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Дороги и транспорт Карабулинская развязка Стоимость — почти 37 миллиардов: назвали сроки строительства третьего моста через Волгу в Ярославле

Стоимость — почти 37 миллиардов: назвали сроки строительства третьего моста через Волгу в Ярославле

Старт запланирован на 2026 год

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23 комментария
Третий мост через Волгу в Ярославле хотят начать строить в 2026 году | Источник: правительство Ярославской областиТретий мост через Волгу в Ярославле хотят начать строить в 2026 году | Источник: правительство Ярославской области

Третий мост через Волгу в Ярославле хотят начать строить в 2026 году

Источник:

Строительство третьего моста через Волгу в Ярославле запланировано с 2026-го по 2031 год. Об этом на заседании комиссии муниципалитета по экономике и развитию города 12 февраля сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Дмитрий Сергеев.

По сметам, актуальным на первый квартал 2024 года, строительство моста и подъездов к нему было оценено в 27 миллиардов рублей. Однако, как отметил замминистра, к концу строительства стоимость объекта может вырасти до 36,7 миллиарда рублей. Финансирование работ предусмотрено за счет федеральных средств по программе «Инфраструктура для жизни». Регион должен добавить софинансирование в размере 4%.

— В настоящее время строительство этого объекта не обеспечено финансированием в полном объеме. На 2026 год предусмотрены средства в объеме 4 млрд руб., что значительно меньше тех цифр, которые необходимы. В бюджете области предусмотрена необходимая доля софинансирования — 166 млн рублей, — пояснил Дмитрий Сергеев.

Сейчас документация по оценке эффективности капитальных вложений направлена в Федеральное дорожное агентство. Заключение по этому вопросу ожидают в апреле. После этого, по словам заместителя министра, будет рассмотрен вопрос о выделении необходимого объема финансирования. Дмитрий Сергеев добавил, что теоретически в 2025 году есть шанс приступить к выбору подрядчика для строительства объекта.

Напомним, третий мост через Волгу должен стать первым этапом строительства Карабулинской развязки. В 2022 году московская организация «Институт Гипростроймост» разработала схему развязки. А в 2024 году она же создала и проект самого моста больше чем за 360,8 миллиона рублей. В январе 2025 года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект.

ПО ТЕМЕ
Третий мост через Волгу Карабулинская развязка Строительство Ярославль
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Комментарии
23
Гость
2 часа
На мост пять лет и на остальные этапы ещё лет десять... Я не доживу.
Гость
2 часа
Крымский мост -2 года , ярославский мост -5 лет!
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