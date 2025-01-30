«График продлим до 23 часов»: в Ярославле изменят расписание работы общественного транспорта

Власти пообещали продлить работу общественного транспорта по вечерам Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле пересмотрят график работы общественного транспорта по вечерам. На некоторых маршрутах могут продлить работу автобусов до 23 часов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев у себя в соцсетях 29 января.

— Поручил проанализировать расписание с особым вниманием к вечернему времени. Там, где это нужно, график продлим до 23 часов. Допускаю, что интервалы движения будут больше, чем в час пик, но жители должны иметь возможность добраться до дома и в более позднее время, — отметил глава региона.

Как отмечает губернатор, такое решение было принято из-за жалоб ярославцев на график работы общественного транспорта. Ранее мы писали, что ярославцы попросили увеличить время работы электробуса № 50 вечером. Сначала мэрии ответили, что это сделать невозможно из-за трудового кодекса. Мол, водителям после смены необходимо зарядить электротранспорт (на это уходит около 50 минут) и еще отвезти машину на мойку. Однако через некоторое время министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко сообщил, что по просьбе ярославцев в феврале все же продлят работу электробуса № 50.