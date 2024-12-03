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Дороги и транспорт Карабулинская развязка «Регион готов»: на строительство третьего моста в Ярославле заложили 4 млрд рублей

«Регион готов»: на строительство третьего моста в Ярославле заложили 4 млрд рублей

Замминистра транспорта Оксана Петрова рассказала о финансировании стройки

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14 комментариев

Третий мост через Волгу в Ярославле должны построить до 2027 года

Источник:

На строительство третьего моста через Волгу в Ярославле в федеральном правительстве заложили 4 миллиарда рублей на 2026 год. Об этом сообщила Оксана Петрова, заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта на заседании комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог Ярославской областной думы 2 декабря.

— В настоящее время в федеральном бюджете предусмотрено 4 миллиарда рублей на 2026 год. Проектная документация разработана и находится в главгосэкспертизе, до конца декабря заключение будет получено. Пока до настоящего момента денежные средства в проекте федерального закона не предусмотрены на более чем ту сумму, которую я озвучила, — рассказала Оксана Петрова, отвечая на вопрос депутата облдумы Елены Кузнецовой.

Строительство регион готов начать сразу же, как только денежные средства будут получены

Как ранее сообщали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, в городе идет оценка недвижимости, которую изымут под снос.

— Мы помним, что мы с вами уже зарезервировали земельные участки. Мы помним, что находимся в стадии оценки участков. Со всеми собственниками мы проработали все права имущественные и неимущественные, уточнили. Это было сделано еще 4 месяца назад. Регион готов к строительству. Как только будет какая-то информация, так сразу же вы об этом узнаете, — добавила она.

Согласно проекту, третий мост через Волгу в Ярославле будет четырехполосным, с тротуарами. Его длина составит 1345 метров. Мост свяжет два берега в районе Тормозного шоссе во Фрунзенском районе и улицы Клубной в Заволжском районе.

Проект моста
Источник:

В ноябре 2023 года путем торгов определили, кто будет проектировать третий мост через Волгу. Власти были готовы заплатить за проект моста с развязками к нему 514,7 миллиона рублей, однако «Институт Гипростроймост» из Москвы взялся за работу за 360,8 миллиона рублей. Предложив меньшую сумму, компания выиграла аукцион. К слову, та же организация в 2022 году разработала предпроект всей Карабулинской развязки за 227 милионов рублей.

Третий мост через Волгу должен стать первым этапом Карабулинской развязки в Ярославле. Все подробности мы собираем в специальном сюжете.

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Комментарии
14
Гость
2 часа
"заложили 4 миллиарда рублей на 2026 год. " В 2006 на эти деньги можно будет только плитку на Стрелке переложить. И снова потребуется новый проект. Уже сколько их было! Сколько денег потрачено на проекты и их экспертизы. В воз и ныне там.
Гость
2 часа
Наша жизнь, увы, не класс И народ нищающий, Но зато власть у нас Многообещающая.
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