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Дороги и транспорт «График продлим до 23 часов»: в Ярославле изменят расписание работы общественного транспорта

«График продлим до 23 часов»: в Ярославле изменят расписание работы общественного транспорта

Такое решение власти приняли из-за жалоб ярославцев

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2 комментария

Власти пообещали продлить работу общественного транспорта по вечерам

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В Ярославле пересмотрят график работы общественного транспорта по вечерам. На некоторых маршрутах могут продлить работу автобусов до 23 часов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев у себя в соцсетях 29 января.

— Поручил проанализировать расписание с особым вниманием к вечернему времени. Там, где это нужно, график продлим до 23 часов. Допускаю, что интервалы движения будут больше, чем в час пик, но жители должны иметь возможность добраться до дома и в более позднее время, — отметил глава региона.

Как отмечает губернатор, такое решение было принято из-за жалоб ярославцев на график работы общественного транспорта. Ранее мы писали, что ярославцы попросили увеличить время работы электробуса № 50 вечером. Сначала мэрии ответили, что это сделать невозможно из-за трудового кодекса. Мол, водителям после смены необходимо зарядить электротранспорт (на это уходит около 50 минут) и еще отвезти машину на мойку. Однако через некоторое время министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко сообщил, что по просьбе ярославцев в феврале все же продлят работу электробуса № 50.

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Кстати, с 1 января в Ярославле появилось так называемое «легкое метро». Теперь между железнодорожными станциями внутри города можно кататься по городскому тарифу — за 38 рублей. «Легкое метро» было введено для борьбы с транспортными заторами. Корреспонденты 76.RU протестировали новый вид городского транспорта в Ярославле. Честный отзыв читайте в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Общественный транспорт Автобус Расписание График Маршруты автобусов Губернатор Михаил Евраев
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Комментарии
2
Гость
11 минут
В Союзе и после полуночи можно было домой уехать на О. Т.
Гость
15 минут
Почему решение принимается после жалоб ярославцев? Кто анализирует движение пассажирского автотранспорта?
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