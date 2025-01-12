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Дороги и транспорт Калинина расширят, на Волкова упорядочат парковку: какие дороги отремонтируют в Ярославле в 2025 году

Калинина расширят, на Волкова упорядочат парковку: какие дороги отремонтируют в Ярославле в 2025 году

Публикуем полный список

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15 комментариев

В Ярославле в 2025 году отремонтируют 25 дорог

Источник:

В мэрии Ярославля представили список дорог, которые отремонтируют в 2025 году. В него вошли 25 участков.

— Общая протяженность ремонтируемых участков — 22,053 километра, — сообщил порталу 76.RU заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Николай Степанов.

На работы из областного и городского бюджета выделят 1,5 миллиарда рублей.

Ранее директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров озвучивал, что в рамках ремонтов 2025 года планируется расширение тротуара у школы № 4 на улице Волкова и упорядочение парковки на всем ее протяжении. Также здесь хотят убрать электропровода под землю и установить дополнительное освещение.

На улице Калинина власти намерены сделать дополнительную полосу движения перед Московским проспектом, чтобы организовать полноценные четыре полосы на перекрестке.

Список дорог для ремонта в Ярославле в 2025 году:

Кировский район:

  • улица Советская (от Советской до Красной площади);

  • улица Большая Октябрьская (от площади Богоявления до улицы Городской Вал);

  • улица Кооперативная (от улицы Флотской до улицы Победы);

  • улица Волкова (от Народного переулка до улицы Кедрова);

  • Первомайский переулок (от улицы Трефолева до улицы Первомайской).

Ленинский район:

  • улица Кузнецова (от улицы Автозаводской до улицы Чкалова).

Фрунзенский район:

  • проспект Фрунзе (от улицы Академика Колмогорова до улицы Светлой);

  • проезд Матросова (от улицы Ньютона до улицы Калинина);

  • улица Марголина (от Тормозного шоссе до проспекта Фрунзе);

  • 5-й Луговой переулок (от улицы Вишняки до улицы Подгорной);

  • организация пешеходной площадки к КПП № 2 волейбольного центра со стороны проспекта Фрунзе;

  • Дядьковский проезд (от проспекта Фрунзе до улицы Чернопрудной);

  • улица Калинина (от Московского проезда до улицы Ньютона).

Красноперекопский район:

  • улица Гагарина (от юго-западной окружной дороги до перекрестка);

  • улица Будкина (от Комсомольской площади до улицы Семашко);

  • проезд к пожарной части № 3 на Силикатном шоссе.

Заволжский район:

  • улица Комарова (от улицы 50 лет ВЛКСМ до улицы Гражданской);

  • проспект Машиностроителей (от улицы Папанина до улицы Шандорной);

  • улица 3-я Яковлевская (от проспекта Авиаторов до границы города);

  • улица Яковлевская (от дома № 7 до границы города);

  • дорога без названия (от улицы 3-й Яковлевской до дома № 7 по улице Яковлевской, включая разворотное кольцо);

  • дорога без названия (от дома № 60 по улице 2-й Яковлевской до границы города в районе путепровода у станции Филино);

  • улица Университетская (от проспекта Машиностроителей до улицы Маяковского).

Дзержинский район:

  • проезд от улицы Промышленной к пожарной части, к приюту для животных и за пожарной частью;

  • проезд от улицы Промышленной до воинской части.

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Комментарии
15
Гость
2 часа
Калинина? Опять деревья рубить будете?😭
Гость
1 час
В Дзержинском районе 2 дороги в этом году и то в промзоне , мда политика на уровне детского сада
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