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В Ярославле в феврале изменят расписание популярного маршрута. Подробности

Горожане недавно просили продлить работу электробусов

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1 комментарий

Ярославские власти планируют продлить работу электробуса № 50

Источник:

В Ярославле хотят продлить работу электробусов № 50, курсирующих от «Крестобогородской» до «15 МКР». Об этом сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко 29 января.

— Жители отмечают, что электробус очень удобен, идет быстро, однако не все успевают на его последние рейсы. Мы всегда стремимся сделать маршруты движения общественного транспорта комфортнее и лучше, поэтому уже прорабатываем вопрос продления работы электробуса № 50 до 23:00. Изменения в расписании планируем ввести до конца февраля, основываясь на анализе пассажиропотока и запросе жителей, — сообщил Роман Душко в соцсетях.

Ранее мы писали, что ярославцы попросили увеличить время работы электробуса вечером. Как объяснял директор «ЯрГЭТ» Денис Пырлог, сделать это проблематично, поскольку электробусы после каждого рейса нуждаются в подзарядке, а это дополнительные 50 минут.

— Сейчас электробусы заряжаются не 25 минут, а 50. Когда температура воздуха опускается до -15 градусов и ниже, то время подзарядки увеличивается до 1 часа 20 минут, — прокомментировал ситуацию Денис Пырлог.

В Ярославле продлят работу электробуса № 50

Источник:

Напомним, электробусы на маршруте № 50 пустили в городе 1 февраля 2024 года. Перевозчиком на маршруте выступает компания «Яргорэлектротранс».

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Комментарии
1
Гость
54 минуты
А почему электробусы не ездят по Волжской набережной и не делают круг где-нибудь в районе Советской площади - площади Челюскинцев? По-моему, это единственное место в городе, не охваченное ВООБЩЕ НИКАКИМ общественным транспортом, причём именно здесь были бы нежелательны автобусы из-за шума и выхлопов, а вот электробус - в самый раз! Нет же, принципиально будем ездить на электробусах по промышленным зонам в спальные районы, да ещё в значительной части маршрута под действующей троллейбусной контактной сетью! Абсурд, не?
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