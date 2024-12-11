В Ярославле из-за строительства моста могут перекрыть крупное шоссе

В мэрии разрешили перекрывать участок Тормозного шоссе для строительства третьего моста Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Мэрия Ярославля установила право ограниченного пользования на участке Тормозного шоссе во Фрунзенском районе. Согласно подписанному мэром Артемом Молчановым документу, на шоссе могут ограничивать движение во время строительства.

— Установить публичный сервитут <…> в отношении земельного участка с описанием местоположения: город Ярославль, Тормозное шоссе, от улицы Вишняки от ж/д путей до проспекта Фрунзе (участок № 1), находящемся в собственности города, в целях устройства пересечения автомобильной дороги регионального значения «Реконструкция Московского проспекта со строительством транспортных развязок и мостового перехода через р. Волгу в составе обхода центральной части города Ярославля» с автомобильной дорогой по Тормозному шоссе сроком на 10 лет, — говорится в документе.

Публичный сервитут — это возможность использовать чужую землю. Владелец используемой территории может потребовать плату. Согласно Земельному кодексу РФ, публичный сервитут может устанавливаться в том числе для устройства пересечений дорог или железнодорожных путей, для прохода или проезда через участок. Размещение на участке межевых знаков, геодезических пунктов государственной геодезической сети и др. Кроме того, данное право может устанавливаться для проведения дренажных и мелиоративных работ, прогона сельскохозяйственных животных, сенокошения, выпаса, использования участка для охоты, рыболовства и рыбоводства и другое.

При этом срок, в течение которого использование земельного участка или его части будет невозможно, составляет 4 года. После завершения работ Министерству дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области будет дано три месяца на благоустройство участка.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта на запрос портала 76.RU пояснили, что вопросы о перекрытиях и вариантах объезда транспорта будет обсуждаться позднее.

— На данный момент строительные работы еще не ведутся. Все вопросы, связанные с перекрытиями и изменениями маршрутов движения транспорта, будут уточняться на этапе строительства. Информация об этом будет озвучиваться заранее, чтобы жители и водители могли заранее планировать свои маршруты.

Напомним, власти обещали дать старт строительно-монтажным работам в 2025 году. Речь идет о возведении моста через Волгу, который свяжет Фрунзенский район (Тормозное шоссе) и Заволжский район (улица Клубная).

Как ранее сообщал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, строительство включили в пятилетнюю программу развития транспортной инфраструктуры страны, и для его возведения в федеральный бюджет на 2026 год уже заложено 4 миллиарда рублей.

Третий мост через Волгу должен стать первым этапом строительства Карабулинской развязки, которая свяжет три района. В 2022 году московская организация «Институт Гипростроймост» разработала схему развязки. А в 2024 году она же создала и проект самого моста за 360,8 миллиона рублей.