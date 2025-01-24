Над Ярославским районом кружит самолет. Объясняем, что происходит

Ярославцы заметили самолет, который кружит в небе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Днем в пятницу, 24 января, в небе над аэропортом в Туношне под Ярославлем заметили кружащий самолет. Воздушное судно появилось на веб-сервисе Flightradar24.

— [Самолет] не смог прилететь. Что происходит? Мы волнуемся. Просто смотрели приложение, — написал читатель 76.RU.

Судя по данным сервиса Flightradar24, над Ярославском районом совершает полет Airbus A320-214 — узкофюзеляжный самолет для авиалиний малой и средней протяженности.

Самолет кружил над Ярославлем Источник: читатель 76.RU, flightradar24.com











Как уточнили 76.RU в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта, это был тренировочный полет.

— Компания «Аэрофлот» проводила учебно-тренировочный полет. Полет отработан, самолет вернулся в Москву, — уточнили нашему порталу в министерстве.

Ранее мы рассказывали, как устроена работа ярославского аэропорта. Его нередко используют для тренировочных полетов.