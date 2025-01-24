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Дороги и транспорт Над Ярославским районом кружит самолет. Объясняем, что происходит

Над Ярославским районом кружит самолет. Объясняем, что происходит

Почему судно не садится

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10 комментариев

Ярославцы заметили самолет, который кружит в небе

Источник:

Днем в пятницу, 24 января, в небе над аэропортом в Туношне под Ярославлем заметили кружащий самолет. Воздушное судно появилось на веб-сервисе Flightradar24.

— [Самолет] не смог прилететь. Что происходит? Мы волнуемся. Просто смотрели приложение, — написал читатель 76.RU.

Судя по данным сервиса Flightradar24, над Ярославском районом совершает полет Airbus A320-214 — узкофюзеляжный самолет для авиалиний малой и средней протяженности.

Самолет кружил над Ярославлем

Источник:

Как уточнили 76.RU в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта, это был тренировочный полет.

— Компания «Аэрофлот» проводила учебно-тренировочный полет. Полет отработан, самолет вернулся в Москву, — уточнили нашему порталу в министерстве.

Ранее мы рассказывали, как устроена работа ярославского аэропорта. Его нередко используют для тренировочных полетов.

Днем ранее из ярославского аэропорта на семь часов задержали вылет самолета в Самару. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, причина — техническая неисправность воздушного судна.

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Самолет Рейс Тренировочный полет Аэропорт Туношна
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Комментарии
10
Гость
1 час
ух как интересно и волнующе , ждём развития событий
Гость
1 час
вот это новость!!!
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