертизы в январе 2025 года.

— Следующий этап после заключения Главгосэкспертизы России — оценка эффективности со стороны Федерального дорожного агентства (Росавтодор) и заключение соглашения. Далее будет запущена процедура по поиску подрядчика на строительство моста, — сообщили в ответ на запрос 76.RU в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Мост соединит берега Волги в районе Тормозного шоссе во Фрунзенском районе и улицы Клубной в Заволжском районе.

— Общая протяженность четырехполосного участка составит более трех километров, около 800 метров из них — длина моста через Волгу, — уточнили нашему порталу в Минтрансе. — Местоположение нового мостового сооружения было выбрано с учетом генерального плана Ярославля, концепции социально-экономического развития города и региона, минимизации изъятия земельных участков и домов.

Из-за строительства моста в Ярославле будут снесены жилые дома и производственные площадки. Всего 41 участок. Их изъятие власти обещают компенсировать собственникам недвижимости и земельных участков. Однако, как сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта, к оценке объектов власти перейдут только после принятия решения об их изъятии.

— Проект соответствующего постановления в настоящее время проходит процедуру согласования в установленном порядке. Все собственники, чьи земельные участки попадают в зону будущего строительства моста, надлежащим способом уведомлены о происходящем. Для обеспечения полного понимания ситуации в рамках проведенного личного приема проведена работа индивидуально с каждым. На данном этапе все необходимые документы от собственников в адрес Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области предоставлены, — уточнили в Министерстве.

Само строительство моста запланировано на период с 2026 по 2031 год. Об этом ранее сообщил замминистра дорожного хозяйства Дмитрий Сергеев.