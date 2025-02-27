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Дороги и транспорт Над Ярославской областью несколько часов кружил самолет. Объясняем, что это было

Над Ярославской областью несколько часов кружил самолет. Объясняем, что это было

В Минтрансе рассказали, откуда взялось судно

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6 комментариев
Над Ярославским районом несколько часов кружил самолет | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUНад Ярославским районом несколько часов кружил самолет | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Над Ярославским районом несколько часов кружил самолет

Источник:

27 февраля над Ярославской областью несколько часов кружил самолет с позывным AFL7600. Согласно данным веб-сервиса Flightradar24, речь идет о Airbus A320-214, который вылетел из Москвы.

— Компания «Аэрофлот» проводила учебно-тренировочный полет. Полет отработан, самолет вернулся в Москву, — пояснили порталу 76.RU в пресс-службе регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта.

В небе над Туношной заметили кружащий самолет | Источник: flightradar24.comВ небе над Туношной заметили кружащий самолет | Источник: flightradar24.com

В небе над Туношной заметили кружащий самолет

Источник:

Напомним, в поселке Туношна Ярославского района базируется аэропорт. Его нередко используют для тренировок пилотов. Здесь находится одна взлетно-посадочная полоса, длиной почти 3 километра. Однако этого достаточно для посадки сразу нескольких рейсов.

Согласно данным с сайта аэропорта Туношна, аэродром допущен к эксплуатации 41 типа воздушных судов, в том числе для среднемагистральных узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости А-320, тяжелых военно-транспортных Ил-76, пассажирских самолетов 2-го класса Ту-134 и других.

Аналогичная тренировка была совершена 24 января, тогда в небе над Ярославским районом занимались пилоты компании «Аэрофлот».

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Комментарии
6
Гость
6 часов
А в Московской области тесно что ли? Шум мешает? Нашли себе полигон.
Гость
6 часов
Химию распылял?...
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