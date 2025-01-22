В Ярославле приостановили закупку новых «Яавтобусов». Почему

Ранее стало известно, что в аукционе победило АО «Газпромбанк лизинг». Компания согласилась поставить 129 новых автобусов за 3 миллиарда 745 миллионов рублей. Но представители второй компании, участвовавшей в торгах, уверены, что транспорт, предложенный первым участником, не соответствует техническому заданию заказчика. Конкретно — в них меньше форточек, чем должно быть.

— В соответствии с ТЗ, количество данных форточек должно быть больше либо равно пяти, однако автобусы ЛиАЗ, предложенные участником, признанным победителем, данному параметру не соответствуют (имеют 4 форточки в пассажирском салоне). Единственная модификация ЛиАЗ, удовлетворяющая указанному требованию, не соответствует ТЗ по иным параметрам (количество посадочных мест в салоне, тип сидений), — говорится в жалобе.

АО «Газпромбанк лизинг» было образовано в 2003 году. Зарегистрировано в Москве. Руководитель компании — Вячеслав Спиров. Он же директор еще нескольких фирм аналогичной направленности в разных регионах России.

Общество активно участвует в госзакупках. В 2024 году получало право поставки автобусов в лизинг во Владивосток, дорожной техники в Нижегородскую область и Новосибирск, туристических автобусов в Республику Башкортостан. Чистая прибыль компании за 2023 год составила 9,2 миллиарда рублей.