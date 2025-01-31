Разгорелся спор из-за поставок новых автобусов в Ярославскую область. Причина

Что с закупкой новых автобусов в Ярославскую область Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Федеральная антимонопольная служба завершила рассмотрение спора о закупке 129 новых «Яавтобусов» для Ярославской области. Информация об этом размещена в карточке на сайте госзакупок от 30 января.

Ранее стало известно, что выбор поставщика приостановили, поскольку один из участников, который занял второе место по итогам аукциона, подал жалобу. ФАС признала жалобу необоснованной. Закупку автобусов возобновили.

Максимальная цена контракта составляла 4 миллиона 451 тысячу рублей. Победил участник, предложивший свои услуги за наименьшую сумму. Им стало АО «Газпромбанк лизинг». Компания согласилась поставить 129 новых автобусов за 3 миллиарда 745 миллионов рублей.

АО «Газпромбанк лизинг» было образовано в 2003 году. Зарегистрировано в Москве. Руководитель компании — Вячеслав Спиров. Он же директор еще нескольких фирм аналогичной направленности в разных регионах России. Общество активно участвует в госзакупках. В 2024 году получало право поставки автобусов в лизинг во Владивосток, дорожной техники в Нижегородскую область и Новосибирск, туристических автобусов в Республику Башкортостан. За 2023 год компания заработала 10,3 миллиарда рублей, выйдя в плюс на 9,2 миллиарда.

Второе место заняла организация АО «Сбербанк лизинг», предложившая свои услуги за большую сумму, чем победитель, — за 3 миллиона 806 тысяч рублей. Представители компании, уверены, что транспорт, предложенный первым участником, не соответствует техническому заданию заказчика.

— Представители заявителя на заседании комиссии пояснили, что в предложенных победителем автобусах количество сдвижных форточек с внутренней защелкой равняется четырем, что противоречит описанию объекта закупки, — говорится в документах.

Однако после проверки ФАС установила, что жалобы, направленные компанией АО «Сбербанк Лизинг», необоснованные.

АО «Сбербанк Лизинг» было образовано в 1993 году в Одинцово Московской области. Генеральный директор компании — Виктор Вентимилла Алонсо. Основная сфера деятельности акционерного общества — деятельность по финансовой аренде (лизинг или сублизинг). Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», общество поставляет автобусы в лизинг во многие города России, в их числе Кызыл, Саратовская, Ленинградская, Ульяновская области и др. Информация по доходам АО «Сбербанк Лизинг» за последние годы отсутствует. Последние данные были опубликованы за 2018 год. Тогда прибыль компании составляла 9,7 миллиарда рублей.

По закону, решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия, то есть до 27 апреля 2025 года.