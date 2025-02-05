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Дороги и транспорт На каких дорогах Ярославля заделают ямы весной и летом

На каких дорогах Ярославля заделают ямы весной и летом

Публикуем список

382
3 комментария
В Ярославле озвучили список дорог для ямочного ремонта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле озвучили список дорог для ямочного ремонта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле озвучили список дорог для ямочного ремонта

Источник:

Власти Ярославля назвали улицы, где в первую очередь намерены заделать ямы весной и летом 2025 года. Список 5 февраля на заседании комиссии городского муниципалитета по вопросам ЖКХ и благоустройства сообщил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Олег Виноградов.

— В весенне-летний период работы по текущему ремонту будут проводиться струйно-инъекционным методом. Будут заключены договоры на поставку битумной эмульсии и щебня. На указанных работах планируется задействовать две единицы специальных машин. Перечень объектов под струйно-инъекционный метод будет сформирован весной с учетом фактических разрушений на момент начала работ. Для выполнения текущего ремонта дорог горячей асфальтобетонной смесью запланировано финансирование в размере 200 миллионов рублей, — пояснил он.

Список дорог для проведения ремонта горячим асфальтом уже сформирован. В него вошли следующие улицы:

  • Терешковой;

  • проспект Авиаторов, включая проезд между домами № 149 и 151;

  • путепровод через железнодорожные пути в районе станции Молот;

  • Октябрьский мост с подходами со стороны Заволжского района;

  • Республиканская;

  • Которосльная набережная;

  • Первомайская от площади Богоявления до Которосльной набережной;

  • Ленинградский проспект.

Напомним, ранее в мэрии называли список улиц, которые будут отремонтированы более масштабно. Где-то планируется расширение тротуаров, где-то — обустройство дополнительных полос для движения.

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Комментарии
4
Гость
1 час
И что характерно: список улиц, где заделают ямы, гораздо короче, чем список улиц, где установят «искусственные неровности»...
Гость
5 минут
Почти всё перечисленные улицы и проспекты делали не так давно по БКАД
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