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Город Карабулинская развязка Стало известно, когда начнется строительство развязок к третьему мосту в Ярославле

Стало известно, когда начнется строительство развязок к третьему мосту в Ярославле

Работы запланированы на 2025 год

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10 комментариев

В 2025 году в Ярославле планируют начать строительство развязок к третьему мосту через Волгу

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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на прямой линии с жителями 4 декабря сообщил, что в 2025 году начнется строительство развязок к третьему мосту через Волгу в районе Тормозного шоссе.

— Это будет первый этап. За остальные еще придется побороться. Но бороться, когда сделан первый шаг, будет значительно проще, — отметил глава региона.

Губернатор сообщил, что сейчас проект моста находится на проверке в Главгосэкспертизе.

— Мы добились того, что мост включен в пятилетнюю программу развития транспортной инфраструктуры на федеральном уровне. Без этого невозможно было бы получить финансирование. Во-вторых, в 2026 году в федеральном бюджете уже стоят на эти цели 4 миллиарда рублей. Всё строительство моста оценивается примерно в 30 миллиардов рублей. Мы будем добиваться, чтобы и в последующие годы было финансирование, — отметил он.

Напомним, третий мост через Волгу должен стать первым этапом строительства Карабулинской развязки в Ярославле, которая соединит Красноперекопский, Фрунзенский и Заволжский районы. В 2022 году московская организация «Институт Гипростроймост» разработала схему Карабулинской развязки. А в 2024 году она же создала и проект самого моста за 360,8 миллиона рублей.

Предполагается, что мост будет четырехполосным, длиной 1345 метров. Он соединит правый берег Волги в районе Тормозного шоссе и левый у улицы Клубной.

Инициативу по строительству моста в 2022 году поддержал президент России Владимир Путин. Он поручил Правительству РФ обеспечить реализацию проекта в 2023–2027 годах. Большую часть средств (96%) на работы должен выделить федеральный бюджет, остальные 4% — областной.

ПО ТЕМЕ
Карабулинская развязка Третий мост через Волгу Строительство
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Комментарии
10
Гость
52 минуты
Надеюсь будут строить китайцы а не узбеки с таджиками .
Гость
1 час
ну , дождались. Берем попрокрн и наблюдаем за стройкой.
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