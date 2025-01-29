В Ярославле в феврале изменят расписание популярного маршрута. Подробности

Ярославские власти планируют продлить работу электробуса № 50 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле хотят продлить работу электробусов № 50, курсирующих от «Крестобогородской» до «15 МКР». Об этом сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко 29 января.

— Жители отмечают, что электробус очень удобен, идет быстро, однако не все успевают на его последние рейсы. Мы всегда стремимся сделать маршруты движения общественного транспорта комфортнее и лучше, поэтому уже прорабатываем вопрос продления работы электробуса № 50 до 23:00. Изменения в расписании планируем ввести до конца февраля, основываясь на анализе пассажиропотока и запросе жителей, — сообщил Роман Душко в соцсетях.

Ранее мы писали, что ярославцы попросили увеличить время работы электробуса вечером. Как объяснял директор «ЯрГЭТ» Денис Пырлог, сделать это проблематично, поскольку электробусы после каждого рейса нуждаются в подзарядке, а это дополнительные 50 минут.

— Сейчас электробусы заряжаются не 25 минут, а 50. Когда температура воздуха опускается до -15 градусов и ниже, то время подзарядки увеличивается до 1 часа 20 минут, — прокомментировал ситуацию Денис Пырлог.

В Ярославле продлят работу электробуса № 50 Источник: Общественный транспорт Ярославля и Ярославской области / yargortrans.ru









