Проблемы с батареей? Производитель электробусов ответил на претензии ярославских властей

Производитель электробусов ответил ярославским властям Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Производитель электробусов ответил на претензии ярославских властей по поводу проблем с объемом заряда батареи авто.

Напомним, ярославцы попросили увеличить время работы электробуса № 50 вечером. В мэрии ответили, что это сделать невозможно из-за трудового кодекса. Мол, водителям после смены необходимо зарядить электротранспорт (на это уходит около 50 минут) и еще отвести машину на мойку.

В беседе с 76.RU директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог отметил, что при покупке электробусов заявлялось время подзарядки до 20–25 минут.

Электробусы были произведены на Ликинском автобусном заводе. В пресс-службе предприятия дали комментарий по работе транспорта:

— Электробусы ЛиАЗ 6274, работающие в Ярославле, оснащены системой для ультрабыстрой зарядки мощностью 300 кВт, что позволяет обеспечить дополнительную подзарядку транспорта на маршруте за 15–20 минут и за 50 минут зарядить батарею с нуля до 100% емкости в парке.

Как отметили в компании ЛиАЗ, заряд батареи во время работы на маршруте может зависеть от многих параметров, не связанных с техническими характеристиками электробуса.

— Например, это уровень напряжения, поступающего от трансформаторной подстанции на зарядную станцию, а также мощность зарядной станции, влияющие на скорость заряда батареи. Второй фактор, способствующий эффективной работе электротранспорта, — количество зарядных станций, установленных на маршруте или разворотных площадках, которые обеспечивают возможность быстрой подзарядки в пути и позволяют продолжить работу электробуса, исключая холостые пробеги на возврат в парк для полной зарядки, — отметили в пресс-службе ЛиАЗа.

Также необходимо обратить внимание на то, что при движении в пробках снижается пробег электробуса, поскольку даже без существенного движения энергия батарей продолжает расходоваться на работу бортового оборудования, в котором, например, освещение в темное время суток или климатическая система (отопление/кондиционирование) имеет основное потребление. И это тоже необходимо учитывать при разработке маршрута и расписания. пресс-служба Ликинского автобусного завода

На заводе также отметили, что сейчас ведутся консультации с перевозчиком электробусов — «Яргорэлектротрансом» — по выработке оптимального режима эксплуатации транспорта.