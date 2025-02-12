Стоимость — почти 37 миллиардов: назвали сроки строительства третьего моста через Волгу в Ярославле

Третий мост через Волгу в Ярославле хотят начать строить в 2026 году Источник: правительство Ярославской области











Строительство третьего моста через Волгу в Ярославле запланировано с 2026-го по 2031 год. Об этом на заседании комиссии муниципалитета по экономике и развитию города 12 февраля сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Дмитрий Сергеев.

По сметам, актуальным на первый квартал 2024 года, строительство моста и подъездов к нему было оценено в 27 миллиардов рублей. Однако, как отметил замминистра, к концу строительства стоимость объекта может вырасти до 36,7 миллиарда рублей. Финансирование работ предусмотрено за счет федеральных средств по программе «Инфраструктура для жизни». Регион должен добавить софинансирование в размере 4%.

— В настоящее время строительство этого объекта не обеспечено финансированием в полном объеме. На 2026 год предусмотрены средства в объеме 4 млрд руб., что значительно меньше тех цифр, которые необходимы. В бюджете области предусмотрена необходимая доля софинансирования — 166 млн рублей, — пояснил Дмитрий Сергеев.

Сейчас документация по оценке эффективности капитальных вложений направлена в Федеральное дорожное агентство. Заключение по этому вопросу ожидают в апреле. После этого, по словам заместителя министра, будет рассмотрен вопрос о выделении необходимого объема финансирования. Дмитрий Сергеев добавил, что теоретически в 2025 году есть шанс приступить к выбору подрядчика для строительства объекта.