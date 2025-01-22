Главгосэкспертиза одобрила строительство третьего моста через Волгу в Ярославле. Проектная документация четвертого этапа получила положительное заключение. Об этом говорится на сайте Главгосэкспертизы России.
— Общая протяженность четырехполосного участка автомобильной дороги, включая искусственные сооружения, составит 3,11 км. Из них 813,3 м — это длина моста через Волгу. Он свяжет Фрунзенский и Заволжский районы Ярославля и позволит снизить транспортную нагрузку на исторический центр города, который имеет охранный статус ЮНЕСКО, — рассказал эксперт Главгосэкспертизы России Тимофей Петренко.
Уточняется, что мост будут строить во время реконструкции Московского проспекта с устройством новых транспортных развязок. Проект включает строительство правобережной и левобережной эстакад длиной 495,445 метра и 38,5 метра.
— Кроме того, на участке обхода центра Ярославля построят пункт управления обеспечением транспортной безопасности, локальные очистные сооружения и иные вспомогательные объекты и коммуникации, — говорится на сайте Главгосэкспертизы России.
Застройщиком указано Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.
Власти обещали начать строительно-монтажные работы в 2025 году. Тогда речь шла как раз о возведении третьего моста.
Как ранее сообщал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, строительство включили в пятилетнюю программу развития транспортной инфраструктуры страны, и для его возведения в федеральный бюджет на 2026 год уже заложили 4 миллиарда рублей.
Третий мост через Волгу должен стать первым этапом строительства Карабулинской развязки, которая свяжет три района. В 2022 году московская организация «Институт Гипростроймост» разработала схему развязки. А в 2024 году она же создала и проект самого моста за 360,8 миллиона рублей.
В феврале 2023 года в мэрии публиковали проект межевания территории под строительство Карабулинской развязки и моста. Согласно документу, под стройку попали 144 земельных участков. Мы публиковали подробный перечень в этом материале.
А в декабре 2024 года мэрия Ярославля установила право ограниченного пользования на участке Тормозного шоссе во Фрунзенском районе. Согласно подписанному мэром Артемом Молчановым документу, на шоссе могут ограничивать движение во время строительства моста.