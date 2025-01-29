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Дороги и транспорт Проблемы с батареей? Производитель электробусов ответил на претензии ярославских властей

Проблемы с батареей? Производитель электробусов ответил на претензии ярославских властей

Ранее в мэрии сообщили, что не могут продлить работу электротранспорта из-за трудового кодекса

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4 комментария

Производитель электробусов ответил ярославским властям

Источник:

Производитель электробусов ответил на претензии ярославских властей по поводу проблем с объемом заряда батареи авто.

Напомним, ярославцы попросили увеличить время работы электробуса № 50 вечером. В мэрии ответили, что это сделать невозможно из-за трудового кодекса. Мол, водителям после смены необходимо зарядить электротранспорт (на это уходит около 50 минут) и еще отвести машину на мойку.

В беседе с 76.RU директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог отметил, что при покупке электробусов заявлялось время подзарядки до 20–25 минут.

Электробусы были произведены на Ликинском автобусном заводе. В пресс-службе предприятия дали комментарий по работе транспорта:

— Электробусы ЛиАЗ 6274, работающие в Ярославле, оснащены системой для ультрабыстрой зарядки мощностью 300 кВт, что позволяет обеспечить дополнительную подзарядку транспорта на маршруте за 15–20 минут и за 50 минут зарядить батарею с нуля до 100% емкости в парке.

Как отметили в компании ЛиАЗ, заряд батареи во время работы на маршруте может зависеть от многих параметров, не связанных с техническими характеристиками электробуса.

— Например, это уровень напряжения, поступающего от трансформаторной подстанции на зарядную станцию, а также мощность зарядной станции, влияющие на скорость заряда батареи. Второй фактор, способствующий эффективной работе электротранспорта, — количество зарядных станций, установленных на маршруте или разворотных площадках, которые обеспечивают возможность быстрой подзарядки в пути и позволяют продолжить работу электробуса, исключая холостые пробеги на возврат в парк для полной зарядки, — отметили в пресс-службе ЛиАЗа.

Также необходимо обратить внимание на то, что при движении в пробках снижается пробег электробуса, поскольку даже без существенного движения энергия батарей продолжает расходоваться на работу бортового оборудования, в котором, например, освещение в темное время суток или климатическая система (отопление/кондиционирование) имеет основное потребление. И это тоже необходимо учитывать при разработке маршрута и расписания.

На заводе также отметили, что сейчас ведутся консультации с перевозчиком электробусов — «Яргорэлектротрансом» — по выработке оптимального режима эксплуатации транспорта.

А министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко сообщил 29 января, что по просьбе ярославцев в феврале продлят работу электробуса № 50.

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Электробус ЯрГЭТ ЛиАЗ
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Комментарии
4
Гость
38 минут
Земля в центре города за этот отстой 🤮 Это показатель что всё идёт по Плану 👹
Гость
26 минут
Красавцы. ЯрАвтобус пишет: обещали зарядку за 25 минут, по факту, в холод - 50. Ответ производителя - у вас зарядки не той конструкции, ток в проводах не той конструкции, пробки не той конструкции, пассажиры не той конструкции. Прямо как у М. Жванецкого в исполнении А. Райкина: "«На ваш номер такой-то от такого-то молния возмущением узнали отравлении сточных вод одеколоном никаких обещаний кроме сообщений сидоров сидит под следствием дирекция местком завком военком»."
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