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Дороги и транспорт Троллейбус отменят, автобусы пустят в объезд: в Ярославле изменят схему движения общественного транспорта

Троллейбус отменят, автобусы пустят в объезд: в Ярославле изменят схему движения общественного транспорта

Об этом предупредили в Министерстве транспорта

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4 комментария

В Дзержинском районе временно изменят схему движения общественного транспорта

В Ярославле на два дня — с 21 по 22 сентября — существенно изменится схема движения маршрутов общественного транспорта в Дзержинском районе. Также временно перенесут некоторые остановки. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Ярославской области. Причиной станет ремонт трамвайных путей на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Блюхера в районе ТЦ «Омега».

— В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения в период проведения работ с 00:00 часов 21 сентября до 00:00 часов 23 сентября вводятся временные ограничения движения транспортных средств, — отметили власти.

Какой транспорт как поедет и где будут остановки:

  • автобусы №5, 7, 9, 32, 42, 57, 65, 79, 97С, маршрутное такси № 97 в обоих направлениях будут следовать в объезд по улице Елены Колесовой и Тутаевскому шоссе;

  • остановка «Трамвайное депо» на Ленинградском проспекте при движении в сторону центра заменяется временным остановочным пунктом «Школа № 80», расположенным напротив дома № 42 на улице Елены Колесовой;

  • остановка ТРЦ «РИО» на Ленинградском проспекте при движении в сторону центра переносится на Тутаевское шоссе на существующий остановочный пункт ТРЦ «РИО»;

  • остановки «Трамвайное депо» и «ТЦ „Омега“» на Ленинградском проспекте в сторону Дзержинского района временно отменяются;

  • троллейбус № 7 поедет по измененной схеме «Фабрика „Красный Перевал“ — Октябрьская площадь»;

  • троллейбус № 8 ходить не будет.

Так будет выглядеть временная схема движения автобусов в Брагине

Напомним, сейчас в Дзержинском районе Ярославля идет замена старых трамвайных рельсов на новые. Работы проводит компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство Ярославской области заключило концессионное соглашение. По договору фирма должна заменить все трамвайные пути в Ярославле (это 45,3 километра), обновить 8 тяговых подстанций, купить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у «Лакокраски» и моторного завода) и трамвайное депо. Срок реализации проекта — до конца 2025 года. Затем в течение 20 лет «Мовиста Регионы Ярославль» сможет пользоваться этим имуществом и получать прибыль от трамвайных перевозок.

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Комментарии
4
280714103
40 минут
Впереди три дня ада.
Гость
31 минута
Нормально Григорий? Отлично Константин !
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