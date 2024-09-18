Троллейбус отменят, автобусы пустят в объезд: в Ярославле изменят схему движения общественного транспорта

В Ярославле на два дня — с 21 по 22 сентября — существенно изменится схема движения маршрутов общественного транспорта в Дзержинском районе. Также временно перенесут некоторые остановки. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Ярославской области. Причиной станет ремонт трамвайных путей на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Блюхера в районе ТЦ «Омега».
— В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения в период проведения работ с 00:00 часов 21 сентября до 00:00 часов 23 сентября вводятся временные ограничения движения транспортных средств, — отметили власти.
Какой транспорт как поедет и где будут остановки:
автобусы №5, 7, 9, 32, 42, 57, 65, 79, 97С, маршрутное такси № 97 в обоих направлениях будут следовать в объезд по улице Елены Колесовой и Тутаевскому шоссе;
остановка «Трамвайное депо» на Ленинградском проспекте при движении в сторону центра заменяется временным остановочным пунктом «Школа № 80», расположенным напротив дома № 42 на улице Елены Колесовой;
остановка ТРЦ «РИО» на Ленинградском проспекте при движении в сторону центра переносится на Тутаевское шоссе на существующий остановочный пункт ТРЦ «РИО»;
остановки «Трамвайное депо» и «ТЦ „Омега“» на Ленинградском проспекте в сторону Дзержинского района временно отменяются;
троллейбус № 7 поедет по измененной схеме «Фабрика „Красный Перевал“ — Октябрьская площадь»;
троллейбус № 8 ходить не будет.
Напомним, сейчас в Дзержинском районе Ярославля идет замена старых трамвайных рельсов на новые. Работы проводит компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство Ярославской области заключило концессионное соглашение. По договору фирма должна заменить все трамвайные пути в Ярославле (это 45,3 километра), обновить 8 тяговых подстанций, купить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у «Лакокраски» и моторного завода) и трамвайное депо. Срок реализации проекта — до конца 2025 года. Затем в течение 20 лет «Мовиста Регионы Ярославль» сможет пользоваться этим имуществом и получать прибыль от трамвайных перевозок.