Калинина расширят, на Волкова упорядочат парковку: какие дороги отремонтируют в Ярославле в 2025 году

В мэрии Ярославля представили список дорог, которые отремонтируют в 2025 году. В него вошли 25 участков.
— Общая протяженность ремонтируемых участков — 22,053 километра, — сообщил порталу 76.RU заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Николай Степанов.
На работы из областного и городского бюджета выделят 1,5 миллиарда рублей.
Ранее директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров озвучивал, что в рамках ремонтов 2025 года планируется расширение тротуара у школы № 4 на улице Волкова и упорядочение парковки на всем ее протяжении. Также здесь хотят убрать электропровода под землю и установить дополнительное освещение.
На улице Калинина власти намерены сделать дополнительную полосу движения перед Московским проспектом, чтобы организовать полноценные четыре полосы на перекрестке.
Список дорог для ремонта в Ярославле в 2025 году:
Кировский район:
улица Советская (от Советской до Красной площади);
улица Большая Октябрьская (от площади Богоявления до улицы Городской Вал);
улица Кооперативная (от улицы Флотской до улицы Победы);
улица Волкова (от Народного переулка до улицы Кедрова);
Первомайский переулок (от улицы Трефолева до улицы Первомайской).
Ленинский район:
улица Кузнецова (от улицы Автозаводской до улицы Чкалова).
Фрунзенский район:
проспект Фрунзе (от улицы Академика Колмогорова до улицы Светлой);
проезд Матросова (от улицы Ньютона до улицы Калинина);
улица Марголина (от Тормозного шоссе до проспекта Фрунзе);
5-й Луговой переулок (от улицы Вишняки до улицы Подгорной);
организация пешеходной площадки к КПП № 2 волейбольного центра со стороны проспекта Фрунзе;
Дядьковский проезд (от проспекта Фрунзе до улицы Чернопрудной);
улица Калинина (от Московского проезда до улицы Ньютона).
Красноперекопский район:
улица Гагарина (от юго-западной окружной дороги до перекрестка);
улица Будкина (от Комсомольской площади до улицы Семашко);
проезд к пожарной части № 3 на Силикатном шоссе.
Заволжский район:
улица Комарова (от улицы 50 лет ВЛКСМ до улицы Гражданской);
проспект Машиностроителей (от улицы Папанина до улицы Шандорной);
улица 3-я Яковлевская (от проспекта Авиаторов до границы города);
улица Яковлевская (от дома № 7 до границы города);
дорога без названия (от улицы 3-й Яковлевской до дома № 7 по улице Яковлевской, включая разворотное кольцо);
дорога без названия (от дома № 60 по улице 2-й Яковлевской до границы города в районе путепровода у станции Филино);
улица Университетская (от проспекта Машиностроителей до улицы Маяковского).
Дзержинский район:
проезд от улицы Промышленной к пожарной части, к приюту для животных и за пожарной частью;
проезд от улицы Промышленной до воинской части.