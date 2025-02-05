На каких дорогах Ярославля заделают ямы весной и летом

В Ярославле озвучили список дорог для ямочного ремонта Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Власти Ярославля назвали улицы, где в первую очередь намерены заделать ямы весной и летом 2025 года. Список 5 февраля на заседании комиссии городского муниципалитета по вопросам ЖКХ и благоустройства сообщил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Олег Виноградов.

— В весенне-летний период работы по текущему ремонту будут проводиться струйно-инъекционным методом. Будут заключены договоры на поставку битумной эмульсии и щебня. На указанных работах планируется задействовать две единицы специальных машин. Перечень объектов под струйно-инъекционный метод будет сформирован весной с учетом фактических разрушений на момент начала работ. Для выполнения текущего ремонта дорог горячей асфальтобетонной смесью запланировано финансирование в размере 200 миллионов рублей, — пояснил он.

Список дорог для проведения ремонта горячим асфальтом уже сформирован. В него вошли следующие улицы:

Терешковой;

проспект Авиаторов, включая проезд между домами № 149 и 151;

путепровод через железнодорожные пути в районе станции Молот;

Октябрьский мост с подходами со стороны Заволжского района;

Республиканская;

Которосльная набережная;

Первомайская от площади Богоявления до Которосльной набережной;

Ленинградский проспект.