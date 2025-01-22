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Дороги и транспорт Транспортная реформа подробности В Ярославле приостановили закупку новых «Яавтобусов». Почему

В Ярославле приостановили закупку новых «Яавтобусов». Почему

В регион должны поставить 129 ЛиАЗов

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10 комментариев

В Ярославскую область должны поставить новые автобусы

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Федеральная антимонопольная служба приостановила закупку новых «Яавтобусов» из-за жалобы. Её подало акционерное общество, которое заняло второе место по итогам аукциона.

Ранее стало известно, что в аукционе победило АО «Газпромбанк лизинг». Компания согласилась поставить 129 новых автобусов за 3 миллиарда 745 миллионов рублей. Но представители второй компании, участвовавшей в торгах, уверены, что транспорт, предложенный первым участником, не соответствует техническому заданию заказчика. Конкретно — в них меньше форточек, чем должно быть.

— В соответствии с ТЗ, количество данных форточек должно быть больше либо равно пяти, однако автобусы ЛиАЗ, предложенные участником, признанным победителем, данному параметру не соответствуют (имеют 4 форточки в пассажирском салоне). Единственная модификация ЛиАЗ, удовлетворяющая указанному требованию, не соответствует ТЗ по иным параметрам (количество посадочных мест в салоне, тип сидений), — говорится в жалобе.

АО «Газпромбанк лизинг» было образовано в 2003 году. Зарегистрировано в Москве. Руководитель компании — Вячеслав Спиров. Он же директор еще нескольких фирм аналогичной направленности в разных регионах России.

Общество активно участвует в госзакупках. В 2024 году получало право поставки автобусов в лизинг во Владивосток, дорожной техники в Нижегородскую область и Новосибирск, туристических автобусов в Республику Башкортостан. Чистая прибыль компании за 2023 год составила 9,2 миллиарда рублей.

Жалобу рассмотрят 24 января. Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что первые автобусы должны поставить в конце января, а оставшиеся — в марте.

Предполагалось, что технику выпустят в работу с 1 апреля. Новые автобусы должны выпустить на муниципальные и пригородные маршруты в Рыбинске, Переславле-Залесском, Ростовском и Угличском районах. 39 новых автобусов будут относиться к большому классу, 90 — к среднему. Все машины оформят в едином фирменном стиле региона: в желтом цвете и с надписью «Яавтобус».

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Комментарии
10
Гость
1 час
Газпром ВСЮДУ!!!! Продадут наш газ нам втридорога, деньги себе а потом в ростовщических схемах приумножают деньги , автобусы золотые по цене выходят
Гость
1 час
Зачем городу арендованные автобусы,зачем..платить в двое больше потом.Что кому то старые нужно увезти на железо или списать хорошие автобусы за копейки и продать..
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