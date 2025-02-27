Над Ярославской областью несколько часов кружил самолет. Объясняем, что это было

Над Ярославским районом несколько часов кружил самолет Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











27 февраля над Ярославской областью несколько часов кружил самолет с позывным AFL7600. Согласно данным веб-сервиса Flightradar24, речь идет о Airbus A320-214, который вылетел из Москвы.

— Компания «Аэрофлот» проводила учебно-тренировочный полет. Полет отработан, самолет вернулся в Москву, — пояснили порталу 76.RU в пресс-службе регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта.

В небе над Туношной заметили кружащий самолет Источник: flightradar24.com











Напомним, в поселке Туношна Ярославского района базируется аэропорт. Его нередко используют для тренировок пилотов. Здесь находится одна взлетно-посадочная полоса, длиной почти 3 километра. Однако этого достаточно для посадки сразу нескольких рейсов.

Согласно данным с сайта аэропорта Туношна, аэродром допущен к эксплуатации 41 типа воздушных судов, в том числе для среднемагистральных узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости А-320, тяжелых военно-транспортных Ил-76, пассажирских самолетов 2-го класса Ту-134 и других.