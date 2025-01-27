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Дороги и транспорт Ярославцы попросили продлить работу электробусов по вечерам. Власти объяснили, почему это невозможно

Ярославцы попросили продлить работу электробусов по вечерам. Власти объяснили, почему это невозможно

Разбираемся, в чем проблема

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1 комментарий

Ярославцы попросили продлить работу элетробусов по вечерам

Источник:

Ярославцы просят продлить работу электробуса № 50, который возит пассажиров из Брагина до Крестобогородской. Согласно расписанию, в будние дни транспорт на данном маршруте работает до 20:50, а в выходные до 21:01.

— Продлите работу электробуса № 50, после 21:00 не уехать. Трамваи до ночи ходили. На такси невозможно ездить каждый день, — написала на странице губернатора Михаила Евраева Елизавета Удовченко.

Расписание электробуса № 50

Источник:

Напомним, маршрут электробуса № 50 был введен из-за остановки трамвайного движения в Дзержинском районе. Перевозчиком на маршруте выступает компания «Яргорэлектротранс».

В мэрии на просьбу ярославны, что продлить работу электробуса не получится из-за трудового кодекса.

— Расписание движения электробуса № 50 составлено с учетом оптимального количества водителей, а так же возможности подзарядки электробусов электроэнергией, требуемой для движения. Увеличение времени работы электробусов приведет к нарушению режима труда и отдыха водительского состава, что запрещено законодательством РФ, — сообщили в городской администрации.

В разговоре с 76.RU директор «ЯрГЭТ» Денис Пырлог объяснил, что электробусы на маршруте № 50 нуждаются в подзарядке после каждого рейса. На это уходит около 50 минут, что значительно больше от обещанного производителем.

— Изначально, когда мы приобретали данные электробусы, завод-изготовитель нам говорил, да и это было прописано в руководстве по эксплуатации, что среднее время зарядки машины будет составлять примерно 20−25 минут. На сегодня, особенно с учетом отрицательных температур, мы видим, что время зарядки увеличивается в два раза, — поделился Денис Пырлог.

<p>Денис Пырлог</p><p>Денис Пырлог</p>

Сейчас электробусы заряжаются не 25 минут, а 50. Когда температура воздуха опускается до -15 градусов и ниже, то время подзарядки увеличивается и 1 часа 20 минут.

Как раз из-за того, что много времени уходит на подзарядку машин, в Ярославле не могут продлить работу электробусов.

— После окончания работы водитель должен зарядить электробус. Как ранее уже сказал, это занимает минимум 50 минут. Далее он едет на мойку, на химчистку салона и так далее. Время работы водителя значительно увеличивается, по сравнению с тем же автобусом, который может заправиться за 15−20 минут, — добавил глава «ЯрГЭТ».

ПО ТЕМЕ
Транспорт Электробусы Электротранспорт Общественный транспорт ЯрГЭТ
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Комментарии
1
Гость
4 минуты
Зачем они тогда вообще нужны обычные автобусы нельзя на этот маршрут поставить
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