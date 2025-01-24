Над Ярославским районом кружит самолет. Объясняем, что происходит

Днем в пятницу, 24 января, в небе над аэропортом в Туношне под Ярославлем заметили кружащий самолет. Воздушное судно появилось на веб-сервисе Flightradar24.
— [Самолет] не смог прилететь. Что происходит? Мы волнуемся. Просто смотрели приложение, — написал читатель 76.RU.
Судя по данным сервиса Flightradar24, над Ярославском районом совершает полет Airbus A320-214 — узкофюзеляжный самолет для авиалиний малой и средней протяженности.
Как уточнили 76.RU в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта, это был тренировочный полет.
— Компания «Аэрофлот» проводила учебно-тренировочный полет. Полет отработан, самолет вернулся в Москву, — уточнили нашему порталу в министерстве.
Ранее мы рассказывали, как устроена работа ярославского аэропорта. Его нередко используют для тренировочных полетов.
Днем ранее из ярославского аэропорта на семь часов задержали вылет самолета в Самару. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, причина — техническая неисправность воздушного судна.