Троллейбус отменят, автобусы пустят в объезд: в Ярославле изменят схему движения общественного транспорта

В Дзержинском районе временно изменят схему движения общественного транспорта Источник: Кирилл Поверинов











В Ярославле на два дня — с 21 по 22 сентября — существенно изменится схема движения маршрутов общественного транспорта в Дзержинском районе. Также временно перенесут некоторые остановки. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Ярославской области. Причиной станет ремонт трамвайных путей на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Блюхера в районе ТЦ «Омега».

— В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения в период проведения работ с 00:00 часов 21 сентября до 00:00 часов 23 сентября вводятся временные ограничения движения транспортных средств, — отметили власти.

Какой транспорт как поедет и где будут остановки:

автобусы №5, 7, 9, 32, 42, 57, 65, 79, 97С, маршрутное такси № 97 в обоих направлениях будут следовать в объезд по улице Елены Колесовой и Тутаевскому шоссе;

остановка «Трамвайное депо» на Ленинградском проспекте при движении в сторону центра заменяется временным остановочным пунктом «Школа № 80», расположенным напротив дома № 42 на улице Елены Колесовой;

остановка ТРЦ «РИО» на Ленинградском проспекте при движении в сторону центра переносится на Тутаевское шоссе на существующий остановочный пункт ТРЦ «РИО»;

остановки «Трамвайное депо» и «ТЦ „Омега“» на Ленинградском проспекте в сторону Дзержинского района временно отменяются;

троллейбус № 7 поедет по измененной схеме «Фабрика „Красный Перевал“ — Октябрьская площадь»;

троллейбус № 8 ходить не будет.

Так будет выглядеть временная схема движения автобусов в Брагине Источник: Министерство транспорта Ярославской области









