«За деньги придется побороться»: что с проектом третьего моста через Волгу в Ярославле

Когда хотят начать строить третий мост в Ярославле Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа











Недавно стало известно, что Главгосэкспертиза одобрила строительство третьего моста через Волгу в Ярославле. О том, что объект необходим городу, жители и власти говорят уже не первый год. И вот появилось ощущение, будто Ярославль так близок к строительству третьего моста, как никогда не был.

Что сейчас с проектом? Когда развернется долгожданная стройка? Рассказываем в этом тексте.

Зачем нужен мост?

Третий мост через Волгу — это первый этап строительства Карабулинской развязки в Ярославле. Проекта, который горожане ждали годами. Конкретно — больше 50 лет. Развязка была обозначена в генплане города с 1970 года.

За несколько десятков лет успели создать три проекта развязки. Первый — в 2009–2010 годах. Но со временем он устарел. Второй проект должна была сделать компания «ГорКапСтрой» за 200 миллионов рублей. Проблемы возникли и с ним. Поэтому в ход пошел третий проект.

Его в 2022 году представил столичный «Институт Гипростроймост». За эту работу компания получила 227 миллионов рублей. Эта же организация позднее занималась проектированием строительства моста. Власти были готовы заплатить за проект моста с развязками к нему 514,7 миллиона рублей, но «Институт Гипростроймост» из Москвы взялся за работу за 360,8 миллиона рублей, выиграв аукцион.

Третий мост через Волгу станет частью Карабулинской развязки Источник: правительство Ярославской области











Согласно готовому проекту, длина сооружения составит 1345 метров. Мост будет четырехполосным, с тротуарами. Переправа соединит берега Волги в районе Тормозного шоссе во Фрунзенском районе и улицы Клубной в Заволжском районе. Для строительства моста и подъездов к нему планируют изъять жилые дома и производственные площадки, всего 41 участок. За эту недвижимость Министерство дорожного хозяйства обещало выплатить компенсацию.

В целом власти рассчитывают, что строительство третьего моста и развязки снизит транспортную нагрузку в городе. Об этом сообщал мэр Ярославля Артём Молчанов во время пресс-завтрака в январе 2024 года.

— Есть большая задача, которая во многом решит транспортную ситуацию в Ярославле. Я говорю про строительство нового моста, и я очень хорошо знаю о том, как много губернатор делает, чтобы эту задачу решить. Это не простая задача, проект, который стоит в нашем генеральном плане уже больше 50 лет. Но сегодня есть конкретное решение этого вопроса, и мы, конечно, ждем, что строительство в ближайшее время начнется, — говорил градоначальник.

Что со строительством?

Строительство третьего моста, не говоря о Карабулинской развязке целиком, — долгий проект. Власти поясняли, что он будет разбит на два подэтапа:

строительство транспортной развязки и эстакадного подхода на Тормозном шоссе;

непосредственно сам мост с выходом на улицу Клубную.

Кстати, в конце 2024 года власти установили право ограниченного пользования на участке Тормозного шоссе во Фрунзенском районе. Согласно подписанному мэром Артемом Молчановым документу, на шоссе могут ограничивать движение во время строительства моста.

Позже губернатор региона Михаил Евраев сообщал, что в 2025 году начнется строительство развязок. Он уточнил, что в федеральном бюджете уже заложили на эти цели 4 млрд рублей. На этом останавливаться не планируют. Для строительства нового моста в Ярославле хотят и дальше продолжать получать деньги из федерального бюджета. Шансы на это велики. Инициативу еще в 2022 году поддержал президент России Владимир Путин. Он поручил правительству РФ обеспечить реализацию проекта в 2023–2027 годах. Большую часть средств (96%) на работы должен выделить федеральный бюджет, остальные 4% — областной.

В декабре 2024 года власти впервые показали актуальные эскизы третьего моста. Тогда стало известно, что на въездах на мост могут появиться стилизованные миниатюрные башни по типу Знаменской, над которыми возвышается символ Ярославля — медведь с секирой.

Третий мост хотят украсить символами Ярославля Источник: правительство Ярославской области











Башни будут выполнять роль смотровых площадок Источник: правительство Ярославской области











Вечером 22 января 2025 года стало известно, что проектная документация четвертого этапа получила положительное заключение в Главгосэкспертизе России. Там сообщили, что общая протяженность четырехполосного участка дороги, включая искусственные сооружения, составит 3,11 км. Из них 813,3 м — это длина только самого моста.

— Он свяжет Фрунзенский и Заволжский районы Ярославля и позволит снизить транспортную нагрузку на исторический центр города, который имеет охранный статус ЮНЕСКО, — рассказал эксперт Главгосэкспертизы России Тимофей Петренко.

Проект включает строительство правобережной и левобережной эстакад длиной 495,4 метра и 38,5 метра. Помимо этого, на объекте хотят построить пункт управления обеспечением транспортной безопасности, очистные сооружения и иные вспомогательные объекты и коммуникации.

А сколько денег надо?

Чтобы привести проект в жизнь, потребуется немало денег. По словам губернатора Михаила Евраева, общий требующийся объем финансирования — почти 27,5 млрд рублей. По ценам, существующим сейчас. А вот с учетом времени строительства и инфляции предполагают потратить около 34 млрд рублей.

— Мы смогли договориться о выделении 4 миллиардов на 2026 год. Они стоят в федеральном бюджете. За остальные деньги еще придется серьезно побороться. Вопрос по ним еще не решен, — признал глава региона.

По словам Михаила Евраева начало работ по строительству моста с учетом экономической ситуации в России — удача.

— Сейчас, в такое экономически сложное время, строительство новых объектов на федеральном уровне вообще не начинается, — рассказал губернатор. — За очень редким исключением, и то, чего нам уже удалось достичь, — это серьезный шаг к реализации столь масштабного проекта, который был заложен в градостроительный план развития Ярославля еще с 1971 года.

Одобрение проекта Главгосэкспертизой — это не конечный бюрократический этап перед началом строительства. Теперь Росавтодор должен оценить эффективность проекта, после чего будет заключено соглашение и запустятся строительно-монтажные работы.

Власти планируют в ближайшее время начать искать подрядчика для строительства моста. К работам хотят приступить в 2025 году.