Теперь поставят новый транспорт? В Ярославле возобновили закупку новых «Яавтобусов»

Появились обновления по истории с закупкой 129 новых «Яавтобусов» для Ярославской области. Ранее портал 76.RU сообщал, что выбор поставщика приостановили, поскольку один из участников подал жалобу. Как выяснилось, процедура была возобновлена. Информация об этом появилась на сайте «Госзакупок».

Жалобу должны были рассмотреть 24 января. Но вечером 28 января указано, что она до сих пор рассматривается. Итоги проверки по жалобе пока не опубликованы.

Ранее стало известно, что в аукционе победило АО «Газпромбанк лизинг». Компания согласилась поставить 129 новых автобусов за 3 миллиарда 745 миллионов рублей. Но представители второй компании, участвовавшей в торгах, уверены, что транспорт, предложенный первым участником, не соответствует техническому заданию заказчика. Конкретно — в них меньше форточек, чем требуется.

АО «Газпромбанк лизинг» было образовано в 2003 году. Зарегистрировано в Москве. Руководитель компании — Вячеслав Спиров. Он же директор еще нескольких фирм аналогичной направленности в разных регионах России.

Общество активно участвует в госзакупках. В 2024 году получало право поставки автобусов в лизинг во Владивосток, дорожной техники в Нижегородскую область и Новосибирск, туристических автобусов в Республику Башкортостан. Чистая прибыль компании за 2023 год составила 9,2 миллиарда рублей.