В Ярославле одобрили строительство третьего моста Источник: ОАО «Институт Гипростроймост»











Главгосэкспертиза одобрила строительство третьего моста через Волгу в Ярославле. Проектная документация четвертого этапа получила положительное заключение. Об этом говорится на сайте Главгосэкспертизы России.

— Общая протяженность четырехполосного участка автомобильной дороги, включая искусственные сооружения, составит 3,11 км. Из них 813,3 м — это длина моста через Волгу. Он свяжет Фрунзенский и Заволжский районы Ярославля и позволит снизить транспортную нагрузку на исторический центр города, который имеет охранный статус ЮНЕСКО, — рассказал эксперт Главгосэкспертизы России Тимофей Петренко.

Уточняется, что мост будут строить во время реконструкции Московского проспекта с устройством новых транспортных развязок. Проект включает строительство правобережной и левобережной эстакад длиной 495,445 метра и 38,5 метра.

— Кроме того, на участке обхода центра Ярославля построят пункт управления обеспечением транспортной безопасности, локальные очистные сооружения и иные вспомогательные объекты и коммуникации, — говорится на сайте Главгосэкспертизы России.

Застройщиком указано Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Власти обещали начать строительно-монтажные работы в 2025 году. Тогда речь шла как раз о возведении третьего моста.

Как ранее сообщал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, строительство включили в пятилетнюю программу развития транспортной инфраструктуры страны, и для его возведения в федеральный бюджет на 2026 год уже заложили 4 миллиарда рублей.

Третий мост через Волгу должен стать первым этапом строительства Карабулинской развязки, которая свяжет три района. В 2022 году московская организация «Институт Гипростроймост» разработала схему развязки. А в 2024 году она же создала и проект самого моста за 360,8 миллиона рублей.

В феврале 2023 года в мэрии публиковали проект межевания территории под строительство Карабулинской развязки и моста. Согласно документу, под стройку попали 144 земельных участков. Мы публиковали подробный перечень в этом материале.